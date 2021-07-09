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Лавров позвонил рассказавшему Путину о своей мечте стать дипломатом подростку
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса «Большая перемена» Александру Лунину из Армавира, рассказавшему Владимиру Путину о своей мечте стать дипломатом.
Восьмого июля Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в «Артеке» стал шестиклассник Александр Лунин, он рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел.
На следующий день Александру позвонили из Министерства иностранных дел России и соединили с Сергеем Лавровым. Министр предложил Александру Лунину встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены в «Артеке», чтобы поговорить о его выборе будущей профессии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами», – сказал школьнику Сергей Лавров. Также министр передал привет маме Александра Лунина – Ольге Лазыриной.
«Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», – поделился эмоциями после разговора с Сергеем Лавровым Александр Лунин.
Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России. 300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – в формате форсайт-сессий им предстоит спроектировать «школу будущего». Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.
Путин прокатился по ЦКАД на Aurus
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Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus.
Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости».
Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы.
«Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный.
«Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин.
Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде.
«Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент.
«Конечно», – ответила Кузнецова.
Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации
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«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России.
«На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он.
Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов.
Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр.
На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска
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Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска.
«[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина.
Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта.
«Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент.
«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер.
Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года.
«Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин.
Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД.
Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году.
В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды
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Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова.
«Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Путин подбодрил расплакавшегося в эфире от волнения школьника
Президент Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства.
Школьник запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом.
«Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», – сказал Путин, передает ТАСС.
После подбадривающих слов президента Даниил продолжил рассказ о своем проекте под названием «Школа аристократа». По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее».
Путин отметил, что работа такого учебного заведения в целом возможна, но попросил Даниила обратить внимание на мнение специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов.
В Крыму пообещали жесткий ответ на проходы британских кораблей
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В случае повторения инцидента с британским эсминцем Россия ответит жестко и адекватно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб является провокатором высшего ранга.
«Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он отметил, что властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции.
Ранее Рааб заявил, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Путин рассказал о любви к Кабардино-Балкарии
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Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен в ходе первой поездки в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику.
«Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах», – сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции, общаясь с девочкой из Нальчика.
Путин поделился своими первыми впечатлениями о республике. «Первый раз, когда приехал, знаешь, помню свои впечатления. На гору забрался когда, посмотрел: было яркое солнце, голубое небо, и вот абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я раньше никогда этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты
Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале.
Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Омские депутаты после поручения Путина приняли закон о доплатах ветеранам труда
Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли сразу во всех чтениях закон, позволяющий вернуть ветеранам труда доплату в 550 рублей каждый месяц.
В срочном порядке вопрос о законопроекте включили в повестку регионального парламента, и Заксобрание в четверг приняло проект, представленный фракцией «Единая Россия» и внесенный фракцией КПРФ.
«Предлагается исключить условие, при котором для доплаты в 550 рублей необходимо, чтобы ежемесячная выплата составляла не более 15 631 рубля. Такая мера позволит поддержать более 50 тысяч жителей региона», – рассказал, представляя законопроект, лидер фракции «Единая Россия» Александр Артемов, передает РИА «Новости».
По его словам, до момента принятия закона ветераны труда в регионе получали такую надбавку. Так, по итогам 2020 года доплаты в 550 рублей ежемесячно получили более 45 тыс. ветеранов труда, общая сумма доплат составила 325 млн рублей. Как отметил Артемов, расходы на ветеранские доплаты будут учтены при формировании бюджета на следующий год.
После представления проекта закона депутат-коммунист Андрей Алехин добавил, что фракция КПРФ вносила этот законопроект на рассмотрение парламента шесть раз, но «не была услышана». В ответ спикер Заксобрания Владимир Варнавский отметил, что вопрос решался много лет, правительство Омской области не раз обращалось в федеральные органы с этим вопросом, но, как утверждает спикер, принять законопроект не получалось из-за позиции Минфина.
