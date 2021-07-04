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5 июля, понедельник | Последнее обновление — 00:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Дождь в Крыму прекратился
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Частичную обязательную вакцинацию ввели в Омской области
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Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Омской области, говорится в постановлении местного Роспотребнадзора.
Речь идет о тех, кто работает «в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания». Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники «подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ», просветительских мероприятий и госслужащих. Главы соответствующих организаций должны обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины до 31 июля, вторым – до 28 августа, передает РИА «Новости».
В конце апреля сообщалось, что жители Омска стали массово пропускать вторую прививку от коронавируса или приходить на повторную вакцинацию позже назначенной даты.
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Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве
В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан.
Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.
На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
РФПИ: «Спутник V» столкнулся с давлением международного фармацевтического лобби в Словакии
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» в Словакии столкнулась с давлением международного фармацевтического лобби.
«В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», – передает ТАСС со ссылкой на РФПИ.
В фонде подчеркнули, что дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах.
«Это убедительно демонстрирует разница между успехом «Спутник V» в Венгрии, где российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины «Спутник V» в Словакии», – добавили в РФПИ.
В фонде подчеркнули, что в соседней Венгрии, где «Спутник V» не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировалось «Спутник V», а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объем фактических поставок в эту страну.
Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова сообщила, что Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину «Спутник V» – 160 тыс. доз из 200 тыс. поступивших в республику.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet.
После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам.
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Мясников развеял популярный миф о вакцинации от COVID
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации от коронавируса.
Как пояснил Мясников в своем Telegram-канале, такая ситуация представляет собой «парадоксальное усиление инфекции» после появления антител к ней. По его словам, когда в 2002 году мир столкнулся с вирусной пневмонией, при проведении экспериментов на грызунах ученые действительно столкнулись с таким феноменом.
«Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», – отметил специалист.
Он также добавил, что так называемые «околомедицинские круги» специально распространяют информацию о возможности массового проявления антитело-зависимого усиления инфекции.
Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V».
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На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
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Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
«По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.
Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.
Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.
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В Москве задержали доставившего поддельный сертификат о вакцинации курьера
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Сотрудники полиции в Москве задержали курьера, который доставлял поддельный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы», – сказано в сообщении столичного ГУВД.
По данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанного, а также на установление возможных соучастников. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — лишение свободы сроком до 2 лет», – добавили в полиции.
Всего московские полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус.
Ранее продюсер ВГТРК заявила в полицию о подделке неизвестным сертификата о вакцинации на имя другой журналистки, с печатями якобы от имени столичной больницы. Сертификат неизвестные пытались сбыть продюсеру.
Напомним, в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.
В среду в МВД рассказали о перекрытии каналов реализации поддельных меддокументов по COVID.
На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
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Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход – сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.
При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 тыс. посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, сейчас – уже 30 минут, передает РИА «Новости».
Отметим, что с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. В этой связи уже в четверг фиксировался массовый наплыв пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
«По состоянию на 13.00 (1 июля) по московскому времени через портал госуслуг подано 142 тыс. заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и почти 30 тысяч – на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом в минуту подается в среднем 180 заявлений», – отмечалось в сообщении.
Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заполнить интерактивную форму заявления. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически. Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на портале поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.
Также нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
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Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности
Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину против коронавируса «Спутник V» с истекающим сроком годности, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
«Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз «Спутника V». Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает», – передает ТАСС слова Элиашовой, которые привело Словацкое радио.
Россия выкупила вакцину по той же цене, что и продала Словакии, куда партия «Спутника V» поступила 1 марта. Средства словацкой стороне, по словам Элиашовой, должны быть перечислены в течение 20 дней после подписания соглашения, а 160 тыс. доз препарата уже покинули территорию республики.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet.
После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам.
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Вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»
Вакцина «Спутник V» не воздействует на ДНК человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, поскольку у него отсутствует часть генома, заявили ведущие российские вирусологи.
«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», – цитирует Ura.ru профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского.
