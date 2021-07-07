Ученый предупредил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе

Четвертая волна вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в Европе неизбежна, ее, вероятно, следует ожидать осенью, при этом она будет не такой сильной, как предыдущие, заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.

Как отметил бельгийский ученый, число случаев заражения существенно растет из-за штамма коронавируса «дельта», причем против вариантов «дельта» и «дельта плюс» вакцины оказываются значительно менее эффективны, передает РИА «Новости».

«Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне 3 тысяч», – отметил эксперт.

«Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», – сказал Гала.

По его словам, необходимо получить больше данных о штамме «дельта» и способов его передачи. Кроме того, не следует упускать из виду и аспект лечения коронавирусной инфекции. В этой связи он отметил, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это средство может оказаться очень эффективным.

«В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно», – сказал он.

Гала не исключил, что «мы приближаемся к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация». Можно ожидать четвертую волну коронавируса, «но гораздо менее сильную, чем предыдущие», подчеркнул эксперт.

Ранее американские ученые спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса.

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