В «Артеке» открылся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» в Крыму состоялась торжественная церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для самых юных участников. В решающем этапе конкурсных соревнований примут участие более 600 школьников 5-7 классов из 74 регионов России.

Победителями финала станут 300 учеников 5-7 классов, уже в сентябре этого года они смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Во время путешествия школьники смогут познакомиться cо знаковыми местами страны – увидеть Уральские горы, озеро Байкал, Космодром «Восточный», а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первые этапы конкурсных испытаний ученики 5-7 классов проходили дистанционно. В формате онлайн-игры школьники выполняли задания по 12 направлениям конкурса, охватывающих такие сферы как наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, урбанистика, экология, здоровый образ жизни, историческая память, волонтерство, путешествия и туризм, молодежное предпринимательство, образовательные технологии и государственная безопасность.

Конкурсные испытания Финала проходят в формате форсайт-сессий, где дети в командах проектируют «школу будущего» (школу «Большой перемены») и предлагают свое видение, каким должны быть современные детские сообщества.

В ходе церемонии открытия с обращением к финалистам обратилась заместитель председателя правительства Татьяна Голикова: «То, что ребята «Большой перемены» выступили с предложением проводить тематический год, посвященный экологии, говорит о том, что вы очень ответственно относитесь к будущему нашей планеты. И еще раз подтверждает тот факт, что современные дети – очень осознанные и неравнодушные».

В торжественной церемонии также принял участие министр просвещения Сергей Кравцов. «Конкурс «Большая перемена», который Министерство просвещения поддерживает с первых дней старта, получился очень ярким, и за недолгий период полюбился многомиллионной школьной аудитории. (…) Государство и Министерство просвещения, в частности, сделаем все, чтобы у вас и всех школьников в стране, кто стремится стать успешным, были необходимые возможности для дальнейшей реализации своего успеха».

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева обратила внимание на то, что сегодня для участников Конкурса создано максимально широкое пространство выбора. «Выбрав одно направление, «Делай добро», например, ничто не мешает им в какой-то момент, если они чувствуют, что хотят развиваться в чем-то еще, пойти по направлению «Служи Отечеству», которое мы делаем с Юнармией, в экологическое направление или по треку «Создавай будущее». Вот эту среду мы строим с нашими партнерами – с Российским движением школьников, с «Роспатриотцентром», с АНО «Национальные приоритеты» - со всеми, кто готов и хочет помогать детям развивать свои таланты. Сегодня у «Большой Перемены» уже более 60 партнеров – от детских центров до крупнейших российских компаниий».

Руководитель ведомства добавила, что «Росмолодежь включает детей в повестку своей деятельности как раз потому, что их невозможно отделять от молодежной политики. Дети уже сегодня – осознанное поколение, которое задает тренды по целым направлениям и отраслям».

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, особо подчеркнул, что «… программа финала составлена таким образом, чтобы участники могли не только соревноваться между собой, но и принять участие в мастер-классах и встречах с экспертами из совершенно разных областей. Перед финалистами выступят ученые, журналисты, артисты, художники и блогеры. Также ребят ждут творческие кастинги, на которых они смогут показать все свои таланты и познакомиться с руководителями крупнейших продюсерских центров. Но и сами испытания заключительного этапа не будут похожи на стандартные тесты».

В 2021 году ко второму сезону конкурса «Большая перемена» присоединились более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей, 1 129 083 из них – ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые.