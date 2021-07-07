В Кремле из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка

Из-за пандемии коронавируса с 10 июля будет приостановлена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России.

«В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания.

На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково».