В ДНР назвали число нарушений перемирия в Донбассе за две недели со стороны ВСУ На Украине перестали работать сайты госструктур 6 июля 2021, 21:21 Текст: Ксения Панькова

На Украине одновременно прекратили работать сразу несколько сайтов госструктур Украины. Сбои в работе произошли на портале президента Украины Владимира Зеленского, Службы безопасности Украины (СБУ), Службы внешней разведки, а также Национального антикоррупционного бюро страны. Попытки зайти на эти сайты приводили к тому, что браузер выдавал ответ «Не удается получить доступ к сайту – превышено время ожидания ответа». На синхронность сбоя обратили внимание пользователи соцсетей. Некоторые из пользователей предполагают, что на сайты могла быть совершена кибератака. Между тем, как сообщает РБК-Украина, сайты украинских госструктур уже заработали. Отмечается, что сбои в работе также были обнаружены на сайте Госслужбы спецсвязи защиты Украины и на потрате Государственного бюро расследований страны. По данным издания, в СБУ рассказали, что сбои в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера. «Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера», – сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. На проблемы со стороны интернет-провайдеров указали и в Госслужбе спецсвязи и защиты. Как пояснили в Госспецсвязи Украины на данный момент проблем в работе провайдеров нет, поэтому сайты госорганов страны снова загружаются. Напомним, 8 июня по всему миру зафиксировали масштабные сбои в работе Twitch, Twitter, Spotify, Reddit, Amazon и сайтах нескольких западных СМИ. Позже стало известно, что проблемы у десятков популярных ресурсов по всему миру возникли из-за сбоя у провайдера CDN-инфраструктуры Fastly.

Украинцы обрушились с критикой на посла в Британии 5 июля 2021, 05:55

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинские граждане раскритиковали в соцсетях посла своей страны в Великобритании Вадима Пристайко за то, что он не отреагировал на сравнение контура карты Украины с грязным пятном. Многих жителей страны разочаровало, что Пристайко не смог дать «достойный ответ». Один из пользователей заявил: «Наше му-му не нашло слов!?». Он предположил, что Пристайко «потому и на посту, потому что своих слов не имеет». Высказывалось предположение, что Пристайко плохо владеет английским языком. Украинцы пожаловались, что «опять опозорились на весь мир». Украинский блогер Алена Яхно выразила возмущение тем, что посол только улыбался в ответ на оскорбительное сравнение, а потом стал «что-то блеять на ужасном английском», передает РИА «Новости». Напомним, ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй, когда в ее передаче принимал участие Пристайко, сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном. Зеленский обещает «попортить нервы грандам мирового футбола» 4 июля 2021, 06:38

Фото: Aurelien Morissard/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На чемпионате мира по футболу украинская сборная «попортит нервы многим грандам», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заверил, что «ни одно поражение не сломает Украину». Он подчеркнул, что «боль пройдет, раны заживут». «Мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!» – заявил он в Facebook. Комментируя поражение в четвертьфинале Евро–2020, Зеленский заявил, что от этого «больно, но не стыдно», ведь сборная «завершает турнир в топ-8 сильнейших команд Европы», показав результат «лучший, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие». По его словам, у Украины есть «прекрасная молодая команда» и «прекрасный тренерский штаб», поэтому «главные победы – впереди». Зеленский верит, что сборная «пробьется на ЧМ–2022 и попортит там нервы многим грандам мирового футбола». «На всю Европу было слышно: «Украина, Украина!» – заявил президент страны. Он заявил, что эти слова звучали «в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины». Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев со счетом 0:4. Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция 4 июля 2021, 17:01

Фото: Nina Liashonok/ZUMA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины. «О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко. По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник. Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев. Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате. Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта. «Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского 4 июля 2021, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

Подготовку к встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняют невыполнение Киевом минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что <...> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», – передает его слова ТАСС. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. В США раскрыли уязвимые точки украинской армии 4 июля 2021, 09:51

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Ксения Панькова

Аналитики исследовательской службы Конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине, указав на плохое состояние украинской военной техники. По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация «значительно улучшилась» благодаря помощи со стороны НАТО и США, сообщает RT. Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники. «Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», – пояснили они, отметив, что большая часть таких вооружений представляет собой доработанные версии старых систем. Американские аналитики также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. «Низкие зарплаты, отсутствие образовательных возможностей и нехватка жилья (особенно для семей) могут способствовать большой текучке кадров и ограничивать продолжительность службы профессиональных солдат и младшего командного состава», – полагают аналитики исследовательской службы Конгресса США. Ранее опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze, сказали газете ВЗГЛЯД, что украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию. Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020 3 июля 2021, 23:59

