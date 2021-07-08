Британия и Франция готовили удар по СССР в конце 1930-х годов

Эксперт оценил обещания талибов в Москве бороться с ИГИЛ и наркотрафиком

«Талибы говорят и обещают то, что от них хотят услышать», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Афганистану Андрей Серенко, комментируя итоги консультации делегации политического офиса движения «Талибан» со спецпредставителем президента по Афганистану Замиром Кабуловым. В частности, прозвучало обещание талибов бороться с ИГИЛ* и прекратить наркотрафик.

Руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко убежден, что доверять словам запрещенного в России движения «Талибан» не стоит. «Они действуют в соответствии с традициями джихада. Один из его принципов гласит, что война – это путь обмана. На практике это означает, что талибы говорят и обещают то, что от них хотят услышать. И в данном случае Москва – не исключение», – считает эксперт.

Вечером в четверг МИД России распространил сообщение по итогам визита делегации афганского движения «Талибан» в Москву. Визит продолжался два дня, делегатов возглавлял один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами, сообщило РИА Новости. Представители талибов встретилась с директором второго департамента Азии МИД, спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

«На встрече делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо», – передает агентство. Таким образом талибы заверили, что не будут использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны.

«Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ* в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны», – говорится в сообщении МИД.

«Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ* никогда не было на территории Афганистана», – заявил в пятницу ТАСС Шахабуддин Делавар.

Обещание талибов не вторгаться на территорию республик Центральной Азии, в принципе, может быть правдой, отмечает Серенко. «Я склонен в это поверить, потому что сейчас им это невыгодно, – полагает востоковед. – Но есть один нюанс.

Те, кто приезжал на переговоры в Москву – это люди, представляющие политический офис «Талибана» в Катаре. Они не воюют на поле боя и даже не находятся в Афганистане.

Они живут на территории страны, расположенной в нескольких тысячах километров от Афганистана. Поэтому они просто не в состоянии гарантировать то, что происходит на месте».

Востоковед указал, что у «Талибана» существует два реальных центра управления талибами на поле боя. «Первый лидер – это Сираджуддин Хаккани, возглавляющий сеть Хаккани (одна из фракций движения «Талибан», которая тесно связана с пакистанской разведкой). По мнению Серенко, сеть Хаккани активно манипулирует и брендом «Талибан», и брендом «ИГИЛ», а также поддерживает очень тесные связи с пакистанскими спецслужбами.

Лидер второй фракции – мулла Якуб, сын основателя движения «Талибан» муллы Омара, указал Серенко. «Оба они находятся в Пакистане. Эти две силы реально контролируют ситуацию в Афганистане. Офис талибов в Катаре никого не контролирует. Поэтому повлиять на реальные действия боевиков на фронте они не в состоянии», – отметил Серенко.

Что касается обещания бороться с ИГИЛ, то, по мнению собеседника, это тоже «красивая картинка, которой талибы активно жонглируют в своей пропагандистской деятельности». «Они прекрасно понимают, что такое обещание вызывает положительную реакцию со стороны России и стран Центральной Азии. Здесь используется принцип противопоставления бренда «плохого джихадиста» (ИГИЛ) «хорошему джихадисту» («Талибану»), – уточнил Серенко.

Специалист пояснил, что на самом деле обе структуры вполне неплохо сосуществуют в Афганистане. «Есть очень веские основания полагать, что как минимум часть боевиков, действующих под флагом ИГИЛ, контролируется сетью Хаккани. Анализ наблюдений за терактами, совершаемых в Афганистане в последние годы, фиксирует очень любопытную зависимость. Как только там происходит крупный теракт, в результате которого гибнут представители силовых структур, ответственность за теракт на себя берут талибы», – отметил Серенко.

«Если же в ходе теракта что-то пошло не так и из-за этого гибнут мирные граждане, в частности, женщины и дети, то ответственными немедленно представляются члены ИГИЛ. В то время как афганские силовики обладают достоверной информацией о том, что оба теракта произвели одни и те же люди. Поэтому заявление о борьбе с ИГИЛ для талибов означает борьбу с одной из фракций внутри себя. Это невероятно. Поэтому это тоже неправда», – рассказывает эксперт.

Собеседник также убежден, что обещание талибов прекратить наркопроизводство – тоже ложь. «Талибы сами крупнейшие производители наркотиков. Не менее половины доходов «они получают от ведения наркобизнеса. Поэтому они могут многое пообещать, но никогда не прекратят этот бизнес», – пояснил собеседник.

По словам Серенко, сейчас «Талибан» уже не представляет оппозицию внутри Афганистана. «Это гибридное подразделение пакистанской армии, которое ведет войну против правительства Афганистана. Цель заключается в свержении афганской власти и создания там марионеточного правительства, которое бы действовало в фарватере интересов Исламабада. Все остальное – исламская система, исламские эмираты и так далее – это просто бантики», – заключил эксперт.

Добавим, что в четверг официальный представитель политофиса талибов Сохаил Шахин заявил: движение не намерено атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане, а также благотворительных организаций.

В том числе, по словам Шахина, талибы заверили: они обеспечат безопасность сотрудников генерального консульства России в Мазари-Шарифе, крупном провинциальном центре близ границы с Узбекистаном. «Мы не собираемся их (российских дипломатов – прим. ВЗГЛЯД) атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения?» – заявил официальный представитель офиса талибов.

В среду Германия объявила о закрытии своего консульства в Мазари-Шарифе. Тогда же посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что на тот момент Мазари-Шариф не перешел под контроль «Талибана», но ситуация в этом городе – неспокойная, передает RT.

В пятницу представитель талибов заявил, что движение не обещало Соединенным Штатам, что не будет занимать административные центры афганских провинций.

Россия в случае необходимости примет дополнительные меры, чтобы не допустить агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ситуация на таджикско-афганской границе находится под пристальным вниманием Москвы, 201-я российская база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия Душанбе в контроле над ситуацией, подчеркнула Захарова. «В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций», – добавила представитель МИД.

Захарова также сообщила, что 15-16 июля глава российской дипломатии Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Ташкент и примет участие в международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Одной из главных тем встречи будет ситуация в Афганистане в свете вывода войск США и активизации талибов.