По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он находится около двух недель после вакцинации.
Мнение профессора разделяет доктор биологических наук Сергей Нетесов, добавив, что у аденовирусов отсутствует часть генома в отличие от природного варианта.
Вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. Еще в августе прошлого Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».
Ранее академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию.
Собянин пообещал гранты 100 предприятиям, которые первыми вакцинируют 60% работников
Общее число привитых в Москве превысило 2,7 млн человек, о вакцинации первым компонентом 60% работников отчитались свыше 1,5 тыс. столичных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пообещав гранты первым 100 предприятиям, которые вакцинируют 60% работников.
«Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки», – говорится в сообщении на сайте Собянина.
Мэр также отметил, что в Москве заработала и система оформления QR-кодов, а цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции уже получили миллионы москвичей и гостей города. «Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации», – добавил градоначальник.
Он также отметил, что огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1,5 тыс. городских предприятий. Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, власти Москвы приняли решение предоставить первым 100 предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.
Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.
«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», – добавил Собянин.
Он также выразил надежду, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет 3 млн. «Это значит - мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», – заключил мэр.
Ранее на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Туристам разрешат привиться на курортах Кубани в течение трех дней после прибытия
Постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа не вакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста, заявила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и, начиная с 1 августа, наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации – ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, – властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», – цитирует ТАСС Голикову.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменил правила для туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
Напомним, власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Причиной смерти артистки стал коронавирус. Как говорится в заявлении Союза, актриса ушла из жизни 29 июня, передает РИА «Новости».
Омельченко родилась в 1947 году, ее фильмография насчитывает 50 работ, включая такие картины, как «Бумер», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца»», «Солдаты», «Две судьбы».
Накануне от коронавируса умерла российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе». В начале июня от COVID в 39 лет умер актер российских сериалов Артем Анчуков.
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Инфекционист объяснил необходимость изоляции при ОРВИ
Коронавирусная инфекция первыми симптомами напоминает ОРВИ, инфицированным необходимо изолироваться для прекращения распространения вируса, заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.
«Все симптомы, что при ОРВИ, что при COVID-19 одинаковы, особенно в начале. Изоляция идет, как профилактика дальнейшего распространения болезни. Всегда дешевле предупредить, чем бороться с последствиями», – пояснил Малышев Ura.ru.
Он пояснил, что людей под подозрением на коронавирус необходимо тестировать. «Если вирус опустился и не определяется, значит выделяется в малых количествах и эти люди в основном не опасны. Если вирус выделяется активно, то, безусловно, тест будет положительный», – указал вирусолог.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что необходимо соблюдать изоляцию при ОРВИ в любом случае, даже если бы не было коронавирусной инфекции.
«Это нормальное и ответственное поведение. А в условиях эпидемии – тем более», – подчеркнул ученый.
Он отметил, что одной из главных причин успеха борьбы с коронавирусом в Китае и Южной Корее стали широкомасштабные тестирования.
Власти Кубани отменили справки и ПЦР тесты для отдыхающих детей до 14 лет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменили правила для прибывающих туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
«Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Согласно рекомендации санитарных врачей, губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», – говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.
Ранее власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
Названо снижающее вероятность заражения коронавирусом заболевание
Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Хаитова.
Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.
«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – уточнил Хаитов.
Ранее ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса.
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Индийский штамм коронавируса выявили во всех регионах Казахстана
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Министерство здравоохранения Казахстана выявило штамм коронавируса «Дельта» (индийский штамм) в пробах, взятых во всех регионах страны, сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.
«В связи с распространением «Дельта»-штамма в мире министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1 июля проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент», – приводит текст сообщения ТАСС
Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму «Дельта» будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов. «Особенностями клиники „Дельта»-штамма является сокращение инкубационного периода до пяти дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных», – пояснили в межведомственной комиссии, отметив, что единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.
Накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики в период пандемии и личное спасение от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
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