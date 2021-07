Умер народный артист России Михаил Глуз Рэпера Элджея лишили водительских прав 8 июля 2021, 17:14 Текст: Ксения Панькова

Мировой суд Тушинского района назначил наказание рэперу Элджею (Алексей Узенюк), который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования. Его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей. «Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев», – сообщила пресс-секретарь Тушинского суда Москвы, передает РИА «Новости». Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. СМИ сообщали, что у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Артист отказывался отправлять машину на штрафстоянку и пытался избежать лишения прав. Кроме того, сообщалось, что на пост ГИБДД приехал его друг и предлагал инспекторам взятку в размере до 700 тыс. рублей, однако сотрудники МВД отказались. Так же сообщалось, что рэп-исполнитель отказался от медосвидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД. Сам музыкант опубликовал клип на песню о случившемся. В песне «Первая Полоса» Элджей утверждает, что якобы не был пьян, а «просто угорал».

Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий». «Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах. «Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер. Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы. В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года. В Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана 6 июля 2021, 19:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве BMW насмерть сбила 30-летнюю женщину, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «5 июля в 17.57 мск по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2 водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали ТАСС в МВД. Уточняется, что один из источников агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери бывшего зампремьера Татарстана Ильшата Фардиева Алсу. Он также сообщил, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле без номерных знаков. Полиция проводит проверку. Ильшат Фардиев с 2021 года является генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Погибшая – предприниматель, учредитель ряда компаний. Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила насмерть ребенка на самокате. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Сухоруков покинул Театр Моссовета 6 июля 2021, 18:28

Народный артист России Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета после десяти лет службы в нем, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли. «Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», – передают его слова «Известия». Руководству театра предстоит определить судьбу спектаклей, в которых играл 69-летний Сухоруков. «Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», – пояснил Марчелли. В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года. Продажи книги об иудаизме выросли на 200% благодаря Моргенштерну 7 июля 2021, 18:05

Скандальный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) в интервью блогеру Дане Поперечному рассказал, что книга еврейского мудреца «365 размышлений Ребе» изменила его взгляды на жизнь, после этого продажи книги выросли на 200%. Издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе» и выяснил, что рост продаж в 200% за десять дней книге обеспечило то, что о ней мимоходом упомянул Моргенштерн. В интервью Моргенштерн рассказал, что «скатился в депрессию, забухал». Из этого состояния его вывела книга, которую ему подарили в синагоге. «Маленькая книжка, я ее прочитал, и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», – приводит слова рэпера Bfm.ru. Главный редактор издательского дома «Книжники», который опубликовал книгу, Борух Горин рассказал, что об ажиотаже они узнали от Google Search. «Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что-то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше, чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут «365 размышлений Ребе», попадают на эту страницу», – рассказал он. Горин в своем Facebook также оценил поступок Моргенштерна. «Удивителен мне довольно частый вопрос «А хорошо ли, что Моргенштерн...?». Парень, который добился того, о чем его сверстники и не мечтают, приходит к раввину со словами: «Я не знаю, как дальше жить. Тупик, кризис». Его слушают, с ним разговаривают, ему дарят книгу. Не смотрят, что у него там на лбу написано, во что он одет, как он формулирует, на его лексикон. Человек пришел за советом, ему его дают. Делай больше добра, воспользуйся своим влиянием, чтобы прислушивающиеся к тебе становились лучше. Потом он читает книгу, и там про то же. И ему становится легче понять, куда идти. Хорошо ли? Один из счастливейших моментов в моей издательской жизни», – написал главный редактор издательского дома. Отмечается, что издательство срочно заказало еще 30 тыс. экземпляров и ожидает, что за две-три недели оно продаст столько же этих книг, сколько было продано за предыдущие 20 лет. Ранее сообщалось, что Моргенштерн направил 666 666 рублей фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» в Башкирии. Алентову выписали из больницы 7 июля 2021, 16:57 Текст: Елизавета Булкина

Актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой, об этом сообщила ее дочь Юлия Меньшова. «Мамочка дома», – написала она в своем Instagram. Ранее Театр Пушкина опроверг сообщения о переводе Алентовой в реанимацию. Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19. Юлия Меньшова публично обратилась к ушедшему отцу 7 июля 2021, 12:37

«В эти дни Москва безоговорочно верит слезам», написала телеведущая и актриса Юлия Меньшова в соцсетях, добавив, что ее отец Владимир Меньшов «растворяется в вечности любви всех, кто сегодня горюет». «Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам», – написала Меньшова в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Она рассказала, как еще мальчишкой режиссер приходил на Новодевичье кладбище и, «замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович». «Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом... Ты бы точно в ответ присвистнул: «ешкин кот!», – поделилась актриса. Она добавила, что 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида, затем отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Меньшов будет похоронен рядом с могилой актера Василия Ланового, передает РИА «Новости». Напомним, Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера его жене, дочери и близким. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта 7 июля 2021, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс. «Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости». Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией. «Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова. Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта. В России зафиксировали рекордный банк заказов на автомобили 6 июля 2021, 13:12

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отмечает восстановление российского автомобильного рынка, при этом спрос на нем уже превышает предложение, рассказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел. «Спрос со стороны потребителей остается очень высоким. Сохраняется превышение спроса над предложением. Мы говорим о рекордном банке заказов, который накопился», – цитирует ТАСС Штэрцела. По его словам, меры государственной поддержки внесли значительный вклад в поддержание спроса. В то же время в АЕБ видят сложности с поставками автомобилей в связи с глобальной нехваткой полупроводников в мире, но делают все возможное для нивелирования этого фактора. В АЕБ добавили, что продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в I полугодии 2021 года выросли на 36,9% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и составили 870,7 тысяч. При этом рост продаж к допандемийному 2019 году составил 5,1%.

