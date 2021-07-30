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30 июля, пятница | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа причина включения двигателей модуля «Наука»
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В Британии создали Космическое командование
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В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов Соединенного Королевства в космосе, говорится в сообщении британского правительства.
Штаб-квартира Космического командования открылась в Хай-Уиком к западу от Лондона. Отмечается, что создание Космического командования является «важным шагом для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе» и реализуется в рамках заявленных ранее дополнительных инвестиций в размере 1,4 млрд фунтов стерлингов в космос в течение следующих 10 лет. «Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на 24 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.
«По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования – это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе», – отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.
Отмечается, что под руководством вице-маршала авиации Пола Годфри командование будет осуществлять надзор за всем развитием космического потенциала в министерстве обороны по трем основным направлениям: космические операции, подготовка и наращивание космических кадров и потенциал для разработки и доставки программ космического оборудования. Предполагается, что Космическое командование Великобритании будет сотрудничать со Стратегическим командованием Великобритании и Лабораторией оборонной науки и техники.
Космическое командование Великобритании будет выполнять обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям, в которую входят семь стран: Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и США.
Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.
В татарстанском нефтяном месторождении нашли внеземное вещество
На Камско-Устьинском месторождении нефти обнаружено вещество внеземного происхождения, ученые Казанского федерального университета (КФУ) предположили, что его занесло метеорное тело около 270 млн лет назад.
«Образец, найденный студенткой КФУ Клавдией Петренко в Камско-Устьинском месторождении, привлек внимание ученых приоритетного направления «Эконефть» необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе», – цитирует сообщение вуза РИА «Новости».
Доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров отметил, что, по предварительному изучению состава, основным компонентом микровключений является железо.
«Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», – пояснил Кадыров.
Учены КФУ, основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке образца, предположили, что они произошли от метеорной абляции – разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере.
«Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 млн лет назад», – отметили ученые.
Ранее в Британии нашли обломок камня, который оказался древним метеоритом. Его возраст ученые оценивают в 4,6 млрд лет, тогда как возраст самой Земли оценивается в 4,54 млрд лет.
В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС
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Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
«Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС.
«Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС.
Незапланированное включение двигателей модуля «Наука» изменило положение МКС
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Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», – сказал он во время переговоров экипажа с Землей, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Как сообщил астронавтам на американском сегменте наземный специалист из хьюстонского центра управления полетами, сейчас идет «перетягивание каната» между двигателями МЛМ и Служебного модуля (СМ) «Звезда», причем СМ ощутимо компенсирует ситуацию. Ошибка положения станции в пространстве, таким образом, уменьшается, уточнил он.
Также пришлось включить двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».
Ранее космонавты открыли один из переходных люков между модулем «Звезда» и «Наукой», но затем их попросили снова закрыть его.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены.
О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
Модуль «Наука» пристыковался к МКС
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Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщают информационные агентства.
«Наука» пристыковалась к стыковочному узлу другого модуля МКС «Звезда» в автоматическом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.
Сама госкорпорация в своем Telegram-канале сообщила, что после ввода МЛМ в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы «для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС».
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены.
О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
В понедельник от МКС был отстыкован старый модуль «Пирс», который 20 лет прослужил на орбите.
Контроль над МКС вернули после незапланированного включения двигателей «Науки»
Диктор НАСА сообщил, что контроль над Международной космической станцией удалось вернуть после незапланированного включения двигателей модуля «Наука».
«Удалось вернуть контроль над станцией», – сказал он во время перерыва в трансляции переговоров экипажа с наземными специалистами, сообщает РИА «Новости».
Ранее российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
Двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
НАСА отложило запуск корабля Starliner после инцидента с «Наукой»
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Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука», сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
«НАСА и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <…>. Данный шаг даст экипажу Международной космической станции (МКС) время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля «Наука» и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner», – приводит текст сообщения ТАСС.
В НАСА отметили, что специалисты «изучают следующую доступную возможность» для проведения запуска.
Ранее в четверг российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе незапланированное включение двигателей «Науки» объяснили выработкой остатков топлива.
Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией 31 июля.
Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука»
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Роскосмос не планирует создавать комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«В Роскосмосе удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля «Наука» с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная», – сообщил источник РИА «Новости».
«Заявления НАСА о переносе запуска корабля Starliner к МКС в Роскосмосе связывают с его технической неготовностью», – сказал собеседник агентства.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом.
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Роскосмос объяснил включение двигателей модуля «Наука»
В Роскосмосе объяснили, что незапланированное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за «работы с остатками топлива».
«Идет процесс перевода модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации.
Ранее диктор НАСА сообщил, что контроль над Международной космической станцией удалось вернуть после незапланированного включения двигателей модуля «Наука».
Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
Двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Названа причина включения двигателей модуля «Наука»
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Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», – передает ТАСС слова Соловьева.
По словам руководителя полетом РС МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля «Звезда».
Соловьев подчеркнул, что на всех этапах полета модуля к МКС система сближения «Науки» работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были незначительные колебания, с которыми удалось справиться системе стыковки.
«Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению. Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов – станции и модуля», – добавил Соловьев.
