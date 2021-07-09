Лавров позвонил рассказавшему Путину о своей мечте стать дипломатом подростку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса «Большая перемена» Александру Лунину из Армавира, рассказавшему Владимиру Путину о своей мечте стать дипломатом.

Восьмого июля Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в «Артеке» стал шестиклассник Александр Лунин, он рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел.

На следующий день Александру позвонили из Министерства иностранных дел России и соединили с Сергеем Лавровым. Министр предложил Александру Лунину встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены в «Артеке», чтобы поговорить о его выборе будущей профессии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами», – сказал школьнику Сергей Лавров. Также министр передал привет маме Александра Лунина – Ольге Лазыриной.

«Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», – поделился эмоциями после разговора с Сергеем Лавровым Александр Лунин.

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России. 300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – в формате форсайт-сессий им предстоит спроектировать «школу будущего». Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.