«Президент дал зеленый сигнал, и его услышали все, и на федеральном уровне тоже. Наша с вами задача – принять законопроект. Спасибо всем, кто эти годы действительно пытался решить эту проблему», – резюмировал Варнавский.
Законопроект был принят 39 депутатами единогласно, его отправили на рассмотрение губернатору Омской области Александру Буркову, который тут же попросил финансовый блок правительства сделать заключение.
30 июня на прямую линию с президентом дозвонился омский пенсионер Владимир Васильков, который поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Путин назвал необоснованными такие решения. Губернатор позднее пояснил, что звания ветерана труда омского пенсионера никто не лишал, но доплата перестала приходить, так как пенсию проиндексировали. 7 июля Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда.
Американский десантный корабль направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
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Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
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Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии»
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Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии», перечень опубликован на сайте Кремля.
В частности, Путин поручил правительству и Банку России до 1 октября «обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Речь идет о реализации механизма защиты минимального дохода должника от списания.
Также он поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков.
Кроме того, российский лидер рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от трех до семи лет, согласовав ее с Минтрудом России. Доклад о выполнении поручения необходимо представить уже до 1 августа, ответственный – губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Правительству Красноярского края президент рекомендовал края обеспечить мониторинг качества ремонтных работ дорожной сети региона, в частности, принять меры для устранения подтопления автомобильных дорог в районе города Лесосибирск. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 сентября, ответственный – губернатор Красноярского края Александр Усс.
Омским властям Владимир Путин рекомендовал принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный – губернатор Омской области Александр Бурков.
Напомним, 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов.
В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Глава государства также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ.
После Владимир Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами. Также он рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» до 30 ноября провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства.
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД, что «это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности».
Новак объяснил, какие садоводческие товарищества включат в программу газификации
В программу газификации планируется включить садоводческие товарищества, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.
Новак пояснил, что в эту программу включат те садоводческие товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов, передает ТАСС.
Также в ходе совещания вице-премьер пояснил, сколько населенных пунктов подпадут под программу ускоренной газификации.
«Владимир Владимирович, вами в рамках послания федеральному собранию также дано поручение правительству обеспечить до 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку газа до границ домовладений, к которым по разным причинам газ еще не подведен. Таких населенных пунктов в стране более 36 тыс.», – цитирует Новака РИА «Новости».
Также вице-премьер пояснил, что срок проведения подключений в рамках социальной газификации будет определяться программами газификации, которые будут утверждаться руководителями регионов. «Такие программы уже готовятся, срок установлен до 1 августа этого года», – сказал Новак.
По его словам, в ходе определения сроков будет учитываться сложность проводимых работ.
Кроме того, в ходе совещания с главой государства вице-премьер отмечал, что газ бесплатно может быть подведен в 3-4 млн домовладений.
Напомним, в России принят закон о бесплатном доведении газа до участка. Президент подписал закон 11 июня. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года.
Путин провел телефонный разговор с Байденом
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Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру.
«Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Хуснуллин: После дождей запасов воды в Крыму хватит на полтора года
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все водохранилища Крыма на фоне подтоплений из-за обильных дождей наполнились водой, запаса хватит на ближайшие полтора года.
«А из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью», – сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает РИА «Новости».
В Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Также в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД
Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД.
Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС.
«Сегодня открывается последний участок ЦКАД. Значительная часть этой магистрали проходит по территории Пушкинского округа, является частью не только Московской агломерации, но и частью международного коридора Европа – Западный Китай.
Запуск ЦКАД проходил поэтапно. Наш третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года. Уверен, что все жители района и области смогли оценить эффект от запуска такой трассы: значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, обеспечивающих бесперебойную связь городов и районов», – заявил депутат от Московской области, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Сергей Пахомов.
По его словам, появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности.
«Любая дорогая «обрастает» дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания – все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки.
Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД – и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля», – добавил он.
ЦКАД, проходящая в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта.
Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч.
Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось на 2019 год, однако его несколько раз переносили.