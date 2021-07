Полиция задержала подозреваемого в убийстве вдовы Пузикова Машины полиции и скорой помощи столкнулись в Москве 4 июля 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

В результате столкновения автомобилей полиции и скорой помощи в Москве пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу. В главке сообщили, что «столкновение автомобиля полиции и скорой помощи» произошло на Краснопрудной улице. Не уточняется, в какой из машин находился пострадавший, передает РИА «Новости».

Трамп предсказал США потерю энергонезависимости через две недели 4 июля 2021, 06:53

Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press

В течение двух недель США потеряют независимость от поставок энергоносителей из других стран, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. Оценивая действия администрации Джо Байдена, Трамп заявил собравшимся на митинге в американском штате Флорида: «Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми». Власти «прекращают сдачу в аренду» федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений и «прекращают бурение», чтобы «перейти на ветряные турбины», сказал Трамп. По его мнению, выгоду от этого получают Германия и Китай, где производят указанные турбины. Трамп утверждает, что в период его президентства США «не нужен был Ближний Восток», «не нужна была Россия», Вашингтону «никто не был нужен». Нынешние власти США, по его словам, «в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем», передает ТАСС. Трамп осудил Байдена за то, что тот «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу» – «Северный поток – 2». «И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод», – сказал он. По его версии, «трубопровод был самым главным источником доходов для России». При этом Трамп похвастался «очень хорошими отношениями с президентом Путиным». Напомним, отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL стала одним из первых 15 указов Джозефа Байдена на посту президента США. Отметим, что указ о возобновлении проекта строительства Keystone был одним из первых президентских указов и для Дональда Трампа. В 2015 году президент США Барак Обама наложил вето на законопроект о строительстве нефтепровода. Белый дом констатировал, что помешать строительству «Северного потока – 2» будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов. МХАТ ответил Дорониной в открытом письме 4 июля 2021, 04:31

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

От имени коллектива МХАТ имени Горького опубликовано открытое письмо, в котором дается ответ на письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной, заявившей о необходимости уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. Указывается, что в театре о письме Дорониной к главе российского государства Владимиру Путину узнали из СМИ. Подчеркивается, что у театра нет «возможности и желания проводить графологическую и почерковедческую экспертизы», но театр «озабочен» тем, что имя Дорониной «используется в целенаправленной кампании против великого МХАТ». Письмо Дорониной «несет репутационные риски для театра» и для самой Дорониной, говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной в Facebook. Доронина, как сообщается, «не отвечает на письма и звонки, никак не реагирует на записки и желание наладить контакт». В открытом письме коллектив МХАТа указывает на «факты, не соответствующие действительности, многочисленные ошибки и неточности», о которых говорится в письме за подписью Дорониной. В частности, МХАТ опроверг уничтожение декораций, привлечение приглашенных актеров к участию в «Синей птице» Станиславского, использование «мата, насилия, неграмотного русского языка». «Все это наводит на мысль, что Вас, как президента театра, намеренно вводят в заблуждение и дезинформируют», – заявили в театре. Указывается, что открытое письмо к Дорониной направили «народные артисты, руководители всех подразделений МХАТ, включая творческий департамент и труппу». При этом отмечается, что «несколько человек – ничтожное меньшинство – не желают влиться в коллектив и строить дальше великий театр», но они «никак не влияют на МХАТ», хоть и «пытаются дестабилизировать обстановку». В театре выразили надежду, что письмо Путину написано не Дорониной. От имени коллектива МХАТа письмо подписали народные артисты России Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Леонид Якубович, врио директора МХАТа Олег Михайлов, худрук Эдуард Бояков, его заместители Мария Кубланова, Анжела Тушинская, Дмитрий Ляшков, а также заместитель директора – директор административно-правового департамента МХАТ Татьяна Герасенкова. Напомним, письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано в издании «Аргументы недели». В нем она просит уволить Боякова. Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен». В самом театре предположили, что Доронину могут использовать в корыстных целях. В администрации главы государства не получали письмо Дорониной, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Зеленский обещает «попортить нервы грандам мирового футбола» 4 июля 2021, 06:38

Фото: Aurelien Morissard/

imago-images.de/Global Look Press

На чемпионате мира по футболу украинская сборная «попортит нервы многим грандам», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заверил, что «ни одно поражение не сломает Украину». Он подчеркнул, что «боль пройдет, раны заживут». «Мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!» – заявил он в Facebook. Комментируя поражение в четвертьфинале Евро–2020, Зеленский заявил, что от этого «больно, но не стыдно», ведь сборная «завершает турнир в топ-8 сильнейших команд Европы», показав результат «лучший, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие». По его словам, у Украины есть «прекрасная молодая команда» и «прекрасный тренерский штаб», поэтому «главные победы – впереди». Зеленский верит, что сборная «пробьется на ЧМ–2022 и попортит там нервы многим грандам мирового футбола». «На всю Европу было слышно: «Украина, Украина!» – заявил президент страны. Он заявил, что эти слова звучали «в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины». Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев со счетом 0:4. Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020 3 июля 2021, 23:59

Фото: Alfredo Falcone/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства. Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС. В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а Россия – нет, многие россияне болели за украинскую сборную. В США раскрыли уязвимые точки украинской армии 4 июля 2021, 09:51

