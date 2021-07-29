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Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа
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Компания «Оператор ГТС Украины» допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем, заявил глава компании Сергей Макогон.
«Мы рассматриваем сценарий – даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ», передает РИА «Новости».
По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.
Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
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То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Глава МИД Швеции объяснила Вовану и Лексусу отсутствие санкций против «Северного потока – 2»
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Министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), говорившими с ней от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова, рассказала, почему не будет санкций против газопровода «Северный поток – 2».
«Волков» сообщил Линде, что они говорили с некоторыми немецкими партнерами «о давлении на российское правительство, чтобы оно остановило строительство «Северного потока – 2». В ответ министр призналась, что большинство в парламенте Швеции хочет, чтобы власти ввели санкции по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».
«Но с нашей стороны это будут санкции против Германии, Австрии, Бельгии и Голландии, компании которых финансируют и строят «Северный поток – 2». А мы должны сосредоточиться на санкциях против России. Мы не хотим санкций против Германии», – подчеркнула она.
Если бы можно было остановить проект раньше, то это был бы другой вопрос, отметила Линде. «Но сейчас у нас никогда не будет единой позиции по остановке «Северного потока – 2». А это значит, что это только покажет раскол внутри ЕС, что ослабит ЕС и укрепит Россию. А это не самое лучшее в текущем положении. Нам нужен сильный, единый посыл со стороны ЕС в адрес России. И если мы поднимем вопрос о «Северном потоке – 2», то он никогда не наберет большинства, потому что санкции будут направлены против компаний из ЕС», – отметила министр.
Запись разговора выложена на YouTube-канале пранкеров.
В среду сообщалось, что газопровод «Северный поток – 2» завершен на 99%, судно «Академик Черский» полностью закончило свои работы. До этого глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
На Украине рассказали об упущенном шансе «шантажировать весь мир»
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Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Кравчук, мне кажется, допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку», – объяснил он, передает РИА «Новости».
По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. … Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
Украинка пожаловалась на назвавшего Харьков «исконно русским» таксиста
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Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке, а также назвал город исконно русским, сообщила участница инцидента Дарья Конох в соцсетях.
Конох, являющаяся координатором организации «Солидарная Молодежь» (организация при партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» – прим. ВЗГЛЯД), написала в Facebook, что в такси она говорила по телефону, после чего водитель спросил, почему она разговаривает на украинском, назвал бандеровкой и посоветовал «ехать в Бандерштат».
«Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков – исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить», – рассказала она.
Девушку также возмутили слова водителя о том, что в Донбассе нет российских войск, а украинские власти сами все выдумали, чтобы зарабатывать деньги на войне.
Ранее украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2.
Эксперт объяснил неспособность Украины владеть ядерным оружием
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«Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, комментируя слова политика Давида Арахамии о том, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
«Заявления некоторых украинских политиков – чистой воды блеф и шантаж», – уверен бывший руководитель 4-го Центрального НИИ Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.
По его словам, Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры. «Она не может ни самостоятельно производить ядерные боезаряды, ни хранить их, ни производить запуск ракет дальнего действия, потому что для этого нужны специальные полигоны и трассы», – пояснил собеседник.
Дворкин напомнил, что Украина дольше всех постсоветских республик оттягивала процесс возвращения ядерного оружия СССР в Россию. «Вероятно, там рассчитывали получить какие-то выгоды. Тем не менее, были подписаны все соглашения, в соответствии с которыми Украина передала ядерное оружие в Россию и получила статус неядерного государства», – указал он.
По мнению генерал-майора, если бы Киев отказался от вывоза советского ядерного оружия, то столкнулся бы с серьезным гнетом санкций как единственная страна на тот момент, вышедшая из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Этих санкций экономика Украины просто не выдержала бы», – заключил Дворкин.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявил
, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Спотовая цена газа в Европе продолжила бить рекорды
Стоимость газа на спотовом рынке Европы продолжает обновлять многолетние максимумы, свидетельствуют данные торгов.
На самом ликвидном хабе Европы – TTF в Нидерландах – стоимость газа за день выросла на 5%, преодолев отметку в 480 долларов. Цена поднялась до 484 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Напомним, газ активно дорожает с начала недели. В понедельник речь шла о цене в 433 доллара. Цена растет даже на фоне завершения ежегодных плановых ремонтов на основных экспортных маршрутах Газпрома.
Скачки цены наблюдались и до этого. Так, цена газа с поставкой 12 июля на хабе TTF за день выросла до 451 с 414 долларов. А еще днем ранее она падала до 398 долларов, передает «Интерфакс».
В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.
Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине
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Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.
«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
В Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии», передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
«Если уж речь идет о крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский», - заключил глава парламента.
Ранее Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
До этого президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.
«Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт (...) А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – заявил Пушков.
Зеленский уволил начальника Генштаба Украины Корнийчука
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.
«Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Шапталу Сергея Александровича, документ также опубликован на сайте.
Ранее Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования «Запад» на Донбассе.
Накануне стало известно, что главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
Политолог: Эрдоган тестирует готовность России защищать свои интересы
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«Турецкое оружие может быть использовано против Донбасса, поэтому у Москвы есть повод для беспокойства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя призыв Турции к России не беспокоиться из-за поставок оружия Украине.