По его словам, ориентация МКС в настоящий момент является штатной.«Все системы МКС и МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука») работают нормально», – отметил Соловьев.
По словам генконструктора, создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль «Наука» с МКС.
В настоящий момент экипаж станции выравнивает давление в «Науке», что займет много времени из-за большого объема модуля. «Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдет в модуль и включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе», – добавил руководитель полетом РС МКС.
Соловьев подчеркнул, что главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль «Наука».
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».
Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.
ЕКА подтвердило проблемы на «Науке»
Несколько проблем возникло на российском многоцелевом лабораторном модуле «Наука» при полете к Международной космической станции (МКС), но сейчас все в норме, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
На сайте ЕКА сообщается. что вскоре после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля «в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) проинформировали о потере телеметрии (с «Науки»)».
«Сбой был зафиксирован, когда модуль не выполнил первое включение двигателя, направленное на поднятие его орбиты», – передает РИА «Новости» сообщение ЕКА.
Космическое агентство отметило, что в течение всей недели инженеры были заняты проведением критических испытаний двигательной установки и коррекцией орбиты «Науки».
«Неопределенность усилилась устранением неполадок в системе сближения «Курс» на «Науке», – говорится в сообщении.
Тем не менее, по данным ЕКА, «неспокойные дни в ЦУП увенчались в минувшее воскресенье гарантией того, что модуль сможет достичь станции, опираясь на собственные энергетические и навигационные системы».
Космическое агентство отметило, что стыковка «Науки» с МКС планируется в четверг в 16.25 мск.
Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М», его стыковка с МКС намечается на четверг, 29 июля.
Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов рассказал, что несколько нештатных ситуаций произошло на «Науке» при полете к станции, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них.
ООН предупредила о большом числе угрожающих Земле астероидов
Человечество знает только о порядка 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, при том что на сегодня известно о более чем 25 тыс. таких объектах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
«По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей», – передает РИА «Новости» текст отчета.
В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 млн записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов – рекордное число.
Ранее в России начали создавать методику предсказания гравитации астероидов и комет.
Российские космонавты собрались перейти на американский сегмент МКС
Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к «соседям», чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами согласовать с американскими коллегами вопрос о том, будут ли российские космонавты временно находиться на американском сегменте МКС в пятницу во время операции по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием, передает РИА «Новости».
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Расследованием причин произошедшего займется Роскосмос.
Режиссер фильма «Вызов» решил снять максимальное количество сцен на МКС
Для первого художественного фильма в космосе «Вызов» будет снято максимальное количество «настоящих» космических сцен, пока запланированы 35–40 минут съемок на МКС, сообщил режиссер картины Клим Шипенко.
«Где-то 35–40 минут съемок в космосе. Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе», – сказал Шипенко на питчинге Фонда кино во вторник, передает РИА «Новости».
Также было объявлено, что в съемке картины могут принять участие Владимир Машков, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Полина Агуреева, Максим Матвеев, Олег Новицкий и Петр Дубровин.
В свою очередь гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что сейчас идет активная работа над сценарием, он трансформируется и еще не все секреты раскрыты. Постпродакшен фильма запланирован на июнь – октябрь 2022 года. У Фонда кино создатели проекта запросили финансовую поддержку в размере 400 млн рублей, отметив, что хотели бы получить хотя бы половину суммы в этом году, у проекта также есть собственные средства.
Также на питчинге рассказали о создании фильма «Случай на «Союзе-5» компании «КиноЮГ».
«Это история об одном из самых знаменательных событий в мировой космонавтике, это первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей в космосе, это первый и единственный пока в своем роде переход из одного космического корабля в другой. Это героическая приземление, посадка космонавта Бориса Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g», – рассказали создатели картины.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября для съемок фильма «Вызов».
Сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов: им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.
Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Московский планетарий анонсировал ночной звездопад
Жители Москвы в ночь на пятницу смогут увидеть максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды из созвездия «Водолей», ожидается, что можно будет увидеть до 16 метеоров в час, сообщили в Московском планетарии.
«Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие «Водолей», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также в планетарии сообщили, что максимальный пик активности ожидается в 9.00 мск 30 июля. При этом увидеть его из-за светлого времени суток не удастся, звездопад можно будет увидеть грядущей ночью и в последующие ночи. Южные дельта-Аквариды действуют ежегодно с 12 июля по 23 августа.
В пресс-службе планетария рассказали, что в этом году условия наблюдения метеорного потока не совсем благоприятные, помешать наблюдениям может яркая Луна, а также сияющий Юпитер.
Ранее Московский планетарий сообщил, что уникальное атмосферное явление – серебристые облака – можно будет с высокой вероятностью наблюдать весь август в средних широтах.
Российский космонавт попросил не беспокоиться после инцидента с «Наукой»
Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) призвал не беспокоиться из-за ситуации с самопроизвольно включившимися двигателями нового модуля «Наука».
«Друзья, читаю ваши многочисленные комментарии. Не беспокойтесь! Наша работа на МКС по интеграции вновь прибывшего модуля «Наука» продолжается!», – передает РИА «Новости» слова Новицкого.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».
Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.
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