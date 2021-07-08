Британия и Франция готовили удар по СССР в конце 1930-х годов

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10 июля, суббота | Последнее обновление — 09:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
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Время идет, и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии.
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Культурное пространство между Россией и Украиной до сих пор является в известной степени общим, что прослеживается даже в новом поколении украинцев.
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Туркмено-афганская граница – одна из самых уязвимых. Ходят слухи, что там туркменским военным не выдают оружие, потому что его отбирают боевики. В любом случае, даже если Ашхабад также попросит Москву о помощи, военное присутствие России в регионе не является панацеей от радикализма.
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Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Британия и Франция готовили удар по СССР в конце 1930-х годов
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Великобритания и Франция в 1939-1940 годах планировали совместно нанести удар по СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы, следует из документов, впервые представленных в Москве на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941».
Экспозиция открылась в среду в Москве в Выставочном зале федеральных архивов. На ней демонстрируется широкий круг исторических документов, находящихся на хранении в российских федеральных архивах, в госархивах Белоруссии, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны, Службы внешней разведки России. Экспозиция насчитывает более 300 исторических источников, многие из них впервые вводятся в научный оборот. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, передает РИА «Новости».
Англия и Франция после подписания в августе 1939 года советско-германского договора о ненападении («пакта Молотова-Риббентропа»), опасаясь усиления Третьего рейха за счет поставок из СССР, прежде всего нефти, спланировали военные действия против Советского Союза. Предполагалось разбомбить бакинские нефтепромыслы, а также советские порты на Черном море Туапсе и Батуми. Для противодействия советско-германскому союзу также рассматривалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе посредством активизации национал-сепаратистских и религиозных движений, а в крайнем случае – военное вторжение в регион французской и британской армий.
Предполагаемая операция против советских нефтедобывающих районов получила название Pike («Копье»). В конце марта 1940 года англо-французский высший военный совет принял решение спланировать удар по Закавказью. Но спустя месяц премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил, что СССР меняет политический курс в отношении Германии, и операцию Pike отменили.
Согласно обнародованным архивам, 4 ноября 1939 года народный комиссар внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия со ссылкой на сведения, полученные парижской резидентурой советской внешней разведки, сообщил наркому обороны Клименту Ворошилову о секретных отправках англо-французских войск на Восток. В Персидском заливе, по его сведениям, грузились войска, которые отправлялись в сирийские порты, а в самой Сирии сосредоточили около 300 тыс. солдат под командованием французского генерала Максима Вейгана. Французские спецслужбы собирали подробные сведения о топографии местности, состоянии дорог и естественных преград в Грузии, Армении и Азербайджане, отмечал Берия в другом докладе Ворошилову в середине декабря 1939 года.
Советская военная разведка также докладывала о планах Лондона и Парижа. В начале февраля 1940 года начальник Пятого управления РККА Иван Проскуров направил на имя замнаркома обороны СССР Григория Кулика разведывательную сводку «по событиям на Западе». «По данным, исходящим из масонских кругов Бельгии, англо-французский стратегический план операций союзнических войск Ближнего Востока под командованием генерала Вейгана против Советского Закавказья базируется на убеждении в недостаточности транспортных возможностей СССР для своевременного подвоза войск и снабжения из внутренних районов Советского Союза», – писал Проскуров.
Советское руководство приняло надлежащие меры. Четвертого мая 1940 года Комитет обороны при Совнаркоме СССР издал постановление «Об обеспечении перевозок частей и грузов Народного комиссариата обороны в Закавказский и Северо-Кавказский военные округа», направленное на усиление сил и средств Красной Армии в Закавказье. Этот документ для выставки предоставил Государственный архив России.
Французы и британцы для достижения своих целей в Закавказье рассматривали возможность диверсий на советской территории. Российским государственным военным архивом представлен подлинник сообщения Берии Ворошилову о сотрудничестве эмигрантов из числа видных горцев с военной разведкой Франции. В документе, датированном 22 марта 1940 года, нарком НКВД приводил агентурные данные, полученные советской внешней разведкой в этой стране. «Представители горской эмиграции Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев были приглашены в Генеральный штаб, где им было прямо заявлено, что если они хотят рассчитывать на поддержку правительства, то должны выполнить ряд заданий Второго бюро», – писал Берия. «Вторым бюро Генерального штаба» в те годы назывался орган французской военной разведки.
