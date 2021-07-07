Большой театр ввел систему доступа по QR-кодам

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7 июля, среда | Последнее обновление — 16:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Задержанного в Петербурге консула Эстонии объявили персоной нон грата
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В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел.
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На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость.
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Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма.
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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Большой театр ввел систему доступа по QR-кодам
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Систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили в департаменте культуры Москвы.
«В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей. О запуске системы также объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково», – приводит сообщение депкульта РИА «Новости». Отмечается, что на некоторые спектакли Большого театра теперь можно попасть по QR-кодам.
Вместе с тем в департаменте отметили, что руководство учреждений культуры в Москве самостоятельно принимает решение, вводить ли у себя доступ по QR-кодам.
«Пропускная система по QR-кодам носит обязательный характер для тех организаций, которые прямо перечислены в указе мэра Москвы. В то же время учреждениям культуры рекомендовано рассмотреть введение такой системы и для посещения своих объектов. Руководство учреждений самостоятельно принимает решение по этому вопросу», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой
Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.
По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости».
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
В Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана
В Москве BMW насмерть сбила 30-летнюю женщину, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«5 июля в 17.57 мск по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2 водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали ТАСС в МВД.
Уточняется, что один из источников агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери бывшего зампремьера Татарстана Ильшата Фардиева Алсу.
Он также сообщил, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле без номерных знаков.
Полиция проводит проверку.
Ильшат Фардиев с 2021 года является генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Погибшая – предприниматель, учредитель ряда компаний.
Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила насмерть ребенка на самокате.
Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии
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Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости».
«Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
«Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса.
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Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19
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Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции.
После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса.
«Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль.
По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге.
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В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы
Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию.
Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости».
Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.
Журнал Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V»
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Российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность, написал ведущий научный журнал Nature.
В публикации указывается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят «Спутник V». Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину, передает ТАСС.
Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации.
Издание приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%.
К похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.
В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций – на 87,6%.
Данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 тыс. 387 вакцинированных и 146 тыс. 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.
На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Ранее заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.
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В Словакии зафиксировано 6698 случаев нежелательных последствий вакцинации от COVID
Словацкие медики с 26 декабря 2020 года до начала июля установили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один связан с российской вакциной «Спутник V», сообщил на своем сайте Государственный институт по контролю лекарств.
«Государственный институт по контролю лекарств, по данным на 30 июня включительно, получил уведомления о 6697 подозрениях на нежелательные последствия прививок против коронавируса (в Словакии), из них 564, или 8,4%, носят серьезный характер. По вакцине «Спутник V» поступило одно уведомление о нежелательном последствии, что выразилось в повышении кровяного давлении (пациента, сделавшего прививку российским препаратом)», – приводит сообщение ТАСС.
В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.
Напомним «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V».
С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения
Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе.
«Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости».
Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
Мишустин призвал достичь 80-90% коллективного иммунитета
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Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.
«Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; ревакцинации населения с учетом рисков вирусных мутаций», – сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России и других актуальный факторов.
Ведомствам необходимо представить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.
Ранее в Минобороны сообщили, что в российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной.
За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5621, Московской области – 2531, Санкт-Петербурге – 1906.
Всего в стране выявлено 5 682 634 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 121 919 человек, из них 20 067 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 725 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 140 041 человек.
Накануне, 6 июля, в России было выявлено 23 378 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 584.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
«Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».
Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья.
«Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он.
Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет.
В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков.
Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
В Бразилии обнаружили три новых штамма COVID
Ученые обнаружили три новых мутации варианта «гамма» коронавируса нового типа, получивших распространение в бразильском штате Амазонас начиная со второй половины мая, сообщает портал UOL.
По словам вирусолога Фелипе Навеку из научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при минздраве Бразилии, ученые полагают, что непрерывная циркуляция варианта «гамма» среди населения Амазонии, для которого характерен высокий уровень иммунитета, приобретенного как вследствие непосредственного заражения SARS-CoV-2, так и в результате вакцинации, могла поспособствовать возникновению второго поколения штамма P.1, которое окажется более стойким к лечению, передает ТАСС.
