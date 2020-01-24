Сатановский: Этнический еврей Зеленский обгадился так, что теперь вовек не отмыться

Взгляд
24 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
Разделы

Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря

Не все российские порты находятся в кризисе – грузооборот многих из них растетФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Польские власти радостно потирают руки. Варшава интенсивно развивает свои порты на Балтике, а важнейший морской форпост России в этом регионе – порт Калининграда – переживает упадок. Польша планомерно движется к давней цели – стать главной торговой державой Балтийского моря. Палки в колеса Калининграду ставят не только Литва, но и Белоруссия, и даже некоторые внутрироссийские правила. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Путин собирает пять великих держав мира

Владимир Путин с Эммануэлем Макроном в Иерусалиме. Справа – Чарльз, принц УэльскийФото: Abir Sultan/REUTERS
Россия предлагает организовать уже в этом году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: кроме России, это США, Китай, Франция и Великобритания. С такой инициативой выступил в Иерусалиме Владимир Путин. Главная интрига даже не в том, удастся ли в принципе провести такой беспрецедентный саммит – а в том, состоится ли он в 75-ю годовщину Победы в Москве. Подробности...
Перейти а раздел…

Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства. Правоприменение основано на толковании законов, а толкование (по крайней мере, в идеале) – на здравом смысле. Подробности...

И заспорили славяне, кто из них антисемит

Дмитрий Бабич, политолог, журналист
После церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. В любом случае главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

На Украине объявили войну книгам и школам

Андрей Манчук, политолог
Эта апартеидная система ставит русский язык на самое последнее место. И открыто унижает русскоязычных граждан, которых фактически лишают возможности обучать детей на их родном языке – несмотря на формальное равенство, гарантированное им основным законом страны. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Методы инквизиции в ЦРУ

    Куда уходят министры

    Смартфон мультимиллиардера сломали через WhatsApp

      Перейти а раздел…

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Сенатор: США в ситуации с Винником поставили Грецию в стойло
              Греция объяснила отказ выдать Винника РоссииЗахарова отреагировала на публикацию докладов ЦРУ о БандереОрешкин рассказал об угрозе торговой сделки США и КитаяЕвросоюз подписал соглашение о Brexit
              Названы три вероятные причины отмена пуска с ПлесецкаПушков оценил идею Путина провести встречу «Большой пятерки»Болгария начала расследование против двух российских дипломатовНазваны компании, которые выиграют от смены правительства России
              Американские СМИ предупредили о грядущем «антиэлитарном бунте»Сатановский: Этнический еврей Зеленский обгадился так, что теперь вовек не отмытьсяКиев исправил перевод речи Зеленского о «румынской оккупации» УкраиныСоловьев обозвал премьера Украины вурдалаком за бандеровский лозунг

              Главная тема


              Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря

              «позор и страдания»


              Рассекреченные документы ЦРУ о Бандере оказались переводом «Социалистического вестника» меньшевиков

              польский народ


              Британские СМИ: Неудобная правда о Холокосте не сочетается с «я-концепцией» Польши

              Немецкий актер и режиссер


              Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и Германии

              Видео

              вековые обиды


              Почему поляки и русские стали кровными врагами

              черное золото


              Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

              возможность диверсии


              Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

              поправки в Конституцию


              Завоеванная стабильность дает России шанс на развитие

              Резкая реакция


              Сергей Худиев: Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

              Позорно обмишурились


              Максим Соколов: Трактористы и телеграмисты

              Последняя битва


              Павел Волков: Население Земли устало от капитализма

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая форма правления является наиболее подходящей для России?

              Сатановский: Этнический еврей Зеленский обгадился так, что теперь вовек не отмыться

                 24 января 2020, 12:39
              Фото: Михаил Почуев/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал события на прошедшем в Израиле Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, в котором принял участие и «стал номером первым» президент России Владимир Путин.

              «Путин съездил в Израиль на 5-й форум памяти жертв Холокоста. Открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда. Сказал все, что сказал. И стал номером первым на крупнейшем международном мероприятии, куда из европейских стран, на территории которых проходил Холокост, демонстративно НЕ приехали лидеры Польши, Литвы и Эстонии», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

               

              Он напомнил, что польский президент отказался сразу, лидеру Литвы «срочно понадобился дополнительный день в Давосе», а глава Эстонии – «уехала в... Антарктиду». «То есть подтвердила насчет того, кто в мире на самом деле, а вовсе не только в русских анекдотах, наиболее сообразителен. Ну, может пингвины ей милее евреев», – с иронией заметил Сатановский.

              «Знают кошки, чье сало съели. Героизация нацистов и обеление себя там в разной пропорции, но попытка притоптать СССР и заодно Россию, – в одинаковой. А встать лицом к лицу с ее (попытки «притоптать» – прим. ВЗГЛЯД) полным провалом... Для этого смелость нужна. И совесть. Чего у помянутых персонажей явно нет», – уверен политолог.

              По его мнению, «круче всех» на мероприятии в Иерусалиме отметился президент Украины, «который в Израиль приехал, но на форум под максимально идиотским предлогом не пришел. Единственный». «То есть обгадился так, что ему, как этническому еврею, теперь вовек не отмыться. Будет он президентом, не будет... Может пойти и застрелиться уже сейчас. Но это совсем другая история», – заключил Сатановский.

              Напомним, Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Глава украинского государства заявил, что, прибыв в Израиль, узнал, что на мероприятие якобы «трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию». Он сообщил, что передал свое место и места украинской делегации «этим мужественным, уникальным людям».

              Мемориальный музей «Яд ва-Шем» в ответ выразил сожаление, что Зеленский «решился на такой шаг в рамках мероприятия под знаменем памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом». Поведение украинского президента там назвали «странным».

              После этого израильские СМИ сообщили о провале Зеленского в Давосе.

              Зеленский ранее сообщал, что ему отказали в выступлении с речью на форуме в Израиле.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............