Подсчитана сумма ущерба от сильных ливней и подтоплений в Крыму Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявили зоной бедствия 31 июля 2021, 11:33 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган заявил, что «мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия», власти Турции продолжат «предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», передает ТАСС. Ранее Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары.

Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине 29 июля 2021, 09:24

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости». Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Российские Бе-200 начали тушить пожары в Турции 29 июля 2021, 15:55

Фото: Россия 24/Youtube

Текст: Алина Назарова

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции, сообщило российское посольство в Анкаре. «Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом», – говорится в сообщении российской дипмиссии, передает РИА «Новости». Посольство разместило также видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Тем временем вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине. Политолог: Эрдоган тестирует готовность России защищать свои интересы 29 июля 2021, 12:28

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Турецкое оружие может быть использовано против Донбасса, поэтому у Москвы есть повод для беспокойства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя призыв Турции к России не беспокоиться из-за поставок оружия Украине. «России нужно переживать по этому поводу. Мы не очень верим в рациональность современной украинской власти. Поэтому мы серьезно опасаемся того, что турецкое оружие может быть использовано против Донбасса», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Собеседник выразил уверенность в том, что «против Крыма оружие из Турции никогда не будет использовано», однако в отношении Донбасса «в менталитете украинского руководства нет никаких ограничений». «Поэтому Москва по линии дипломатических и военных контактов будет говорить о том, что мы не приветствуем поставки турецкого оружия на Украину и это будет иметь последствия для российско-турецких отношений», – убежден Ткаченко. «Кроме того, Турция не является глобальной державой, которая может без оглядки действовать на международной арене. Эрдоган пытается вести такую игру и «тестирует» готовность России защищать свои интересы на разных направлениях, включая Украину, Азербайджан и даже Афганистан. Но в ответ Москва могла бы предложить некоторую помощь Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией», – допустил политолог. Любопытно и то, что подобные заявления Анкары звучат на фоне празднования в России знаменательной даты – ровно 325 лет назад, 29 июля 1696 года, Петр I одержал первую большую победу над турками, а русские войска взяли под контроль твердыню Азов. «Это красивая дата. С нее, грубо говоря, началась история России как причерноморской державы. Это выдающаяся военная победа, после которой Россия сначала утвердилась на Азовском море, в устье Дона, а затем и на Причерноморье», – пояснил политолог. «Естественно, турки не любят об этом упоминать. Наша дипломатия может использовать это событие, чтобы показать, что в истории наших взаимоотношений были и такие страницы. А для турецкой дипломатии это станет неприятной новостью», – заключил собеседник. Напомним, старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заявил о том, что Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину. «Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он. Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о невозможности «сделки» России и Турции по Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Туроператор рассказал о судьбе эвакуированных из отеля «Титаник» в Бодруме россиян 29 июля 2021, 18:15 Текст: Вера Басилая

Российских туристов из отеля «Титаник» в турецком Бодруме временно переводят в расположенные рядом отели, которые пока не эвакуировали, сообщила заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова. «Сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Bodrum. Пока туристов из этого отеля временно переводят в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. В отношении этих последних решения об эвакуации на настоящий момент нет»,– цитирует РИА «Новости» Муромову. Ранее сотрудница эвакуированного из-за лесного пожара отеля в Турции рассказала о грозившей туристам опасности. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Ростуризм порекомендовал туристам в Анталье не покидать отели из-за пожаров 28 июля 2021, 19:30

Фото: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Текст: Дарья Григоренко

Ростуризм следит за ситуацией с пожарами в турецкой Анталье и рекомендует туристам не покидать территории отелей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Кроме того, министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли заявил, что в результате пожара пострадали 53 человека. Эксперт оценил перспективы создания «тюркской армии» Турции и Азербайджана 28 июля 2021, 14:30

