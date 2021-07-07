Большой театр ввел систему доступа по QR-кодам

Систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили в департаменте культуры Москвы.

«В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей. О запуске системы также объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково», – приводит сообщение депкульта РИА «Новости». Отмечается, что на некоторые спектакли Большого театра теперь можно попасть по QR-кодам.

Вместе с тем в департаменте отметили, что руководство учреждений культуры в Москве самостоятельно принимает решение, вводить ли у себя доступ по QR-кодам.

«Пропускная система по QR-кодам носит обязательный характер для тех организаций, которые прямо перечислены в указе мэра Москвы. В то же время учреждениям культуры рекомендовано рассмотреть введение такой системы и для посещения своих объектов. Руководство учреждений самостоятельно принимает решение по этому вопросу», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.