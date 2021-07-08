Американский десантный корабль направился в Черное море

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8 июля, четверг | Последнее обновление — 08:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России
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Без реквизиции зерна, повлекшего массовый голод и миллионы жертв, мы бы не смогли спасти десятки миллионов жизней и выиграть войну. Тут, конечно, можно сколько угодно спорить об ошибках в процессе зерновой политики, но невозможно оспаривать сам процесс и причинно-следственную связь.
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В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел.
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На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость.
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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Американский десантный корабль направился в Черное море
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Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
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Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
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Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка
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Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2.
Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости».
По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен.
При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он.
Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства.
«Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.
Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации
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«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России.
«На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он.
Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов.
Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр.
На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды
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Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова.
«Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Су-30 отогнали Poseidon от границы России над Черным морем
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Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны России.
«Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, в понедельник депутат крымского парламента Владислав Ганжара заявил, что участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова.
В Крыму пообещали жесткий ответ на проходы британских кораблей
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В случае повторения инцидента с британским эсминцем Россия ответит жестко и адекватно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб является провокатором высшего ранга.
«Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он отметил, что властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции.
Ранее Рааб заявил, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России
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Изоляции России, о которой твердят на Западе, нет, при этом Запад постоянно пытается вмешаться в российскую политику, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
Он выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Лавров отметил, что российская внешняя политика не зависят от электоральных циклов, «как это бывает часто с многими западными странами», передает ТАСС.
По его словам, «существенное конкурентное преимущество» российской внешней политики в том, что она «носит долгосрочный характер». Это позволяет России расширять «связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке».
«Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», – сказал министр, добавив, что «ряды наши друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать».
Как подчеркнул Лавров, на Западе «и не скрывают, что многие предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров». Попытки «повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику» происходят «чуть ли не ежедневно», включая военные провокации, экономические санкции, похищения россиян за рубежом, «масштабные информационные атаки».
Россия, как указал министр, «навсегда преодолела трудности лихих девяностых», но это «не всем по душе». По его словам, «можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать». Москве также известно о планах Запада «развернуть кампанию по непризнанию выборов». Лавров заверил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться.
Глава МИДа сообщил, Вашингтон пока не дал конкретного ответа на предложение Москвы начать диалог по кибербезопасности, как и на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.
Стратегические бомбардировщики провели пуски ракет по полигону в Арктике
Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщают ВКС России.
В рамках летно-тактических учений были проведены пуски ракет по наземным целям на полигоне, пуски прошли штатно, цели были поражены. При этом самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и пролетели 4 тыс. км. Кроме того, на полигоне в Иркутской области отрабатывались стрельбы из кормовых авиационных пушек. Учениями руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Они продлятся до 9 июля, передает ТАСС.
Во вторник подразделения Дальней авиации ВКС России в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях были подняты по тревоге в ходе начавшихся учений.
В среду два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Озвучена одна из основных проблем в создании Ил-112В
Отсутствие квалифицированных кадров на Воронежском авиазаводе является одной из проблем, влияющих на создание для Минобороны нового военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
В понедельник в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер Юрий Борисов посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение – ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации «ОАК» госкорпорации «Ростех»), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. В ходе поездки он отметил, что специалисты работают над созданием Ил-112 на протяжении последних трех лет.
«Проблема в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед, столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть – план, задание, дорожная карта. Есть проблема смежников, там же несколько сот предприятий, наладить всю организацию производства», – цитирует ТАСС Гордеева.
По словам вице-спикера Госдумы, в планах на воронежском заводе – выйти на производство двух самолетов Ил-96-300 ежегодно, потребность в Ил-112В оценивается на уровне 200 самолетов в течение десяти лет.
Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируются две модификации: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В).
Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета.
США приняли фундаменты для ветрогенераторов за пусковые шахты в Китае
Американские эксперты ошибочно приняли фундаменты под ветряные генераторы в Китае за шахты для межконтинентальных баллистических ракет, сообщают СМИ.
Китайская газета «Жэньминь жибао» пишет со ссылкой на военных экспертов, что недавно «американские СМИ предположили, что по данным коммерческих спутниковых снимков эксперты пришли к выводу, что в Юмэне в провинции Ганьсу строят 119 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет», передает РИА «Новости».
На деле же эти «ракетные шахты» являются фундаментами для ветрогенераторов.
Китайский эксперт пояснил, что ракеты «Дунфэн-41» запускаются с помощью мобильной пусковой установки, а не из шахты с помощью стационарной пусковой установки.
Он также отметил, что это не первый случай, когда в США возникает подобная шумиха: в 1985 году там ошибочно приняли традиционные жилые комплексы тулоу в провинции Фуцзянь за ракетные шахты.
Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай якобы начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу.