Фото: facebook.com/tcsavunma

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близости двух тюркских народов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя сообщения о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии». «Заявление Турции о возможности создания единой «тюркской армии» с Азербайжданом – пока что в большей степени политическая декларация. Создание объединенной военной структуры подразумевает единое командование и единое политическое руководство. Сомнительно, чтобы президент Азербайджана Ильхам Алиев перевел бы вооруженные силы республики в подчинение турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану», – полагает военный эксперт Павел Фельгенгауэр. О том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии» заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. «Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», – подчеркнул спикер. В рамках этих договоренностей, в том числе проводятся и азербайджано-турецкие военные учения, пояснил Шентоп. «Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близость двух тюркских народов», – заметил Фельгенгауэр. Подобного рода проекты периодически создавались, в том числе, странами НАТО, напомнил собеседник. «Так в свое время была создана франко-германская бригада, которую потом переформировали в корпус, затем опять свернули, – привел пример Фельгенгауэр. – Похожие инициативы возникали и в Восточной Европе, в том числе с участием стран, не входящих в альянс. Так, в 2014-м году было заявлено о создании Литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG). Но во всех этих случаях главной была именно политическая составляющая». При этом надо учесть реальное усиление турецкого военно-политического влияния на Южном Кавказе, заметил собеседник. «Азербайджан в очередной раз показывает, что Турция – ее ближайший союзник, и Москве не следует слишком сильно давить на Баку», – подчеркнул Фельгенгауэр. По его оценке, для России будет проблематично быстро нарастить контингент миротворческих сил в Нагорном Карабахе – например, оперативно усилить его бронетехникой. С другой стороны, маловероятно, что Азербайджан и Турция вознамерятся возобновить карабахский конфликт, и довести его до победного конца, взяв Степанакерт, полагает эксперт. «Если бы они хотели это сделать, то сделали бы. Но входить в прямую конфронтацию с Москвой явно не входит ни в планы Азербайджана, ни в планы Турции», – отметил Фельгенгауэр. По его мнению, российское присутствие в Карабахе позволяет сохранить статус-кво по крайней мере на ближайшие 5-10 лет. «При всех инцидентах на линии соприкосновения, ситуация там стабильная», – указал эксперт. Что можно прогнозировать в связи с заявлениями турок о создании «единой тюркской армии» – так это недовольную реакцию другой страны НАТО, Греции, заметил Фельгенгауэр. «При этом США, возможно, будут не против реализации такого проекта Турции. Для Вашингтона важно теснее привязать Азербайджан к проектам, направленным против Ирана. И в целом, для США стратегически важен Азербайджан», – указал эксперт. Поэтому, делает вывод эксперт, не следует ожидать противодействия со стороны руководства НАТО пантюркистским военным проектам Эрдогана. На ваш взгляд Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту? Азербайджан

Армения

Затрудняюсь ответить

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках декларации о союзнических намерений от 15 июня. Это соглашение, заметим, было подписано Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в карабахском городе Шуша, отвоеванном азербайджанской армии на последнем этапе войны 2020 года. В Шушинской декларации также отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Таким образом, если Азербайджан обвинит Армению или непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в агрессивных действиях, то у Турции будет легальный повод вступить в конфликт. Добавим, что на прошедших в июне в Баку турецко-азербайджанских тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» отрабатывалось взаимодействие армий двух стран в ходе боевых действий. Спикер турецкого парламента Шентоп, выступая в азербайджанском городе Гянджа, обвинил Армению в провокациях на границе с Азербайджаном, что может привести к региональной войне. «Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», – цитировал спикера «Спутник Азербайджан».

Спикер турецкого парламента также напомнил о том, что по договоренностям о прекращения огня в Нагорном Карабахе, Армения должна открыть Зангезурский коридор для сухопутной связи между основной территорией Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванью (у которого, в свою очередь, есть граница с Турцией). «Зангезурский коридор создаст сухопутный маршрут между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, между Азербайджаном и Турцией... Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт», – цитировал Шентопа «Спутник Азербайджан» Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Турции опровергли сообщения о создании совместной с Азербайджаном тюркской армии 28 июля 2021, 16:05 Текст: Елена Мирошниченко

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, сообщают СМИ. «Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии. Ранее агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа», – говорится в сообщении Sputnik Азербайджан в Telegram-канале. Агентство передает, что во время пресс-конференции отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, Шентоп заявил, что на данный момент в рамках договоренностей проходят только совместные военные учения двух стран. «Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», – приводит Sputnik его слова. Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что глава турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. В Турции призвали не связывать конвенцию Монтрё и канал «Стамбул» 29 июля 2021, 09:35 Текст: Алина Назарова