Фото: Alfredo Falcone/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства. Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС. В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а Россия – нет, многие россияне болели за украинскую сборную. Афины назвали Украину родиной греческой революции 5 июля 2021, 15:51 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что год 30-летия независимости Украины является знаковым и для его страны, и указал, что греческая национально-освободительная революция 200 лет назад началась на Украине. «В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно здесь, в Киеве, в столице Украины, – это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция, началась на Украине. Мы всегда помним, что Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей – в Греции мы называем его «Филики Этария». Общество с единственной целью – создать независимое греческое государство», – сказал Дендиас, передает РИА «Новости». «Вот почему этот украинский город, а также Украина как страна так близки сердцам нас, греков. И это одна из многих причин, по которым Греция всегда будет готова помочь Украине в ее европейских устремлениях. Мы считаем, что вы принадлежите к Европейскому Союзу рядом с нами», – продолжил министр. По словам Дендиаса, греки гордятся тем, что соглашение об ассоциации ЕС и Украины было подписано в 2014 году, во время председательства Греции в Совете Евросоюза. «Греция также последовательно поддерживает давнее партнерство Украины с НАТО. Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Недавний саммит НАТО в Брюсселе подтвердил приверженность союзников решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году», – сказал Дендиас. По его словам, статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях и тренировках НАТО. Кроме того, Дендиас заявил, что «Греция четко выразила свою принципиальную позицию» по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Отметим, что ряд греческих политиков периодически заявляет о том, что греческая революция началась с Украины, которой в 1821 году еще существовало. Сам Дендиас меняет риторику в зависимости от собеседников. Так, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 25 мая он «выражал благодарность России за ее особый вклад в освобождение нашей страны». В телефонных разговорах с Лавровым греческий министр также постоянно говорил об «особо важной роли, которую Россия сыграла в период независимости Греции». На официальной церемонии открытия Года истории Россия-Греция 2 июля первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что «нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи». На Украине рассказали о плане захвата Донбасса 6 июля 2021, 08:40

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Мария Бобылева

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не имеет обязательного характера, пишет ФАН. «Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск – 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», – сказал он. Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть – «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности. Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик. «Что такое Донбасс – большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемы. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление – если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», – резюмировал он. Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Украина приняла на вооружение ракету для «противодействия российской агрессии» 4 июля 2021, 16:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей, текст его речи опубликован на официальном сайте главы Украины. Также он рассказал о поставках турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украину и про обновление флота. По его словам, первый корпус корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года. В июле 2020 года экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост. Напомним, Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Генерал ВСУ сравнил Украину и Россию с карликом и великаном 5 июля 2021, 06:42

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. «Нельзя обманывать украинский народ, нельзя и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое», – сказал он, выразив уверенность, что Украина «ничего не сделает», поскольку «Россия и Украина – как великан и карлик». «Зачем нам, карлику, говорить: «Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь», не понимая, что великан по голове даст – он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть – кого мы обманываем?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ». По мнению генерала, в его стране чересчур много «умных» людей, «с подхалимством» рассказывающих о любви к Украине и ненависти к России. Напомним, командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что вооруженных сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии». В Раде предупредили об окончательном развале Украины 6 июля 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины. «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными. «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий. К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии. Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу. Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины 4 июля 2021, 12:28

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года. «Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023-го», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина». Кроме того, он пообещал, что Украина получит знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar, которые должны усилить морскую авиацию. По его словам, эти современные и эффективные беспилотные летательные аппараты будут получены в скором времени. Как уточнил Зеленский, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции. В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2. Киев счел Францию и ФРГ виновными в утрате части украинских земель 6 июля 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes. По его словам, Россия якобы «напала» на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали Украине план действий по членству в НАТО. При этом Данилов отметил, что в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – сказал он. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территории государства. В Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу 5 июля 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в России), говорится на сайте парламента. Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Зеленского дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, а также ввести систему льгот и иных мер поддержки участникам коллаборационистского движения. В октябре 2007 года Президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года, сообщается на сайте НВ.ua. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины. 12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда. Ранее суд Киева отменил решение горсовета украинской столицы и запретил празднование памятных дат лиц, причастных к холокосту и сотрудничеству с нацистами. Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против.