«России нужно переживать по этому поводу. Мы не очень верим в рациональность современной украинской власти. Поэтому мы серьезно опасаемся того, что турецкое оружие может быть использовано против Донбасса», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Собеседник выразил уверенность в том, что «против Крыма оружие из Турции никогда не будет использовано», однако в отношении Донбасса «в менталитете украинского руководства нет никаких ограничений».
«Поэтому Москва по линии дипломатических и военных контактов будет говорить о том, что мы не приветствуем поставки турецкого оружия на Украину и это будет иметь последствия для российско-турецких отношений», – убежден Ткаченко.
«Кроме того, Турция не является глобальной державой, которая может без оглядки действовать на международной арене. Эрдоган пытается вести такую игру и «тестирует» готовность России защищать свои интересы на разных направлениях, включая Украину, Азербайджан и даже Афганистан. Но в ответ Москва могла бы предложить некоторую помощь Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией», – допустил политолог.
Любопытно и то, что подобные заявления Анкары звучат на фоне празднования в России знаменательной даты – ровно 325 лет назад, 29 июля 1696 года, Петр I одержал первую большую победу над турками, а русские войска взяли под контроль твердыню Азов.
«Это красивая дата. С нее, грубо говоря, началась история России как причерноморской державы. Это выдающаяся военная победа, после которой Россия сначала утвердилась на Азовском море, в устье Дона, а затем и на Причерноморье», – пояснил политолог.
«Естественно, турки не любят об этом упоминать. Наша дипломатия может использовать это событие, чтобы показать, что в истории наших взаимоотношений были и такие страницы. А для турецкой дипломатии это станет неприятной новостью», – заключил собеседник.
Напомним, старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заявил о том, что Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину.
«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он.
Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о невозможности «сделки» России и Турции по Крыму.
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В Сенате начали угрожать минфину США из-за «Северного потока – 2»
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Если Белый дом не введет новые санкции против газопровода «Северный поток – 2», утверждение двух кандидатур в минфин США заблокируют, заявили сенаторы-республиканцы.
Сенатор Пэт Туми и 11 его однопартийцев из банковского комитета Сената США направили главе ведомства Джанет Йеллен письмо, в котором заявили, что газопровод «наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США». По их словам, завершение строительства приведет к усилению «вредоносного влияния России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России». Под угрозой оказалось утверждение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в министерстве должны будут отвечать за выполнение санкций, передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Пушков раскритиковал ответ Зеленского на статью Путина
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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
По мнению Пушкова, в своем выступлении Зеленский «юлит и изворачивается», поскольку не имеет возможности доказать древность Украины. «Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт», – написал Пушков в Telegram.
Также он обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма. «А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – подчеркнул сенатор.
«Так что весь «ответ» Зеленского – демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа», – добавил Пушков.
В среду Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну – «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы». По словам политика, 24 области Украины и Крым – это родные дети и наследники Древнерусского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Лидер Green Grey заявил об убийстве на Украине русского языка
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Украинские власти своими решениями «убивают» русский язык, заявил лидер украинской музыкальной группы Green Grey Андрей Яценко, которой отказали в участии в концерте ко Дню независимости Украины.
«Русский язык – один из четырех языков, на котором разговаривает весь мир... Есть украинский русский и российский русский. Они почти одинаковые, но носители разные, и их ментальность разная. Русскоязычное население лучше может коммуницировать с русскоязычными россиянами... Язык – это важно. А русский язык убивают на Украине. И это очень неправильно», – заявил музыкант в интервью интернет-изданию «Страна.ua».
Яценко уверен, что через пять-шесть лет на Украине людей будут делить по языковому принципу.
«Пять-шесть таких вот Дней независимости, мы скоро получим на Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев. Все к этому идет», – считает музыкант.
Он также отметил, что государственным языком на Украине должен оставаться украинский, но русский должен иметь статус регионального.
«Русский язык я бы сделал региональным – там, где народ сам это выберет на референдуме, о котором (президент Украины Владимир) Зеленский так много говорит. Херсон, Одесса, Луганская и Донецкая область, Харьков, Днепропетровск – это чисто с позиции логики», – считает артист.
Ранее стало известно, что украинской рок-группе Green Grey не разрешили выступить на Дне независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке.
С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах»
На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2».
«Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров.
«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Руководство антикоррупционного агентства Украины арестовали за присвоение 400 тыс. долларов
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило об отстранении от должностей и домашнем аресте сразу нескольких руководителей Национального агентства страны по вопросам выявления и управления активами, полученными в результате коррупционных преступлений (АРМА), они подозреваются в присвоении более 400 тыс. долларов.
В ГБР сообщили, что «Печерский районный суд Киева принял решение отстранить от должности и. о. председателя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко», также судья Сергей Вовк «избрал также для госслужащих меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 24 сентября», передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».
Отстранение и такую же меру пресечения получил и начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили.
В среду, по данным СМИ, ГБР и Служба безопасности Украины (СБУ) выявили злоупотребления в руководстве АРМА. Было установлено, что в течение августа-декабря 2020 года и. о. главы, его заместитель и начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.
Отмечается, что они на основании поддельных судебных решений перевели деньги на банковский счет, после чего распределяли между собой.
Шестерым фигурантам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом со злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Суд рассмотрит меры пресечения в отношении других фигурантов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе, в частности, Киев «все еще должен избавиться от коррупции».