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Ксения Панькова

Аналитики исследовательской службы Конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине, указав на плохое состояние украинской военной техники. По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация «значительно улучшилась» благодаря помощи со стороны НАТО и США, сообщает RT. Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники. «Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», – пояснили они, отметив, что большая часть таких вооружений представляет собой доработанные версии старых систем. Американские аналитики также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. «Низкие зарплаты, отсутствие образовательных возможностей и нехватка жилья (особенно для семей) могут способствовать большой текучке кадров и ограничивать продолжительность службы профессиональных солдат и младшего командного состава», – полагают аналитики исследовательской службы Конгресса США. Ранее опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze, сказали газете ВЗГЛЯД, что украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию. Песков назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского 4 июля 2021, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

Подготовку к встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняют невыполнение Киевом минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что <...> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», – передает его слова ТАСС. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Мясников развеял популярный миф о вакцинации от COVID 4 июля 2021, 09:36

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации от коронавируса. Как пояснил Мясников в своем Telegram-канале, такая ситуация представляет собой «парадоксальное усиление инфекции» после появления антител к ней. По его словам, когда в 2002 году мир столкнулся с вирусной пневмонией, при проведении экспериментов на грызунах ученые действительно столкнулись с таким феноменом. «Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», – отметил специалист. Он также добавил, что так называемые «околомедицинские круги» специально распространяют информацию о возможности массового проявления антитело-зависимого усиления инфекции. Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин уточнил судьбу важного модуля для МКС 4 июля 2021, 10:54 Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что дата запуска российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) будет согласована с США. «Скоро полетим, согласуем при этом дату с американцами. Они тоже кое к чему готовятся и переживают. Важно, чтобы два события не мешали друг другу», – написал Рогозин в Twitter. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию «Науки» российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планируется 15 июля. Ранее сообщалось, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для Международной космической станции возвращен в монтажно-испытательный корпус, поскольку необходимо устранить замечание. «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой 4 июля 2021, 19:01

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Торговая сеть «ВкусВилл» принесла извинения за рекламу с однополой парой и назвала ее своей ошибкой. «На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», – говорится в сообщении на сайте «ВкусВилл». В компании отметили, что их цель состоит в том, чтобы дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, «а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов». «Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам», – добавили представители сети. Напомним, фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента «ВкусВилл». Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь. После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция 4 июля 2021, 17:01

Фото: Nina Liashonok/ZUMA/ТАСС

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины. «О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко. По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник. Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев. Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате. Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта. «Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Папа Римский госпитализирован 4 июля 2021, 17:05 Текст: Елизавета Булкина

Папе Римскому Франциску предстоит плановая операция, понтифик уже лег в больницу, сообщила служба печати Святого престола. Франциску должны провести операцию на кишечнике в связи со стенозом. После завершения манипуляций будет опубликован медицинский бюллетень, передает РИА «Новости». Понтифик госпитализирован в римскую клинику имени Джемелли, уточняет ТАСС. Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины 4 июля 2021, 12:28

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года. «Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023-го», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина». Кроме того, он пообещал, что Украина получит знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar, которые должны усилить морскую авиацию. По его словам, эти современные и эффективные беспилотные летательные аппараты будут получены в скором времени. Как уточнил Зеленский, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции. В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2. Украина приняла на вооружение ракету для «противодействия российской агрессии» 4 июля 2021, 16:08

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей, текст его речи опубликован на официальном сайте главы Украины. Также он рассказал о поставках турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украину и про обновление флота. По его словам, первый корпус корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года. В июле 2020 года экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост. Напомним, Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Впервые с прошлого года отмечено снижение цен на жилье 4 июля 2021, 12:40

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Жилье на вторичном рынке в крупнейших городах России подешевело в июне по сравнению с маем, сообщили эксперты консалтинговой группы SRG. «Впервые с прошлого года отмечается отрицательная динамика по росту цен в крупнейших городах России», – приводит сообщение РИА «Новости». Отмечается, что в Омске стоимость жилья в июне по сравнению с маем уменьшилась на 3,65%. При этом годовой рост составил 21,18%. В Нижнем Новгороде цены за месяц снизились на 3,27%, а за год увеличились на 21,34%. В Казани жилье подешевело на 2,98% к маю, в Самаре – на 2,48%. Замыкает пятерку лидеров по снижению стоимости квадратных метров Пермь – 2,39%. Эксперты заметили, что в Москве и Петербурге жилье за месяц подорожало на символические 0,05% и 0,24% соответственно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждать от рынка недвижимости в этом году. Появилось видео с места катастрофы военно-транспортного самолета на Филиппинах 4 июля 2021, 10:24 Текст: Ксения Панькова

В Сети появилось первое видео с места катастрофы филиппинского военного самолета, на борту которого, по предварительным данным, находилось 92 человека. На кадрах видны обломки воздушного судна, вокруг которых образовался огонь и густой черный дым, передает РИА «Новости». Ранее СМИ сообщали, что филиппинский военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек, разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. Позже стало известно, что на борту находилось 92 человека. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали. Начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана заявил, что воздушное судно не смогло сесть на взлетно-посадочную полосу.