Из Генштаба троих эмигрантов тут же направили во «Второе бюро», где им предложили назвать «абсолютно надежных людей» и передать их в полное распоряжение французской военной разведки. «Ими были названы семь человек. Эти люди предназначены для диверсионной работы в Закавказье», – сообщал нарком НКВД.
В Генштабе Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев, по словам Берии, заявляли, что руководство горской эмиграции всегда было против русской монархии и «в силу национального и исторического родства стоит за присоединение Дагестана и Азербайджана к Турции».
СМИ: Разногласия ФРГ и США по «Северному потоку – 2» могут быть улажены компенсацией Киеву
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Германия может предложить Украине миллиарды на ремонт разрушенной газовой сети страны, чтобы уладить существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу «Северного потока – 2», пишет немецкий журнал Spiegel.
«Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа», – говорится в материале издания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди прочего обсуждается вариант, при котором Германия может «предложить правительству Киева сотрудничество в производстве водорода». Кроме того, ведутся обсуждения о возможном «обещании» немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2».
Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Россия потребовала от ОЗХО объяснений нестыковок в «деле Навального»
Российская сторона намерена добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Алексеем Навальным, но были названы другие даты, сказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
«Не обошлось в этот раз без драмы и по вопросу о мнимом отравлении Алексея Навального неким боевым отравляющим веществом. Дежурные антироссийские тезисы стали, по-видимому, обязательными к «отработке» странами НАТО на каждом мероприятии ОЗХО», – рассказал постпред о прошедшей в Гааге сессии исполнительного совета ОЗХО РИА «Новости».
Он отметил, что регулярно всплывают новые факты подлога и нестыковки. При подготовке проекта доклада организации о выполнении КЗХО в 2020 году Техсекретариат указал, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа прошлого года.
«Что же это получается – в то время как Навальный, находясь на борту самолета по маршруту Томск – Москва, почувствовал первые признаки недомогания, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в ФРГ специалистов секретариата лишь 4–5 сентября 2020 года. Примечательно, что техсекретариат нам на это вообще ничего не смог сказать. Одним словом, вопросов накопилась масса, и по каждому такому случаю мы будем, разумеется, добиваться вразумительных разъяснений», – заключил Шульгин.
Ранее Шульгин отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета.
В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
Эксперт оценил обещания талибов в Москве бороться с ИГИЛ и наркотрафиком
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«Талибы говорят и обещают то, что от них хотят услышать», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Афганистану Андрей Серенко, комментируя итоги консультации делегации политического офиса движения «Талибан» со спецпредставителем президента по Афганистану Замиром Кабуловым. В частности, прозвучало обещание талибов бороться с ИГИЛ* и прекратить наркотрафик.
Руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко убежден, что доверять словам запрещенного в России движения «Талибан» не стоит. «Они действуют в соответствии с традициями джихада. Один из его принципов гласит, что война – это путь обмана. На практике это означает, что талибы говорят и обещают то, что от них хотят услышать. И в данном случае Москва – не исключение», – считает эксперт.
Вечером в четверг МИД России распространил сообщение по итогам визита делегации афганского движения «Талибан» в Москву. Визит продолжался два дня, делегатов возглавлял один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами, сообщило РИА Новости. Представители талибов встретилась с директором второго департамента Азии МИД, спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.
«На встрече делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо», – передает агентство. Таким образом талибы заверили, что не будут использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны.
«Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ* в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны», – говорится в сообщении МИД.
«Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ* никогда не было на территории Афганистана», – заявил в пятницу ТАСС Шахабуддин Делавар.
Обещание талибов не вторгаться на территорию республик Центральной Азии, в принципе, может быть правдой, отмечает Серенко. «Я склонен в это поверить, потому что сейчас им это невыгодно, – полагает востоковед. – Но есть один нюанс.
Те, кто приезжал на переговоры в Москву – это люди, представляющие политический офис «Талибана» в Катаре. Они не воюют на поле боя и даже не находятся в Афганистане.