Издание ссылалось на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых «видны» строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
Эксперты назвали это показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере: страна, по данным издания, обладает от 250 до 350 единиц ядерного оружия.
В июне заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол заявил, что Китай якобы начинает уходить от ядерной доктрины «минимального сдерживания» в сторону возможности применения атомного оружия в региональном конфликте. До этого Китай выступил против развертывания ракет средней дальности в третьих странах.
Кремль опроверг причастность Москвы к кибератаке на Республиканскую партию США
Кибератака на облачные сети Национального комитета Республиканской партии США не имеет никакого отношения к официальной Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о кибератаке, что «мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве», передает ТАСС.
Представитель Кремля также сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты по кибербезопасности после июньской встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Он напомнил, что по итогам саммита «было объявлено о запуске механизма консультаций по кибербезопасности».
Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США.
В Республиканской партии США также заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что те, для кого нежелательна перспектива нормализации отношений России и США продолжают «придумывать небылицы» о хакерских атаках, якобы связанных с Москвой.
Археологи возобновили исследования античной Акры в Крыму
Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН возобновили исследования наземной и подводной и частей античного города Акра в Крыму, сообщает пресс-служба института.
«Новый сезон археологических исследований открылся в начале июля на прибрежной полосе Керченского пролива, где располагался античный город Акра, ушедший под воду на рубеже новой эры в результате трансгрессии Черного моря», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что исследования на территории Акры ведутся в течение 10 лет совместно Государственным Эрмитажем и ИИМК РАН.
В этом сезоне основной задачей археологов станет изучение на суше и под водой жилых кварталов Акры, обнаруженных во время прошлогодних работ.
«Сейчас ведется расконсервация наземного раскопа, который исследовали в прошлом году. Под водой работать пока не можем из-за плохой погоды - ждем, когда будет чистая вода. Ранее под водой мы нашли внутри города перед стеной интересный участок с хорошим культурным слоем с материалами IV века, надеемся найти там строительные остатки. На земле продолжаем исследовать участок, где обнаружили улицу и два дома римского времени. Надеемся снять горелый слой, под которым лежат находки: дом в древности, вероятно, погиб в пожаре, поэтому все, что в нем было, должно остаться на полу», – пояснил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа и научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев.
В 2019 году при раскопках античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили уникальный пустой саркофаг. Кроме того, при проведении раскопок античного некрополя Кыз-Аул в Крыму археологи нашли останки древнейшего кита, который является предком всех ныне живущих на планете китов.
УВЗ начал серийные поставки в войска БМПТ «Терминатор-2»
«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) начал серийные поставки в войска боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», сообщил гендиректор концерна Александр Потапов.
«[Серийные поставки БМПТ] уже начались. Могу сказать совершенно четко – в целом машина уже показала себя и находит свое место в системе координат российских вооруженных сил», – передает ТАСС слова Потапова.
БМПТ «Терминатор-2» выполнена на базе шасси танка Т-72. Машина обладает 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами «Атака-Т» и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Она развивает скорость до 60 км/ч. Экипаж «Терминатора-2» – три человека.
Напомним, в марте 2018 года российская армия приняла на вооружение «Терминатор-2».
Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму
В Крыму следует ужесточить ограничительные меры по профилактике коронавируса в связи с ростом заболеваемости, заявила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Практически все регионы у нас пошли в рост. Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе – за последние три недели уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина», – цитирует РИА «Новости» Пеньковскую.
По ее словам, в связи с этим будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий список городов с более жесткими ограничениями, в который уже включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта.
Кроме того, она отметила, если негативные тенденции по росту распространения коронавирусной инфекции будут сохраняться, к августу будет подниматься вопрос прекращения приема на отдых организованных групп детей из других регионов страны.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса. Также в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
Напомним, кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос.
Два бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над Черным морем
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщает Минобороны России.
По данным Минобороны России, полет длился около пяти часов, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В мае два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Рябков назвал небылицами сообщения о причастности России к кибератаке на США
Те, для кого нежелательна перспектива нормализации отношений России и США продолжают «придумывать небылицы» о хакерских атаках, якобы связанных с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Так он прокомментировал сообщения агентства Bloomberg о том, что на прошлой неделе предположительно «связанная с Россией» хакерская группировка Cozy Bear якобы взломала Национальный комитет республиканской партии США.
Рябков отметил, что в США «немало тех, кому перспектива хотя бы относительной стабилизации российско-американских отношений претит, кому такая перспектива представляется нежелательной». «Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее все это продолжается», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».
По его словам, из-за «отсутствия фантазии» у авторов подобных материалов им «приходится» использовать «вторсырье». «В виде вот этих басен про неких российских хакеров. Вот и все», – констатировал замминистра.
Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США. В Республиканской партии США также заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
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