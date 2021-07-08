В «Артеке» открылся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

|
8 июля, четверг | Последнее обновление — 18:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты
Разделы
Туркмено-афганская граница – одна из самых уязвимых. Ходят слухи, что там туркменским военным не выдают оружие, потому что его отбирают боевики. В любом случае, даже если Ашхабад также попросит Москву о помощи, военное присутствие России в регионе не является панацеей от радикализма.
Подробности...
Украина пока застряла между статусом невесты на выданье и пока еще не брошенной любовницей. Уже не так свежа и интересна, чересчур капризна, взбалмошная, с устойчивыми суицидальными наклонностями.
Подробности...
Практически каждый день приносит с обеих сторон Атлантического океана новости, которые вызывают у миллионов реакцию: какое счастье, что мы живем в мракобесной России – и у нас такого нет. И не будет!
Подробности...
Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
Подробности...
23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...
В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
В «Артеке» открылся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Международном детском центре «Артек» в Крыму состоялась торжественная церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для самых юных участников. В решающем этапе конкурсных соревнований примут участие более 600 школьников 5-7 классов из 74 регионов России.
Победителями финала станут 300 учеников 5-7 классов, уже в сентябре этого года они смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Во время путешествия школьники смогут познакомиться cо знаковыми местами страны – увидеть Уральские горы, озеро Байкал, Космодром «Восточный», а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первые этапы конкурсных испытаний ученики 5-7 классов проходили дистанционно. В формате онлайн-игры школьники выполняли задания по 12 направлениям конкурса, охватывающих такие сферы как наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, урбанистика, экология, здоровый образ жизни, историческая память, волонтерство, путешествия и туризм, молодежное предпринимательство, образовательные технологии и государственная безопасность.
Конкурсные испытания Финала проходят в формате форсайт-сессий, где дети в командах проектируют «школу будущего» (школу «Большой перемены») и предлагают свое видение, каким должны быть современные детские сообщества.
В ходе церемонии открытия с обращением к финалистам обратилась заместитель председателя правительства Татьяна Голикова: «То, что ребята «Большой перемены» выступили с предложением проводить тематический год, посвященный экологии, говорит о том, что вы очень ответственно относитесь к будущему нашей планеты. И еще раз подтверждает тот факт, что современные дети – очень осознанные и неравнодушные».
В торжественной церемонии также принял участие министр просвещения Сергей Кравцов. «Конкурс «Большая перемена», который Министерство просвещения поддерживает с первых дней старта, получился очень ярким, и за недолгий период полюбился многомиллионной школьной аудитории. (…) Государство и Министерство просвещения, в частности, сделаем все, чтобы у вас и всех школьников в стране, кто стремится стать успешным, были необходимые возможности для дальнейшей реализации своего успеха».
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева обратила внимание на то, что сегодня для участников Конкурса создано максимально широкое пространство выбора. «Выбрав одно направление, «Делай добро», например, ничто не мешает им в какой-то момент, если они чувствуют, что хотят развиваться в чем-то еще, пойти по направлению «Служи Отечеству», которое мы делаем с Юнармией, в экологическое направление или по треку «Создавай будущее». Вот эту среду мы строим с нашими партнерами – с Российским движением школьников, с «Роспатриотцентром», с АНО «Национальные приоритеты» - со всеми, кто готов и хочет помогать детям развивать свои таланты. Сегодня у «Большой Перемены» уже более 60 партнеров – от детских центров до крупнейших российских компаниий».
Руководитель ведомства добавила, что «Росмолодежь включает детей в повестку своей деятельности как раз потому, что их невозможно отделять от молодежной политики. Дети уже сегодня – осознанное поколение, которое задает тренды по целым направлениям и отраслям».
Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, особо подчеркнул, что «… программа финала составлена таким образом, чтобы участники могли не только соревноваться между собой, но и принять участие в мастер-классах и встречах с экспертами из совершенно разных областей. Перед финалистами выступят ученые, журналисты, артисты, художники и блогеры. Также ребят ждут творческие кастинги, на которых они смогут показать все свои таланты и познакомиться с руководителями крупнейших продюсерских центров. Но и сами испытания заключительного этапа не будут похожи на стандартные тесты».
В 2021 году ко второму сезону конкурса «Большая перемена» присоединились более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей, 1 129 083 из них – ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые.
Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации
|
|
«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России.
«На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он.
Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов.
Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр.
На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды
|
|
Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова.
«Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
В Крыму пообещали жесткий ответ на проходы британских кораблей
|
|
В случае повторения инцидента с британским эсминцем Россия ответит жестко и адекватно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб является провокатором высшего ранга.
«Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он отметил, что властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции.
Ранее Рааб заявил, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания
Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
«Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении.
В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе.
По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери.
В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов.
В Ялте предупредили об угрозе оползней после наводнения
Мэр Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, зарегистрировано 600 опасных участков.
«Изменение климата ставит нам новые вызовы, приводит к экстремальным погодным условиям. На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тыс. оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщают РИА «Новости».
Она призвала местных жителей сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы «держать руку на пульсе». Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях.
Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. В воскресенье три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Американский десантный корабль направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
-
Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей
В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Москве.
«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве», –говорится на сайте МВД.
Установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Застройщик запросил документы от его родителей, юноша отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным.
Также подросток подделал платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган.
«Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платежному поручению, о чем продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платеж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платежное поручение», – сообщили в МВД.
Через некоторое время подросток обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счет продавца так и не поступили. Мальчик вскрыл замок, поменял личинку, а также прописался в квартире. После этого он попытался продать ее в интернете.
Уточняется, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Новосибирске старшеклассника заподозрили в незаконном лишении свободы несовершеннолетней знакомой якобы из-за ревности.
В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
«Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».
Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья.
«Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он.
Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет.
В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков.
Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки
|
|
Пострадавшая от наводнения Ялта получила письма от мэров французской Ниццы и немецкого Баден-Бадена, они выразили готовность оказать помощь, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Мы в адрес администрации нашего города получили письма от мэра Ниццы (Франция) Кристиана Эстрози, мэра Баден-Бадена (ФРГ) Маргарет Мерген, а также от мэра Эйлата (Израиль). Во всех этих письмах звучат слова поддержки, сочувствия и готовности оказания любой помощи жителям Большой Ялты, а также Крыма», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщает РИА «Новости».
Ницца, Баден-Баден и Эйлат являются городами-побратимами Ялты.
Напомним, в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
Археологи возобновили исследования античной Акры в Крыму
Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН возобновили исследования наземной и подводной и частей античного города Акра в Крыму, сообщает пресс-служба института.
«Новый сезон археологических исследований открылся в начале июля на прибрежной полосе Керченского пролива, где располагался античный город Акра, ушедший под воду на рубеже новой эры в результате трансгрессии Черного моря», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что исследования на территории Акры ведутся в течение 10 лет совместно Государственным Эрмитажем и ИИМК РАН.
В этом сезоне основной задачей археологов станет изучение на суше и под водой жилых кварталов Акры, обнаруженных во время прошлогодних работ.
«Сейчас ведется расконсервация наземного раскопа, который исследовали в прошлом году. Под водой работать пока не можем из-за плохой погоды - ждем, когда будет чистая вода. Ранее под водой мы нашли внутри города перед стеной интересный участок с хорошим культурным слоем с материалами IV века, надеемся найти там строительные остатки. На земле продолжаем исследовать участок, где обнаружили улицу и два дома римского времени. Надеемся снять горелый слой, под которым лежат находки: дом в древности, вероятно, погиб в пожаре, поэтому все, что в нем было, должно остаться на полу», – пояснил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа и научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев.
В 2019 году при раскопках античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили уникальный пустой саркофаг. Кроме того, при проведении раскопок античного некрополя Кыз-Аул в Крыму археологи нашли останки древнейшего кита, который является предком всех ныне живущих на планете китов.
Компания JBL извинилась за публикацию карты с российским Крымом
Украинское представительство американской компании JBL оказалось в центре скандала из-за поста в соцсетях с картой Украины без Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Компания JBL Ukraine опубликовала в Instagram сториз, на котором изображена карта Украины без Крыма и части Донбасса. К истории был прикреплен вопрос: «А из какого ты города?» После этого украинцы забросали компанию возмущениями и призвали к бойкоту, передает ТАСС.
«Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия», – сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Позже компания пообещала уволить ответственных за ошибку и обратиться к правоохранительным органам.
«Мы официально приносим извинения всем украинцам за ошибку <...>. Наша позиция неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк – это территория Украины. Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников», – сообщили в компании.
Ранее на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка.
Австриец попросил вернуть из детдома в Сыктывкаре рожденных суррогатной матерью детей
Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых мать передала в детский дом в Сыктывкаре, сообщил его адвокат Игорь Трунов.
В своем заявлении гражданин Австрии пишет, что заключил договор о программе суррогатного материнства, оформлении документов и получения свидетельств о рождении, передает РИА «Новости». Прошлым летом суррогатная мать родила в Санкт-Петербурге девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Прошло уже больше года, пишет он, но у детей еще нет свидетельств о рождении и отец не может получить документы для выезда с ними в Австрию.
