В Британии создали Космическое командование

В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов Соединенного Королевства в космосе, говорится в сообщении британского правительства.

Штаб-квартира Космического командования открылась в Хай-Уиком к западу от Лондона. Отмечается, что создание Космического командования является «важным шагом для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе» и реализуется в рамках заявленных ранее дополнительных инвестиций в размере 1,4 млрд фунтов стерлингов в космос в течение следующих 10 лет. «Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на 24 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

«По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования – это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе», – отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.

Отмечается, что под руководством вице-маршала авиации Пола Годфри командование будет осуществлять надзор за всем развитием космического потенциала в министерстве обороны по трем основным направлениям: космические операции, подготовка и наращивание космических кадров и потенциал для разработки и доставки программ космического оборудования. Предполагается, что Космическое командование Великобритании будет сотрудничать со Стратегическим командованием Великобритании и Лабораторией оборонной науки и техники.

Космическое командование Великобритании будет выполнять обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям, в которую входят семь стран: Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.