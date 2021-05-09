В США заявили о неточных официальных данных о смертях от коронавируса

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что реальное количество скончавшихся в стране от коронавируса больше, чем официальная статистика.

«Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть», – заявил Фаучи в эфире американского телевидения, передает РИА «Новости».

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса скончались 581 тыс. 572 человека. Фаучи предположил, что модели Вашингтонского университета, предполагающие смерти более 900 тыс. американцев, могут ошибаться, но и могут быть точными.

«Однако я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений», – заключил он.

В начале мая общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.