Они живут на территории страны, расположенной в нескольких тысячах километров от Афганистана. Поэтому они просто не в состоянии гарантировать то, что происходит на месте».
Востоковед указал, что у «Талибана» существует два реальных центра управления талибами на поле боя. «Первый лидер – это Сираджуддин Хаккани, возглавляющий сеть Хаккани (одна из фракций движения «Талибан», которая тесно связана с пакистанской разведкой). По мнению Серенко, сеть Хаккани активно манипулирует и брендом «Талибан», и брендом «ИГИЛ», а также поддерживает очень тесные связи с пакистанскими спецслужбами.
Лидер второй фракции – мулла Якуб, сын основателя движения «Талибан» муллы Омара, указал Серенко. «Оба они находятся в Пакистане. Эти две силы реально контролируют ситуацию в Афганистане. Офис талибов в Катаре никого не контролирует. Поэтому повлиять на реальные действия боевиков на фронте они не в состоянии», – отметил Серенко.
Что касается обещания бороться с ИГИЛ, то, по мнению собеседника, это тоже «красивая картинка, которой талибы активно жонглируют в своей пропагандистской деятельности». «Они прекрасно понимают, что такое обещание вызывает положительную реакцию со стороны России и стран Центральной Азии. Здесь используется принцип противопоставления бренда «плохого джихадиста» (ИГИЛ) «хорошему джихадисту» («Талибану»), – уточнил Серенко.
Специалист пояснил, что на самом деле обе структуры вполне неплохо сосуществуют в Афганистане. «Есть очень веские основания полагать, что как минимум часть боевиков, действующих под флагом ИГИЛ, контролируется сетью Хаккани. Анализ наблюдений за терактами, совершаемых в Афганистане в последние годы, фиксирует очень любопытную зависимость. Как только там происходит крупный теракт, в результате которого гибнут представители силовых структур, ответственность за теракт на себя берут талибы», – отметил Серенко.
«Если же в ходе теракта что-то пошло не так и из-за этого гибнут мирные граждане, в частности, женщины и дети, то ответственными немедленно представляются члены ИГИЛ. В то время как афганские силовики обладают достоверной информацией о том, что оба теракта произвели одни и те же люди. Поэтому заявление о борьбе с ИГИЛ для талибов означает борьбу с одной из фракций внутри себя. Это невероятно. Поэтому это тоже неправда», – рассказывает эксперт.
Собеседник также убежден, что обещание талибов прекратить наркопроизводство – тоже ложь. «Талибы сами крупнейшие производители наркотиков. Не менее половины доходов «они получают от ведения наркобизнеса. Поэтому они могут многое пообещать, но никогда не прекратят этот бизнес», – пояснил собеседник.
По словам Серенко, сейчас «Талибан» уже не представляет оппозицию внутри Афганистана. «Это гибридное подразделение пакистанской армии, которое ведет войну против правительства Афганистана. Цель заключается в свержении афганской власти и создания там марионеточного правительства, которое бы действовало в фарватере интересов Исламабада. Все остальное – исламская система, исламские эмираты и так далее – это просто бантики», – заключил эксперт.
Добавим, что в четверг официальный представитель политофиса талибов Сохаил Шахин заявил: движение не намерено атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане, а также благотворительных организаций.
В том числе, по словам Шахина, талибы заверили: они обеспечат безопасность сотрудников генерального консульства России в Мазари-Шарифе, крупном провинциальном центре близ границы с Узбекистаном. «Мы не собираемся их (российских дипломатов – прим. ВЗГЛЯД) атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения?» – заявил официальный представитель офиса талибов.
В среду Германия объявила о закрытии своего консульства в Мазари-Шарифе. Тогда же посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что на тот момент Мазари-Шариф не перешел под контроль «Талибана», но ситуация в этом городе – неспокойная, передает RT.
В пятницу представитель талибов заявил, что движение не обещало Соединенным Штатам, что не будет занимать административные центры афганских провинций.
