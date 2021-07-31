Эксперты: Россия помогла Турции в борьбе с пожарами только после стабилизации обстановки внутри страны

Число пожаров в восточном и центральном районах Якутии уменьшается, прекращаются задымления. Отправка российской авиации в Турцию – это не только жест доброй воли, но прежде всего желание помощь своим гражданам, которые массово отдыхают в этой стране, отметили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В субботу о стабилизации ситуации с пожарами в России сообщили в МЧС.

«Сейчас ситуация в России стабилизируется, количество пожаров уменьшилось. В Якутии пожары локализованы, тушатся. Про задымление я уже ничего не слышал в последнее время», – отмечает замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) Андрей Филипчук.

Доктор наук напомнил, что в Якутии не только применяется техника, но и вызывались искусственным образом осадки, что тоже помогло в борьбе со стихией. А само осложнение ситуации произошло из-за аномально высокой температуры практически по всей России. «Между природными условиями и пожарами происходит очень тесная корреляция. Но все-таки в 80-90% случаев причиной возникновения огня в лесу является деятельность человека. Только часть пожаров возникает в результате сухих гроз. Но для Сибири такие природные явления не распространены», – отметил собеседник.

В субботу в МЧС сообщили, что обстановка в восточном и центральном районах Якутии стабилизировалась, но в некоторых районах до сих пор наблюдается задымление. В случае ухудшения ситуации с пожарами количество авиатехники будет увеличено, уже «определен необходимый резерв». «Кроме того, для усиления наземной группировки и прокладки минерализованных полос Минобороны в ближайшее время будет передана специальная тяжелая техника», – говорится в сообщении ведомства.

В Якутии, как сообщает РИА «Новости», проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Кроме того, на особом контроле находится обстановка в Вилюйском районе, где сосредоточена авиационная группировка МЧС, МО, Авиалесоохраны, республиканской авиации. Всего задействовано 27 единиц авиационной техники, в том числе три самолета Бе-200.

В настоящее время в России действуют 267 очагов лесных пожаров, 47 из которых локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. «В ряде регионов РФ ситуация стабилизируется благодаря четкой и слаженной работе сил и средств РСЧС. Накануне в Республике Карелия снят режим «чрезвычайная ситуация». Все очаги пожаров локализованы, а на островах – ликвидированы», – добавили в МЧС.

В субботу президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи. В ответ Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку»: ранее из России в Турцию были направлены пять самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и три вертолета Ми. Пострадавшие от лесных пожаров регионы страны объявлены зоной бедствия.

Координатор проекта «Своих не бросаем» в рамках акции «Мы вместе» Валерий Горюханов подчеркивает, что Турция – один из самых доступных зарубежных курортов для россиян. «Турция – открытое направление, поэтому сейчас огромное количество россиян оказалось в зоне распространения пожаров, прежде всего на курорте Сиде и в городе Белек. Эти зоны отдыха хорошо изучены россиянами, там множество экскурсионных маршрутов», – напомнил Горюханов.

Он добавил, что воспринимает отправку российской авиации на борьбу с пожарами в Турции как «помощь своим гражданам, потому что Россия своих не бросает». Сейчас многие туристы могут страдать от угарного газа и пепла. Поэтому отправка авиации в Турцию – оправданный шаг, тем более после того, как ситуация с пожарами в самой России начала стабилизироваться.

«Исторически Россия никогда не отказывала странам в помощи. Турция сама обратилась к России с просьбой помочь в ликвидации этих пожаров. А у России накоплен огромный опыт, один из самых лучших в мире», – считает координатор проекта «Своих не бросаем».