Зеленский отказался участвовать в форуме по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, так как передал свое место и места украинской делегации тем, кто пережил эту трагедию.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», – написал Зеленский в Facebook.

Он уточнил, что примет участие во всех остальных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

«На основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг– сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», – заключил Зеленский.

Отметим, что объяснение может быть связано с тем, что Зеленскому не разрешили участие в форуме. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ему отказали в выступлении с речью на форуме. После этого Рада раскритиковала президента за планы «побыть в массовке у Путина».

Всемирный форум памяти жертв Холокоста приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Освенцим» советскими войсками 23 января 1945 года. На форум уже прибыл Владимир Путин.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Израиле 23 января может пройти встреча российского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Однако Зеленский усомнился в том, что встреча состоится.