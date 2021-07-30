Онищенко оценил отмену обязательного ношения перчаток в Москве

Смысл в ношении перчаток в общественных местах определенно был, поскольку не все граждане были приучены соблюдать элементарные правила гигиены, а отменяется данная мера как раз потому, что ее уже практически никто не соблюдает, заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил обязательство использовать перчатки в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пользования. Однако маски все еще необходимы в качестве профилактической меры против коронавируса.

«Смысл в ношении перчаток определенно был, потому что передача элементарным путем не исключается. Хоть эти меры и играли второстепенную роль, но учитывая то, что у нас не все граждане приучены мыть руки, ношение перчаток выглядела необходимостью. То есть смысл в этом был, но не главенствующий», – говорит Онищенко.

Он объясняет, что в начале пандемии не все жители осознавали важность проблемы, соблюдения противоэпидемических мер, поэтому перчатки и маски в каком-то смысле приучили людей к регулярной элементарной гигиене, не трогать лицо руками и так далее.

«А отмена обязательного ношения перчаток – это только констатация того, что меру в последнее время уже никто практически не соблюдает, за исключением отдельных товарищей, в частности, из общепита и так далее. Там как раз смысл ношения был и остается, мера вполне оправдана», – считает врач.

Неделей ранее мэр столицы объявил, что Москва прошла пики по коронавирусу: заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.

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