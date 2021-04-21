В Нью-Йорке привившимся от коронавируса начали раздавать марихуану

Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса.

В конце марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Жителям штата разрешено хранить до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата. Употребление этого наркотического вещества разрешено в общественных местах, за исключением тех мест, где курение запрещено в принципе.

Жители США отмечают 20 апреля так называемый день конопли.

«Сегодня в Вашингтоне и Нью-Йорке мы проводим акцию «косяки за прививки» – это бесплатная раздача конопли», – рассказал РИА «Новости» один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.

По его словам, эта акция – способ подтолкнуть людей к вакцинации, если они не решаются. При этом собеседник агентства добавил, что несмотря на то, что «Спутник V» недоступен в США, если человек принесет сертификат о том, что он привит этой вакциной, ему также выдадут «цигарку».

Всего, по его словам, за сегодня за самокрутками с коноплей подошли более 4 тыс. человек. Организатор отметил, что не все из пришедших подошли к вопросу добросовестно – некоторые пытались получить «косяк» за справку о наличии антител.

Однако на площади Юнион Сквер, где проходила акция были и те, кто выступал против подобного способа агитации. «Я сама курильщица. Но я не думаю, что марихуана должна быть использована в качестве пропаганды. Потому что многие пользуются ею в медицинских целях. Это не шутка. Это не то, к чему нужно относиться так легкомысленно», – заявила Джессика.

Ранее в Вашингтоне вступил в силу закон, позволяющий свободно курить марихуану. Таким образом, столичный округ Колумбия присоединился к трем американским штатам – Колорадо, Вашингтону и Аляске, которые уже легализовали использование каннабиса «в рекреационных целях» – для удовольствия.