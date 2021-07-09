Глава центра «Сириус» рассказала, как улучшить систему образования в России

Для улучшения системы воспитания и образования в России следует снизить учебную нагрузку на детей, заняться развитием массового спорта и преемственных образовательных моделей, заявила глава образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

«Во-первых, необходимо сделать так, чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным», – написала Шмелева в статье для «Российской газеты».

Она также отметила, что для развития ребенка нужна разнообразная насыщенная образовательная среда. «Нам необходимо расширять ее: увеличивать количество мест в детских садах и школах (за счет нового строительства и капремонта), создавать инфраструктуру для детских образовательных программ в университетах, колледжах, центрах дополнительного и профессионального образования. При этом обязательно надо предусматривать возможности для инклюзии», – добавила Шмелева, посоветовав учитывать мнение педагогов при строительстве вузовских кампусов и образовательных центров для школьников, а «уже потом можно привлекать ведущих мировых и российских архитекторов».

«Во-вторых, необходимо снизить учебную нагрузку на детей в рамках общего образования и снять бюрократический груз с педагогов. … Давайте не будем заблуждаться - даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе. Вместо повышения качества образования они лишь притупляют ощущение ответственности за будущее детей, которая лежит на каждом из нас», – указала Шмелева.

По ее словам, вместо этого детей и педагогов нужно поддерживать, консультировать, приобщать к новым методам обучения и воспитания. Она добавил, что с особой тщательностью стоит подойти к подготовке учителей, руководителей образовательных организаций, клинических психологов.

Также важным для гармоничного развития детей она назвала развитие массового спорта. «К сожалению, бесплатных секций для детей в возрасте трех-шести лет почти нет. Недостаточно бесплатных спортивных программ дополнительного образования и для школьников. Формирование здоровой нации – это государственная задача, которая должна полностью обеспечиваться за счет бюджета с гарантиями доступности и равных возможностей для всех россиян от трех до 18 лет. Подчеркну: для всех, независимо от места проживания, уровня обеспеченности родителей, ведомственной принадлежности спортивной школы или секции», – указала Шмелева.

«Следующий вопрос, который нуждается в пересмотре: как мы определяем статус образования. Традиционно во главу угла ставится его уровень. Но вообще-то в образовании ключевую роль играет качество. Образовательные стандарты, цифровые технологии, финансовые механизмы развития должны быть не самоцелью, а инструментом для создания общедоступного образования высокого качества, позволяющего любому ребенку выбрать свою траекторию и стать успешным. Сегодня мы видим жесткую иерархию уровней образования. На каждом из которых действуют свои «правила игры». Эта межведомственная и межуровневая разобщенность создает разрывы в системе обучения и воспитания», – отметила руководитель «Сириуса».

По ее словам, необходимо развивать преемственные образовательные модели, в реализации которых смогут участвовать организации разного уровня (например, в школьной программе – вузы и секции допобразования) и предприятия. Для детей должно быть очевидно прикладное применение знаний, которые они получают. По этой модели уже шесть лет работает «Сириус», привлекая ведущих педагогов и практиков, указала Шмелева.

«Именно поэтому региональные университеты должны стать центрами развития территорий. Необходимо поддержать каждый из них (особенно в регионах, где университет всего один), повышая качество и уникальность программ. Это можно делать за счет сетевого взаимодействия: когда студенты поступают в региональный университет, но часть программы могут освоить в других образовательных или научных организациях, на производстве. Это можно делать за счет прикладных научных исследований по критическим технологиям регионов, внедряя российское ПО и применяя отечественное научное оборудование, снимая барьеры для поставки расходных материалов, повышая качество управления научными организациями и технологическими кластерами», – добавила она.

Шмелева уверена, что «каждый ребенок рождается талантливым, и чтобы стать счастливым, этот талант нужно проявить, применить на благо других людей». «Способности детей нужно развивать, задействуя всю инфраструктуру учебных, научных, культурных и спортивных организаций. Наши дети достойны того, чтобы с ними занимались самые сильные педагоги, ученые, тренеры, деятели искусств и неравнодушные профессионалы из государственных и частных компаний. Такие наставники – это не просто носители знаний, а (может быть, в первую очередь) счастливые люди. Они делают то, что улучшает и меняет мир», – заключила она.