Россия в случае необходимости примет дополнительные меры, чтобы не допустить агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ситуация на таджикско-афганской границе находится под пристальным вниманием Москвы, 201-я российская база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия Душанбе в контроле над ситуацией, подчеркнула Захарова. «В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций», – добавила представитель МИД.
Захарова также сообщила, что 15-16 июля глава российской дипломатии Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Ташкент и примет участие в международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Одной из главных тем встречи будет ситуация в Афганистане в свете вывода войск США и активизации талибов.
Росатом протестировал новый маршрут вывоза ядерного топлива в обход Украины
Росатом в прошлом году опробовал новый маршрут вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с болгарской АЭС «Козлодуй» по морю в обход Украины, сообщила пресс-служба Росатома.
«В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС «Козлодуй», Болгария) через порт «Кавказ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет Росатома.
Строящаяся в Турции российская атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает России и Турции целый век тесного сотрудничества. Одновременно с этим эксперты называют проект непростым. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем же его уникальность и риски.
В России обвинили США в гибели мирных жителей в Кандагаре
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«В гибели мирных жителей в Кандагаре виноваты США. Созданные ими правительственные войска оказались неспособны противостоять талибам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя бои между боевиками движения «Талибан» и частями афганской армии за город Кандагар на юге страны.
«Кандагар – крупный провинциальный центр. Он контролирует обширную территорию на юге Афганистана, здесь располагался значительный гарнизон правительственных войск», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее в пятницу поступили сообщения, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кандагар и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости». При этом, согласно заявлению Национального управления безопасности Афганистана, ночью спецназ правительственной армии провел операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
Кандагар – второй город после Кабула по численности населения (около 500 тыс. человек), столица одноименной провинции. В 1996-2001 годах – штаб-квартира талибов, фактическая столица провозглашенного ими «Исламского эмирата Афганистан».
По оценке Матвийчука, в данный момент «большинство жителей там переходит на сторону талибов». Собеседник напомнил, что «Талибан» заявил о планах к концу года полностью овладеть всеми административными губернскими городами Афганистана и установить там свою власть. Добавим, что в пятницу представитель талибов опроверг сообщения о том, что движение обещало Соединенным Штатам, что не будет занимать административные центры афганских провинций.
«Военное преимущество на стороне талибов, – полагает Матвийчук, – Проблема в том, что американцы оставили там небоеспособную армию. Им нужна была не сильная армия, а вспомогательные подразделения, которые по приказам командования американским контингентом выполняли бы те или иные задачи».
«Следовательно, в гибели мирных жителей в Кандагаре виноваты США, так как созданные ими войска не способны противостоять талибам. Там сейчас лишь разрозненные гарнизоны, которые при мощном наступлении, как правило, бросают оружие, уходят или сдаются в плен», – подчеркнул полковник в отставке.
Как сообщает ТАСС, представитель политического офиса «Талибана» Шахабуддин Делавар (который сейчас находится в Москве во главе делегации движения) сообщил о том, что «85% территории Афганистана перешло под управление Исламского эмирата». В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией.
В четверг президент США Джо Байден признал, что «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан.
Москва не будет предпринимать никаких действий по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров.
Власти предупредили о появлении пьяных пчел в Подмосковье
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предупредили, что в жару можно встретить пьяных пчел.
«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», – говорится в телеграм-канале ведомства.
Пьяные пчелы ведут себя в состоянии опьянения почти как люди. Насекомое болтает в разные стороны во время полета, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе комитета.
В Москве установилась жаркая погода, по данным синоптиков, температура воздуха поднимется до 30–32 градусов тепла.
Ранее Британия подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей. Причиной «опьянения» около 200 млрд ос стали забродившие из-за жары фрукты.
В Москве поймали нарушивших ПДД 800 раз блогеров-лихачей
Сотрудники Госавтоиспекции привлекли к ответственности троих блогеров-лихачей, которые в 2021 году свыше 800 раз нарушали правила дорожного движения, одного из них собрал 582 нарушения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» Ирину Волк.
Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудники ДПС остановили молодого человека на авто премиум-класса. Установлено, что за 2021 год водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в интернете видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД.
«В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак («Инвалид»), 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания)», – добавила Волк.