В июне продажи повысились на 28,7%, до 157,8 тыс. (+9,8% к 2019 г.).



Ранее во вторник аналитики «Автостата» рассказали, что средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тыс. рублей. Машины с пробегом подорожали в России 6 июля 2021, 10:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тыс. рублей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Годом ранее такая машина в среднем стоила 605,3 тыс. – на 8,7% меньше, чем сейчас, передает РИА «Новости». Как отмечают эксперты агентства, в январе цена составляла 688 тыс. рублей. Таким образом, в первой половине 2021 года поддержанные «легковушки» подорожали почти на 60 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удорожание составило 23,5%, или 142,4 тыс. рублей. В то же время в сравнении с маем цены на вторичном рынке выросли только на 0,8%. В денежном же выражении автомобили с пробегом за месяц стали дороже на 5,6 тыс. рублей, добавили аналитики «Автостата». Напомним, согласно приказу Минцифры, с 1 мая изменились порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. Совершать сделку по поддержанной машине можно будет через интернет – опция ее заключения и подписания договора появится на Госуслугах. При этом покупателю в течение десяти дней после оформления сделки надо будет посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации. Умер режиссер и актер Роберт Дауни – старший 7 июля 2021, 20:11

Режиссер и актер Роберт Дауни – старший умер на 86-м году жизни, сообщила газета New York Daily News со ссылкой на его жену. Дауни умер во сне в своем доме в Нью-Йорке в среду. Он страдал от болезни Паркинсона, передает ТАСС. Режиссер снял фильмы «Патни Своуп» (Putney Swope, 1969), также положительно критиками была воспринята картина «Дворец Грисера» (Greaser’s Palace, 1972). Дауни-старший также снялся в нескольких фильмах, таких как «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights, 1997), «Магнолия» (Magnolia, 1999), «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live and Die in L.A., 1985). Дауни является отцом известного актера Роберта Дауни – младшего, также у него есть дочь актриса и писательница Эллисон Дауни. Петербурженку с ребенком на самокате сбил автомобиль 6 июля 2021, 20:07 Текст: Алексей Дегтярев

Женщину на электросамокате с ребенком на пешеходном переходе сбил автомобиль в Петербурге, сообщают СМИ. Авария произошла в Приморском районе города, инцидент случился вечером во вторник, пишет «Фонтанка». Женщина на самокате переезжала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Уточкина. В соцсетях опубликовали видеозапись инцидента. Женщина в платье выехала на дорогу, не притормозила перед «зеброй» и на нее наехала машина. Автомобилист вышел из легковушки и направился к пострадавшей, но та встала на ноги самостоятельно. По данным издания, петербурженка передвигалась на самокате с ребенком. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, сбившего на моноколесе четырехлетнего ребенка, мальчик получил серьезные травмы. В Париже покажут «Москва слезам не верит» в память о Меньшове 6 июля 2021, 20:35 Текст: Елена Мирошниченко

В парижском кинотеатре «Бальзак» повторно покажут фильм «Москва слезам не верит» в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове, рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские…») продюсер Марк Рюскар. «В четверг в 16:00 мы организуем показ «Москва слезам не верит» в память о Меньшове», – приводит его слова ТАСС. Он добавил, что в воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. По словам Рюскара, фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики. «Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось (организовать визит)», – рассказал он. Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году. В этом году фестиваль прошел под лозунгом «Когда русские нас потрясают» (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов. Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Вера Алентова пришла проститься с Владимиром Меньшовым 8 июля 2021, 11:37 Текст: Наталья Ануфриева

Советник российского президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной с призывом сменить руководство МХАТа, оно передано в министерство культуры России. «Письмо к нам пришло, но занимается этим министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые... Администрация (президента) никаких рекомендаций не дает, мы просто передали по назначению учредителю», – передает ее слова РИА «Новости». По его словам, он видел письмо и не имеет оснований сомневаться в его подлинности. «Я видел это письмо, оно написано от руки. У меня нет оснований сомневаться в том, что это так (что оно подлинно)... Экспертизу я не проводил, но я полагаю, что у Татьяны Васильевны действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни», – рассказал Толстой. Напомним, письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано в издании «Аргументы недели». В нем она просит уволить Боякова. Как считает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен». В самом театре предположили, что Доронину могут использовать в корыстных целях. Ранее сообщалось, что от имени коллектива МХАТ имени Горького опубликовано открытое письмо, в котором дается ответ на письмо Дорониной, заявившей о необходимости уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова.