Ferrari сгорела в центре Москвы

Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе объявила о закрытии гостиницы

Хозяйка гостиницы «Атмосфера Джемете» в Анапе, которая обматерила пожаловавшихся на грязный номер постояльцев и назвала их представителями ЛГБТ-сообщества, сообщила о закрытии отеля.

«Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Все как вы хотели! … Сижу теперь безработная, без денег, даже уборщицей теперь не берут! Напишите в комментариях, что же теперь мне делать?», – написала хозяйка гостиницы в заведенном на днях Instagram.

Однако пользователи Сети не поддержали женщину. «Скажите спасибо, что вас по судам еще не затаскали, а жаль!», «Виноваты какие-то хейтеры, которые вас до вчерашнего дня не знали, ЛГБТ, клиенты, близость к морю – короче, кто угодно, кроме вас», «Ну, собственно, за что боролась, на то и напоролась», «Отлично, что не берут. Еще не хватало, чтоб такая уборщица пришла и начала вести себя так хабальски», – написали ей в комментариях.

Закрытие отеля изданию «Подъем» подтвердила исполняющий обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина. «Мы не полиция нравов. А вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта», – заявила она.

Напомним, никому не известная в России мини-гостиница «Атмосфера Джемете» в Анапе прославилась после того, как ее владелица обматерила постояльцев за просьбу убрать в номере. Инцидент попал на видео, после чего делом занялись правоохранители. Женщина принесла извинения и пообещала, что «такого больше не повторится». Однако уже через некоторое время она опубликовала в Сети видео, на котором заявила, что попросившие ее убраться девушки якобы были представителями ЛГБТ-сообщества, а ее отель выступает «за семейные ценности».