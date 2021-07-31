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Байден допустил введение в США новых ограничений из-за пандемии
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли американцам ожидать от властей Соединенных Штатов «новых рекомендаций» по введению ограничений в связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), Байден сказал: «Вероятнее всего», передает ТАСС.
При этом он заявил, что «вчера был хороший день». «Почти миллион человек сделали прививку <…>. Я надеюсь, что люди начинают осознавать, как это важно», – пояснил Байден.
В среду Байден допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. В понедельник привиться от коронавируса обязали учителей и полицейских Нью-Йорка. Ранее в Нью-Йорке привившимся от коронавируса стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В 2020 году средняя продолжительность жизни в США снизилась на полтора года.
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Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии.
По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко.
По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться.
«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт.
Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность.
«Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер.
Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму.
Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
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То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
В ООН назвали страну – потенциального «суперраспространителя» COVID-19
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Мьянма превращается в суперраспространителя коронавируса, заявил спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс.
По его словам, речь идет о «всех этих очень опасных вариантах – «дельте» и других формах», которые чрезвычайно «опасны и смертоносны». При этом в соседних государствах живет примерно треть населения мира. Регион «подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Напомним, жертвами COVID-19 в Мьянме за два месяца, как сообщает местный минздрав, стали свыше 4 тыс. человек – это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего зафиксировано свыше 284 тыс. случаев коронавируса, умерли более 8 тыс. человек.
В начале февраля в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах.
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В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами».
Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.
Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины».
Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.
При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.
Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея.
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В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах»
На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2».
«Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров.
«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Белорусов предупредили о серьезной опасности американских «печенек»
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«Это стандартная практика американцев – выменивать территории в обмен на бусы или печенье», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден подарил ей коробку с «печеньем».
«Еще со времен колонизации Америки европейцы, ставшие впоследствии американцами, выменивали целые территории у индейцев за бусы, часы и другие безделушки. Так что это стандартный прием американцев», – считает донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.
Он напомнил, что до недавнего времени самым дешевым приобретением в мире считалась покупка голландцами нынешнего Нью-Йорка (в то время он назывался Новый Амстердам) за вещи, которые оценивались в 60 гульденов, или 24 доллара.
«Но в 2014 году это достижение переплюнула официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая за печенье выменяла огромную территорию Украины», – отметил собеседник. «Теперь эта практика применяется в отношении Белоруссии. Американцы пытаются «купить» и ее, используя полюбившийся инструмент – печенье, что несет серьезные риски для белорусов. Так что время идет, а приемы американцев не меняются», – заключил Корнилов.
В среду президент США Джозеф Байден провел
встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. По мнению украинских экспертов, тем самым Байден продемонстрировал свое отношение к Зеленскому.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение Тихановской.
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Отметим, что «печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
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В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США
В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости».
Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная».
«Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля.
Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией.
В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике
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Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС.
«Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков.
Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков.
Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков.
Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
Обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых
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Специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи, сообщили в лабораторной службе «Хеликс» по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
«Возраст – наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», – передает ТАСС сообщение службы.
При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. «Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни», – отметили специалисты «Хеликса».
Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток.
Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в бессимптомной, легкой или тяжелой форме. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.
В рамках проекта также исследовались спектр и частота встречаемости симптомов коронавирусной инфекции, рассказали в «Хеликсе». Выяснилось, что чаще всего заболевшие сталкивались с частичной или полной потерей обоняния (77%), повышением температуры (72%), головной болью (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие или снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота.
При этом, как правило, раньше всего болезнь проявлялась повышением температуры, на вторые-третьи сутки появлялись боль в горле, мышцах, животе, головная боль, потливость, насморк, диарея, а на третьи-пятые – кашель, одышка, снижение или потеря вкуса и обоняния. Из данных исследования следует, что максимальное проявление симптомов фиксировалось на третьи сутки болезни, а начиная с шестых-восьмых при легкой и средней тяжести течения симптоматика снижается.
Лаборатории «Хеликс» в первой половине 2021 года выполнили по всей России более 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу, из них 56% дали положительный результат. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге показатель оказался немного выше – 59%, 58% и по 60% соответственно, в Санкт-Петербурге – немного ниже, 55%.
Доля положительных результатов в целом по компании за шесть месяцев 2021 года не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне около 55%.
Ранее врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID.
Ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer
Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщило издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения.
Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в исследовании приняли участие более 44 тыс добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация.
Кроме того, по данным исследования выявили, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%.
Ранее ученые сообщили, что полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса.
Стали известны подробности госпитализации актера Стеклова
Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов и его родные, вероятнее всего, больны коронавирусом, медики прибыли домой к актеру, когда он упал в обморок, передают СМИ.
«73-летний Владимир Стеклов упал в обморок. Дома находилась жена, 40-летняя Ирина с трехлетней дочкой (у артиста это уже четвертый брак). Врачам актер пожаловался на кашель, одышку и температуру 39 градусов. ПЦР Владимир Александрович не делал. С подозрением на коронавирус пациента госпитализировали», – передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что жена актера также чувствует себя плохо, у нее температура около 40 градусов, женщина вызвала врача из поликлиники.
Ранее стало известно, что художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом.
Пушков высмеял заявления Киева о встрече Байдена и Зеленского
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Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его «каяться» за позицию по российскому газопроводу.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
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Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина
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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США.
Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31.
«Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72.
«Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland.
Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1.
«У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey.
«Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%.
Вирусолог назвал страны, где будут «выковываться» новые штаммы COVID-19
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Мьянма - весьма бедная страна с очень слабой санитарией и высокой скученностью населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Так он прокомментировал заявление ООН о превращении Мьянмы в суперраспространителя COVID.
Спецдокладчик ООН по ситуации в Мьянме, находящийся в в Юго-Восточной Азии, Том Эндрюс предупредил, что страна превращается в суперраспространителя коронавирусной инфекции, поскольку в соседних государствах живет примерно треть населения мира.
«В этом случае все достаточно очевидно: страна действительно перенаселена, с очень слабой санитарией, высокой скученностью населения, высокими температурой и влажностью, что создает благоприятные условия для коронавируса. То есть здесь воздействуют физико-географические синусоиды, которые способствуют распространению вируса. Влияет и то, что это бедная страна, где из-за большой численности населения и слабой санитарной службы вирус хорошо распространяется», – говорит Чепурнов.
Он подчеркивает, что в государство успешно «стекаются» все штаммы вируса, в том числе из Индии, которая расположена неподалеку. Однако под угрозой находятся граничащие с Мьянме Китай и Бангладеш, куда заболевание может распространиться, что также достаточно опасно.
«Естественно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена этой ситуацией. Но я бы сказал, что это, скорее, чисто бюрократический подход. Сейчас каждая страна так или иначе борется сама за себя, тем более, что на первом этапе мы увидели нежелание очень многих стран как-то участвовать во всемирной борьбе с пандемией. Стоит вспомнить то, как в прошлом году некоторые страны ЕС не могли добиться помощи, а Россия тогда помогала Италии», – рассказывает собеседник.
Для ВОЗ важно, чтобы санитарная и иммунологическая защищенность более активно распространялась на другие страны, поэтому она регулярно возмущается тем, что более богатые государства не оказывают вакцинной помощи бедным, продолжает вирусолог.
«Но бедные страны этой помощи не получат до тех пор, пока богатые не провакцинируют свое население. Потому что любое государство должно в первую очередь позаботиться о себе. Поэтому ВОЗ положено говорить о том, что возникают все новые и новые опаснейшие очаги, о проблемах, которые это может создать вокруг, но пока все остальные просто ничего не могут с этим сделать», – считает Чепурнов.
Он убежден, что через какое-то время производство вакцин более-менее наладится и страны, имеющие их производство и провакцинировавшие большую часть своих граждан, смогут делиться данным препаратом более активно. Так, рано или поздно все придут к тому подходу, который был использован ВОЗ, США и Советским Союзом для того, чтобы покончить с оспой – для устранения болезни была проведена мировая кампания по вакцинации.
«А пока богатые страны не могут помочь остальным, в бедных мы продолжим наблюдать более высокий уровень подъема сезонных волн коронавируса, а также именно там и будут выковываться в значительной степени новые штаммы», – заключил специалист.
Ранее ВОЗ сообщила, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников, передает Reuters.
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Изменились правила въезда из-за границы для непривитых россиян
Не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не переболевшим COVID-19 россиянам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо в течение четырех дней после прибытия в страну загрузить на портал «Госуслуги» результаты ПЦР-теста, следует из приказа главного государственного санитарного врача России.
Из опубликованного на официальном портале правовой информации документа следует, что с 30 июля прибывающие из других стран россияне должны разместить результаты ПЦР-тестов на портале «Госуслуги» в течение четырех календарных дней, а не трех, как ранее.
«...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
Ранее прибывающие из-за границы россияне должны были разместить результаты ПЦР-тестирования на едином портале государственных услуг в течение трех дней.
Напомним, в конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.
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