Сатановский: Этнический еврей Зеленский обгадился так, что теперь вовек не отмыться

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал события на прошедшем в Израиле Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, в котором принял участие и «стал номером первым» президент России Владимир Путин.

«Путин съездил в Израиль на 5-й форум памяти жертв Холокоста. Открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда. Сказал все, что сказал. И стал номером первым на крупнейшем международном мероприятии, куда из европейских стран, на территории которых проходил Холокост, демонстративно НЕ приехали лидеры Польши, Литвы и Эстонии», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что польский президент отказался сразу, лидеру Литвы «срочно понадобился дополнительный день в Давосе», а глава Эстонии – «уехала в... Антарктиду». «То есть подтвердила насчет того, кто в мире на самом деле, а вовсе не только в русских анекдотах, наиболее сообразителен. Ну, может пингвины ей милее евреев», – с иронией заметил Сатановский.

«Знают кошки, чье сало съели. Героизация нацистов и обеление себя там в разной пропорции, но попытка притоптать СССР и заодно Россию, – в одинаковой. А встать лицом к лицу с ее (попытки «притоптать» – прим. ВЗГЛЯД) полным провалом... Для этого смелость нужна. И совесть. Чего у помянутых персонажей явно нет», – уверен политолог.

По его мнению, «круче всех» на мероприятии в Иерусалиме отметился президент Украины, «который в Израиль приехал, но на форум под максимально идиотским предлогом не пришел. Единственный». «То есть обгадился так, что ему, как этническому еврею, теперь вовек не отмыться. Будет он президентом, не будет... Может пойти и застрелиться уже сейчас. Но это совсем другая история», – заключил Сатановский.

Напомним, Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Глава украинского государства заявил, что, прибыв в Израиль, узнал, что на мероприятие якобы «трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию». Он сообщил, что передал свое место и места украинской делегации «этим мужественным, уникальным людям».

Мемориальный музей «Яд ва-Шем» в ответ выразил сожаление, что Зеленский «решился на такой шаг в рамках мероприятия под знаменем памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом». Поведение украинского президента там назвали «странным».

После этого израильские СМИ сообщили о провале Зеленского в Давосе.

Зеленский ранее сообщал, что ему отказали в выступлении с речью на форуме в Израиле.