Более того, указывает он, суррогатная мать увезла детей в Сыктывкар. По его словам, она, няня и сотрудники агентства продолжают вымогать у него денежные средства. Он смог увидеть дочерей лишь один раз. «Мне дали возможность провести время с детьми только несколько часов. Няня с суррогатной матерью требовали от меня еще больше денег под угрозой передать моих детей в орган опеки, что я также расцениваю, как шантаж, вымогательство», – пишет заявитель.
В итоге при изначальной стоимости контракта в 34 тыс. евро он заплатил уже более 115 тысяч.
«До настоящего времени свидетельство о рождении в отношении моих детей не получено, дети мне не переданы. Более того, суррогатная мать и няня выполнили свои угрозы и передали детей в управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Я был у них на приеме, поставил в известность о сложившейся ситуации. Дети сейчас находятся под их опекой», – пишет он.
Адвокат пояснил, что компания, с которой был заключен договор, аффилирована с клиникой, врачи которой арестованы в Москве по делу о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями.
«Детей используют как способ вымогательства. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Гражданин Австрии просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО «СПАРТа» и ООО «Василеостровская Клиника Репродукции» и других лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей», – сказал адвокат.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.
Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.
В июле прошлого года были арестованы три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одного фигуранта посадили под домашний арест.
Напомним, в марте Басманный суд Москвы продлил до середины июня арест гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и других фигурантов дела о торговле людьми.
Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму
В Крыму следует ужесточить ограничительные меры по профилактике коронавируса в связи с ростом заболеваемости, заявила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Практически все регионы у нас пошли в рост. Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе – за последние три недели уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина», – цитирует РИА «Новости» Пеньковскую.
По ее словам, в связи с этим будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий список городов с более жесткими ограничениями, в который уже включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта.
Кроме того, она отметила, если негативные тенденции по росту распространения коронавирусной инфекции будут сохраняться, к августу будет подниматься вопрос прекращения приема на отдых организованных групп детей из других регионов страны.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса. Также в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
Напомним, кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос.
Врач назвал возраст формирования предрасположенности к болезням у детей
Подростки находятся в группе риска по заболеваниям, связанным с сердечно-сосудистой системой, рассказал академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
Он пояснил, что после 14 лет подростков перестает вести педиатр, дети оказываются предоставлены сами себе, и у них формируются предпосылки к будущим болезням. Врач считает, что в 14 лет питание и образ жизни становятся более хаотичным, и в результате некоторые после 20 лет оказываются на приеме у кардиолога со здоровьем, характерным для 45-летнего человека, передает «Ридус».
«Достаточно высокий уровень гипертонии у молодых людей 15-16 лет. К сожалению, это поколение у нас потеряно. С одной стороны, педиатры занимаются более младшим возрастом от 0 до 10-13 лет. К взрослым врачам начинают ходить с 18 лет. В редчайших случаях с 16-ти лет. И вот этот вот временной период между 14 и 16-17 – э то практически потерянное поколение, потому что в это время как раз формируется предрасположенность к болезням, формируется начало болезней», – рассказал Беленков.
Кардиолог подчеркнул, что существует биологический возраст и возраст по паспорту, сосуды на приеме всегда показывают биологический возраст пациента.
«Плюс они все в это время знают, сами себе на уме, родителям и врачам не верят, верят в TikTok. И вот они переходят к нам уже к взрослым врачам в возрасте 17-ти, 19-ти, 20-ти лет. Тогда уже в принципе манифестирована артериальная гипертония. Я недавно смотрел молодого человека. У него в 24 года раннее облысение уже. Облысение – это ведь тоже сосудистый процесс, потому что плохо питаются луковицы волосяных фолликул, волосы выпадают. У парня биологический возраст где-то на 45, а ему только 24 года», – поделился врач.
По словам врача, в подростковом возрасте можно не только замедлить процесс развития болезни, но и обернуть его вспять при помощи смены образа жизни.
«Замок на холодильник в восемь вечера. Прогулка перед сном километров пять-шесть с хорошим темпом, занятия спортом – самые банальные и скучные вещи, являются наиболее действенными в этом возрасте, потому что очень не хочется начинать терапию лекарственными препаратами до 30 лет, потому что все эффективно действующие лекарства имеют побочные эффекты», – заключил врач.
Ранее инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях.
Путин поручил реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет.
«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
|
|