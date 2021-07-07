За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5621, Московской области – 2531, Санкт-Петербурге – 1906.

Всего в стране выявлено 5 682 634 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 121 919 человек, из них 20 067 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 725 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 140 041 человек.

Накануне, 6 июля, в России было выявлено 23 378 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 584.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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