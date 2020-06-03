Израиль отказался возобновлять авиасообщение с Украиной в ближайшем будущем

Авиасообщение между Израилем и Украиной не может быть восстановлено в ближайшем будущем из-за статистики по заболеваемости коронавирусом, заявил посол Израиля в Киеве Йоэль Лион.

«В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами», – сказал он, сообщает «РБК-Украина».

По словам дипломата, причиной такого решения стало большое число больных коронавирусом на Украине. Еще одним важным фактором он назвал проведение недостаточного количества тестов на COVID-19.

Кроме того, посол заявил о тенденции подъема антисемитизма на Украине и увеличении количества случаев, которые необходимо официально расследовать.

«Если следовать по определению IHRA, то да: у вас (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) есть подъем антисемитизма в Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине – это антисемитизм, это ненормальная вещь. Если Пальчевский в телеэфире говорит какие-то абсурдные вещи о евреях – это антисемитизм. Вы не можете сказать, что это не так, что это что-то другое», – заявил дипломат.

По его словам, он знает, «что многие на Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова «еврей» в украинском языке». «Не буду его называть, вы сами понимаете, о каком слове речь. Но если евреи считают, что употребление этого слова – антисемитизм, значит, это и есть антисемитизм, точка! Это не вопрос дискуссий о том, употреблялось ли это слово когда-то в прошлом или нет, в каком значении и т.д. Если человек считает, что это плохое слово, значит, так и есть», – добавил посол.

«Если рядом с Майданом продаются почтовые открытки с нацистской символикой, не нужно, чтобы кто-то шел и жаловался. Полиция должна сама автоматически приходить туда, и разбираться с этим, как с проявлением антисемитизма. И если кто-то говорит что-то плохое об Израиле – это тоже антисемитизм, пусть даже для этого люди используют слово «сионизм», чтобы прикрыть свой антисемитский месседж», – отметил дипломат.

Напомним, с 2018 года Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимали каждого пятого пассажира. В ответ зимой 2019 года Киев задержал на границе группу хасидов.

Газета ВЗГЛЯД тогда разбиралась в «туристической войне». Израиля и Украины.