По ее словам, при досмотре в авто нашли госзнаки, зарегистрированные на машину другого человека и находящиеся в архивном учете. Суд арестовал мужчину на 7 суток.
В этот же день на Ярославском шоссе была остановлена иномарка москвича, который за 2021 год привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола по статьям 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр), 12.5 и 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим прав) КоАП РФ.
«Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», – добавила Волк.
Инспектор ДПС ЦАО задержал еще одного лихача, который ранее допустил ряд нарушений ПДД и опубликовал видео об этом в интернете.
«При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ, – заявила Волк.
Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС без госзнаков). Материал будет направлен в суд.
«Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», – отметила официальный представитель МВД России.
Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.
Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы.
Блогер полностью выплатил компенсацию, в связи с чем защита пострадавшей в ДТП просила прекратить дело, но суд отказался.
ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией
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Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости».
Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами.
«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии.
Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства.
Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.
Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник.
По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости».
В то же время, согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.
9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
Участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений
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Участвующие в маневрах Sea Breeze корабли не покинут Черное море в ближайшее время, они также примут участие в учениях в Болгарии, сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.
«Основная часть кораблей, участвовавших в маневрах Sea Breeze 2021, также примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии в Черном море. Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё», – сообщил он.
Кроме того, по его словам, участники маневров Sea Breeze дважды проводили радиообмен с военными кораблями России. «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке», – сообщил он, отвечая на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров.
В свою очередь представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен заявил, что учения Sea Breeze не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. «Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze», – заявил он, передает ТАСС.
Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити
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Убийство президента Гаити было наглым и демонстративным, Россия рассчитывает, что будут найдены не только исполнители, но и заказчики преступления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого и демонстративного убийства главы Гаити», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она напоминала, что как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. «Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы», – отметила Захарова.
«Мы выражаем надежду, что гаитянские правоохранительные органы сумеют разобраться в истинных причинах произошедшего и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников данного преступления», – добавила она.
Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщал, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Минобороны Колумбии заявило, что к убийству могут быть причастны бывшие военнослужащие страны. Сами задержанные американцы объяснили нападение на президента Гаити.
Саакашвили обидело сравнение с разогретым хинкали
Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили обиделся на дискуссию в соцсетях Грузии, где его возможное возвращение в местную политику сравнили с «разогретым после остывания хинкали», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Не позволю оскорблений в мой адрес, – заявил экс-президент Грузии, осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. – Я не вторсырье. При мне Грузия добилась невиданных исторических успехов».
Саакашвили, ранее обещавший вернуться в Грузию к местным выборам в октябре, предложил его оппонентам «продолжать кушать диетические российские котлеты с гнилой капустой», если они отказываются от хинкали.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада.
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Минторг США внес в черный список несколько российских компаний
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Более 30 иностранных компаний внесены в черный список министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости».
Также в список вошли несколько компаний КНР и компании ряда других стран.
Ранее минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».
Российский космонавт рассказал о звонках телефонных мошенников на МКС
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Мошенники под видом сотрудников Сбербанка попытались обмануть космонавта Олега Новицкого, однако у злоумышленников ничего не получилось.
О своем опыте общения с телефонными мошенниками Новицкий рассказал с борта Международной космической станции (МКС) в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.
«Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», – передает слова космонавта РИА «Новости».
Cyber Polygon – международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тыс. рублей.
В Госдуме сочли маразмом прогноз Киева по развалу России
Киевские власти своим прогнозом по «развалу России» упражняются в маразме, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Киевские политики продолжают упражняться в маразме. Им невдомек, что сила России именно в ее многонациональности, уважении между народами и способности сплотиться в любую трудную минуту и перед любыми вызовами», – сказал РИА «Новости» Шеремета.
По его словам, националистическое руководство Украины «выжигает любое разнообразие и богатство культур», в связи с этим государство продолжает слабеть и деградировать.
«Сплав национальностей, культур, языков делают Россию жизнеспособной, сильной и самобытной. Именно это и позволило Крыму вернуться на свою историческую родину», – подчеркнул депутат.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде – «она развалится», поскольку «все народы должны жить отдельно друг от друга».
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