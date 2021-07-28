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Власти США задумались о частичной обязательной вакцинации
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Для федеральных госслужащих в США вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной, заявил президент страны Джо Байден.
По его словам, такой вариант «рассматривается». Байден заявил: «Если вы не вакцинированы, вы далеко не так умны, как я думал». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Белый дом еще не принял решения по данному вопросу, но отметила, что «не было заключения, что такое стало бы незаконным».
Псаки дала понять, что власти США поддерживают угрозы бизнеса применить штрафные меры к тем, кто отказался от прививок. «Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что Байден рассчитывал отойти от повестки с коронавирусом, но «дельта»-штамм помешал этим планам.
Эксперты указали на изменения в ближневосточной стратегии США
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«Байден проводит четкий курс на сбрасывание бремени предыдущей эпохи и пытается его подать в виде новой ближневосточной стратегии США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя совместное заявление госсекретаря США и главы МИД Ирака о завершении Вашингтоном военных миссий в Ираке.
«В Багдаде действующий режим держится достаточно прочно. Поэтому нахождение там американских войск довольно существенный фактор, но далеко не решающий», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, это сильно контрастирует с обстановкой в Афганистане. «Конечно, в Ираке тоже масса проблем и своя динамика конфликта, но решение этих проблем не столь жестко увязано с иностранным военным присутствием, в отличие от Кабула», – пояснил эксперт.
По мнению Лукьянова, иракское руководство прекрасно понимает, что «США все еще остаются существенным фактором обеспечения стабильности на Ближнем Востоке даже сейчас, когда стараются минимизировать свое присутствие». «Вашингтон не заинтересован в том, чтобы после их ухода из региона все рухнуло», – подчеркнул он.
«К тому же несмотря на то, что ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*») как структура в целом разгромлена, предпосылки для ее восстановления, а также люди, ранее ходившие в группировку, никуда не делись. Поэтому если дела в Ираке пойдут плохо, конфликт может принять новый оборот», – отмечает Лукьянов.
Эксперт предполагает, что в случае крайней необходимости США смогут увеличить свой контингент в Ираке. Но он добавил, что «пока такой острой необходимости возникнуть не должно». Он пояснил, что в Ираке много различных групп влияния, между которыми довольно запутанные отношения, но это предмет их внутреннего дела и борьбы за власть. «В отличие от Афганистана, в Ираке нет такого мощного движения, как «Талибан» (организация, запрещенная в России), и в будущем вряд ли появится», – рассуждает политолог.
Лукьянов отмечает, что США вряд ли переведут высвободившиеся силы в Европу. «Это совершенно незачем делать. Высказывания о том, что американское присутствие в Ираке будет уменьшено для того, чтобы «больше ориентироваться на угрозы, исходящие от Китая и России», это попытка создать некую политическую мотивацию», – уверен он.
«Суть в том, что уход с Ближнего Востока, начатый Дональдом Трампом и продолжающийся при Джо Байдене, непопулярен среди некоторой части американцев. Отсюда – обвинения главы Белого дома в «сдаче позиций», – пояснил эксперт. – Байден же следует своему пониманию того, что Соединенным Штатам на Ближнем Востоке сейчас делать нечего, во всяком случае в масштабе начала «нулевых». Особенно учитывая, что такое эшелонированное присутствие ничего не дало».
«Так что сбрасывание бремени предыдущей эпохи – это осознанный и четкий курс Байдена», – указал Лукьянов. «Но поскольку такая «обертка» бросает тень новую администрацию, то делается попытка подать это в виде новой стратегии. Поэтому американское руководство переводит стрелки на «более важные угрозы», каковыми названы Китай и Россия. Но это всего лишь элемент политической пропаганды, который не заслуживает столь пристального внимания», – отметил эксперт.
В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов отмечает, что США и не собирались выводить войска из Ирака. «Ранее речь шла о том, что американское присутствие сохранится и в Ираке, и в Сирии. В данном случае акцент будет делаться на подготовку иракских военных», – считает он.
По его словам, решение Пентагона никоим образом не отразится на ближневосточном векторе внешнеполитической стратегии США. «Вашингтон сохранит свое присутствие там до тех пор, пока запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» находится в регионе, – подчеркнул Семенов.
Также, по его мнению, решение США не затронет интересов России в регионе, поскольку Москва напрямую не участвует в иракском урегулировании. «Это дело Багдада и Вашингтона. В каком-то смысле присутствие там США даже отвечает интересам России», – заключил востоковед.
Напомним, в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна говорится о том, что Соединенные Штаты намерены завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований продолжится.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
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За сутки в России выявили 23 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 032 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2623, Московской области – 1973, Санкт-Петербурге – 1923.
Всего в стране выявлено 6 172 812 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 526 950 человек, из них 20 116 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 155 380 человек.
Накануне, 26 июля, в России выявили 23 239 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 207.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
От коронавируса в возрасте 76 лет умер актер театра МОСТ Юрий Огульник, он прослужил в театре более 40 лет, сообщил художественный руководитель театра Евгений Славутин.
«Юрия Огульника не стало. Это произошло сегодня ночью. Он лежал в больнице с ковидом», – приводит его слова ТАСС. По словам худрука, информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.
Огульник родился 25 марта 1945 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1967 году по специальности «математика». В 1982 году поступил в студию Студенческого театра университета, а затем продолжил работу в театре МОСТ. Сыграл более 60 ролей, был задействован в спектаклях «Счастливый неудачник», «Книга судеб», «Как важно быть серьезным», «Сирано», «Непобедимая Армада».
Ранее советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в возрасте 70 лет.
Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
Темпы вакцинации от коронавируса в России пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, только вакцинация определенного процента населения поможет «обуздать эту заразу». Также он добавил, что контроль за соблюдением масочного режима никак не связан с избирательной кампанией.
«То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, это очевидно. Это вопрос о сознательности людей, о чувстве ответственности людей за свое собственное здоровье и здоровье окружающих», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что до начала избирательной кампании люди тоже не столь дисциплинировано носили маски и применяли меры предосторожности. «Это никак не связано абсолютно», – добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.
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В Чечне заявили более чем о половине вакцинированного взрослого населения
Чеченская Республика стала первым российским регионом, где вакцинацию прошли 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
«Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации, мы достигли 60% охвата вакцинации нашего населения, взрослого населения», – цитирует министра РИА «Новости».
По его словам, эффект коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в республике ближе к осени.
«Сегодня мы достигли 60% охвата по вакцинации. Конечно, скажется это на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа – к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне», – подчеркнул Сулейманов.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в стране пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.
На ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере семь человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».
Согласно опубликованным данным, двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160. Как сообщает японское агентство Дзидзи, заразившимися атлетами стали двое теннисистов из сборной Нидерландов, передает ТАСС.
Накануне на Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее МОК разрешил спортсменам снимать маски во время награждения на Олимпиаде.
В минувшую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все прибывшие на ОИ спортсмены сборной России здоровы.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.
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Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США
В будущем Россия и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», заявил глава американского государства Джо Байден.
Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден.
Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС.
При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов.
Напомним, Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование.
Вице-премьер Словакии сделал прививку «Спутником V»
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Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович получил первую дозу российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, сообщают информационные агентства.
Он обрушился с критикой на политиков и медицинские ведомства страны, которые устроили «демонизацию прекрасной и эффективной вакцины «Спутник V». Если бы не было кампании против «Спутника V», в Словакии вакциной могли бы воспользоваться полмиллиона человек (в стране живет около 5,5 млн человек), сказал он. Вице-премьер посетовал, что для противников вакцины «тупая борьба с Россией и Матовичем стала более ценной, чем здоровье и жизни людей». «За их тупость платить всем нам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TASR.
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Игора Матовича, занимавшего тогда пост премьер-министра, закупить 2 млн доз российской вакцины. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». В начале июля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби.
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Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе РПЦ.
В сообщении на официальном сайте РПЦ говорится, что «у схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19», его состояние оценивается как «удовлетворительное», «священнослужитель находится под постоянным наблюдением врачей».
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, после в академии.
В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.
20 лет схиигумен возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году был возведен в сан схиархимандрита.
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
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В Токио за сутки выявили рекордное число случаев инфицирования COVID
Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя.
Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января – 2520 случаев инфицирования.
Ранее во вторник на ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160.
В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина
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Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.
Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости».
В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту.
ЕС вакцинировал 70% взрослых одной дозой прививки от COVID
Евросоюз (ЕС) достиг своей цели: вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой к концу июля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что «ЕС сдержал свое обещание и выполнил его», передает ТАСС.
«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе хотя одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели», – подчеркнула она.
Ранее COVID-сертификаты официально заработали в ЕС. Сообщалось, что будет три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID.
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Российские штаммы коронавируса оказались неопасными
Появившиеся в России штаммы коронавируса не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего, заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков, комментируя сообщения о том, что ВОЗ исключила из списка для мониторинга вариант коронавируса AT.1, выявленный в России.
«Вирус мутирует, сейчас мы с вами видим основные линии, патогенные штаммы: бразильский, британский, индийский штаммы, еще южноафриканский, который требует серьезного отношения. Остальные мутации, которые были, <...> северо-западный штамм, и сибирский наш штамм, и еще около 15 тыс. различных видоизменений, которые у нас были выявлены в России, они не имеют эпидемиологической опасности, потому что они <...> не стали более заразными, не стали больше поражать наши органы и ткани, поэтому эти штаммы не стали жизнеспособными», – передает ТАСС слова Тимакова.
При этом дельта-штамм, по его словам, напротив, становится более устойчивым и легче преодолевает иммунитет. «Индийский [штамм] вытеснил вообще все, что только можно, потому что его способность связываться с нашими рецепторами, проникать в организм и обходить иммунные барьеры сейчас приближается к идеальной», – заключил эксперт.
Ранее вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта».
В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID для ряда граждан
Власти Чечни объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для работников туротрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ и других.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Рита Термулаева. В частности, прививку должны сделать госслужащие, работники муниципальных и региональных органов власти, сотрудники сфер торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма, передает ТАСС.
«Организовать проведение профилактических прививок <...> в срок до 25.08.2021 г. вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 90% от общей численности работников», – говорится в документе.
В Чечне таким образом отреагировали на рост заболеваемости коронавирус, он фиксируется среди тех, кто активно посещал места массового пребывания граждан – торговые центры, парки, бары, спортивные мероприятия.
В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить.
Собянин обсудил с кандидатами ЕР программу реабилитации после COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России» программу реабилитации после перенесенного коронавируса.
«Важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом», – сообщил Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Он отметил, что за все время пандемии в Москве коронавирусом переболели уже более 1,3 млн человек, у таких пациентов остается риск получить осложнения после болезни. Новая система реабилитации и диспансеризации горожан будет работать на опережение – одним из приоритетов станет профилактика осложнений.
Мэр также отметил, что в настоящее время количество случаев заболеваемости коронавирусом в Москве постепенно снижается, а число вакцинированных растет. Предполагается, что создание системы реабилитации начнется после того, как пройдут пиковые значения заболеваемости, пишут «Аргументы и факты».
Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.