Конвенция Монтрё не имеет отношения к каналу «Стамбул», строительство которого стартовало в июне, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Неправильно связывать конвенцию Монтрё с новым каналом «Стамбул». Конвенция Монтрё была разработана в 1936 году, когда на первом плане была тема проливов. Конвенция не имеет отношения к новому водному пути, который будет открыт. Думаю, что это отдельная тема. Эта ситуация не станет препятствием для прохода кораблей какой-либо страны в ближайшее время», – сказал он, передает РИА «Новости». Он добавил, что по сравнению со старым водным путем канал «Стамбул» шире, позволяет пройти большему количеству кораблей, пройти безопасно, он предоставит альтернативный путь для судов. Канал будет преимуществом не только для Турции, но и для причерноморских стран и тех, кто использует проливы, отметил Кючюкйылмаз. В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал. Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания. Турция собралась начать полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году 29 июля 2021, 00:34 Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья. Эрдоган заявил, что страна хочет «успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения». Он подчеркнул, что турецкие «технические возможности в сфере бурения позволили избавиться от внешней зависимости». Эрдоган отметил, что «газ из Черного моря снизит зависимость от импорта топлива». На буровом судне «Фатих» зажгли газовый факел. «Сегодня мы проводим испытание газового потока на скважине «Тюрк Али 1». И первый раз зажигаем на поверхности газ, добытый с глубины в сотни метров», – приводит слова президента ТАСС со ссылкой на NTV. Глава государства сказал, что скважина полностью готова для тестовой выкачки. Эрдоган напомнил, что за год Турция пробурила пять скважин в Черном море. Кроме того, строится наземная инфраструктура для транспортировки и хранения газа. Год назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Сотрудница отеля с российскими туристами в Турции рассказала об эвакуации 29 июля 2021, 17:50 Текст: Вера Басилая

Сотрудница эвакуированного из района Гюверджинлик турецкого Бодрума отеля «Титаник» рассказала об эвакуации, а также о грозящей опасности туристам из соседней гостиницы. «Представляете, в нашем и в соседнем отеле в общей сложности около 5 тыс. человек – гостей и персонала! И эвакуация началась как раз, когда у нас была пересменка. И на нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно. Мы сейчас приехали в Бодрум, а на той стороне сейчас очень опасно», – приводит РИА «Новости» слова сотрудницы отеля. Она отметила, что оба отеля находятся в не в самом Бодруме, а в 25 километрах от него. Эвакуирован пока только отель «Титаник». Ранее в городе Бодрум в Турции из-за лесного пожара эвакуировали отель. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. В Турции лесные пожары достигли курортов Анталии 28 июля 2021, 16:28 Текст: Елена Мирошниченко

Лесной пожар в Турции охватил районы около города Манавгат, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Как сообщает администрация провинции Анталья, на данный момент пожарные пытаются взять под контроль огонь в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. В тушении пожара принимают участие и направленные Россией самолеты-амфибии Бе-200, передает «Московский комсомолец». Телеканал NTV распространил видео, на котором, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. По данным СМИ, возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манагвата послужил причиной эвакуации трех жилых кварталов, передает РИА «Новости». Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился в зону стихийного бедствия. Ранее на Сардинии из-за сильнейших пожаров в провинции Ористано эвакуировали несколько сотен человек. Эвакуация отелей из-за пожара началась в турецком Мармарисе 29 июля 2021, 15:21 Текст: Алина Назарова

Власти турецкого Мармариса начали эвакуацию местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV. Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий, передает РИА «Новости». Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса. Тем временем CNN Turk сообщает, что вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине, передает ТАСС. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. В результате пожара в Анталии пострадали более 50 человек 28 июля 2021, 18:29 Текст: Дарья Григоренко

При крупном лесном пожаре в турецкой провинции Анталья пострадали 53 человека, заявил министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли. «На данный момент 53 человека пострадали в результате лесного пожара. При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения», – пояснил Пакдемирли в своем Twitter, передает РИА «Новости». Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. В курортных регионах Турции возникли три новых пожара 29 июля 2021, 16:56 Текст: Елена Мирошниченко

В Турции в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары, сообщает телеканал CNN Turk. По данным министерства сельского и лесного хозяйства, в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери также продолжается тушение лесных пожаров, передает РИА «Новости». Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. Турецкий телеканал сообщает, что началась эвакуация местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Тем временем вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине. Эрдоган заявил о расследовании разведкой причин пожаров 30 июля 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Расследование причин пожаров в Турции ведут полиция и разведка страны, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган. «Расследование этих возникших одновременно в разных местах пожаров продолжается. Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено. Мы тушим пожары четырьмя-пятью самолетами, 45 вертолетами. Есть самолеты из РФ, Украины, еще один будет отправлен из Азербайджана», – цитирует Эрдогана РИА «Новости». По его словам, сейчас ситуация с тушением пожаров «развивается в положительном ключе, 57 пожаров взяты под контроль». Между тем атташе генконсульства России в Анталье Андриан Андрианов сообщил, что туристы в Мармарисе вернутся в отели, где отдыхали, поскольку пожарная опасность миновала. «По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей <...> миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме, принимать новые туристические группы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», – пояснил Андрианов в эфире «России 24», передает ТАСС. Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека. Ранее Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200. Турецкие СМИ сообщали, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.