Исследователи пытаются выяснить насколько вероятна возможность массового распространения этих новых разновидностей инфекции среди населения с высокой долей вакцинированных. Вместе с тем, отмечает Навека, одна из мутаций имеет общие черты с вариантом «дельта», вызвавшим рост числа госпитализаций в Великобритании. «Мутация P681H уже встречалась в образцах из штатов Гояс и Сан-Паулу, но рост заражений в Амазонасе заставляет обратить внимание на этот случай», – говорит один из авторов работы.
По мнению ученых, эти подвиды SARS-CoV-2 «вероятно продолжат распространяться по штату Амазонас и другим бразильским штатам в ближайшие месяцы» и станут доминирующими, как ранее это произошло с вариантом «гамма».
Ранее ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса.
В Париже покажут «Москва слезам не верит» в память о Меньшове
В парижском кинотеатре «Бальзак» повторно покажут фильм «Москва слезам не верит» в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове, рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские…») продюсер Марк Рюскар.
«В четверг в 16:00 мы организуем показ «Москва слезам не верит» в память о Меньшове», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что в воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. По словам Рюскара, фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики.
«Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось (организовать визит)», – рассказал он.
Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году.
В этом году фестиваль прошел под лозунгом «Когда русские нас потрясают» (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов.
Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Минобрнауки решило провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022
Министерство науки и высшего образования России планирует провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022 году, заявила заместитель главы Минобрнауки Елена Дружинина.
«Мы в министерстве верим, что в 2022 году мы наконец-то перейдем в живой формат. Но чтобы не потерять ощущение праздника, мы с нашими коллегам с АНО «Россия – страна возможностей» постарались максимально насытить онлайн-программу выпускного», – приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что всероссийский выпускной в нынешнем году пройдет в дистанционном формате 10 июля.
«Обидно, конечно, учитывая, что мы видим примеры городов в других странах, где уже полностью отменяются ковидные ограничения из-за успешной программы по вакцинации, поэтому я призываю всех студентов и выпускников прививаться, чтобы мы могли как можно скорее вернуться в привычный и очень любимый нами режим», – добавила Дружинина. По ее словам, в этом году из вузов выпускаются более 900 тыс. человек.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рекомендовал вузам провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемической обстановки в регионе.
Напомним, сообщалось, что в этом году выпускной для всех российских школьников состоится 25 июня в онлайн-формате.
Врачи обнаружили признаки энцефалопатии у пациентов после COVID-19
Специалисты в Москве наблюдают обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус, сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.
«Ковидный «хвост» все расширяется и расширяется. Думаю, что в МКБ (международная классификация болезней) будет внесен термин «постковидный синдром», потому что это целый комплекс проблем, которые вызывает эта инфекция. К сожалению, дебюты серьезных расстройств здоровья происходят не только у тяжело переболевших пациентов. Эта проблема возникает и у тех пациентов, которые легко переносят эту инфекцию – очень многие жалуются, что у них проявления энцефалопатии, то есть они не могут собраться, нарушается сон, теряется концентрация на работе», – передает ТАСС слова Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Она отметила, что есть еще такое понятие как мультисистемный воспалительный синдром – это тяжелое заболевание, которое в основном было описано у детей, но сейчас есть и у взрослых. К сожалению, появляются и системные заболевания. Например, системная красная волчанка с поражением почек. «Безусловно, обостряются легочные заболевания и многие другие», – подчеркнула главврач.
По ее словам, у женщин, которые перенесли индийский штамм коронавируса, появляются на свет инфицированные вирусом дети.
«Почему так долго решался вопрос о вакцинации беременных? Это абсолютно нормальный процесс, так как есть материалы, которые запрещают проводить клинические испытания на беременных женщинах и детях до того, как препарат прошел все фазы проверок и апробации. На сегодня после 22 недель можно прививаться, и никакой опасности для ребенка нет. Наоборот, ребенок получит от мамы антитела и будет защищен», – уточнила Лысенко.
Она добавила, что женщинам, которые только собираются завести детей, стоит сначала укрепить иммунитет.
Ранее ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших.
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