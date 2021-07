Медик оценила предложения ЕР по развитию здравоохранения в стране Сенатор заявила о новой волне информационных атак Запада с целью скомпрометировать выборы в Госдуму 29 июля 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Запад запустил новую волну информационных атак на предстоящие выборы в Государственную Думу, заявила член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Ольга Ковитиди. В Telegram-канале комиссии сообщается, что в среду британское издание The Independent опубликовало статью с критикой электоральных процессов в России. Похожие публикации в последние несколько дней появились и в других СМИ, включая «Радио Свобода*» и Deutsche Welle, отмечается в сообщении комиссии. По мнению Ковитиди, обвинения в адрес России строятся вокруг тезиса о недопуске на выборы «оппозиционных кандидатов». На основании этого тезиса Запад последовательно защищает различных нарушителей российского законодательства, сообщили в комиссии. «Все эти статьи преследуют одну единственную цель – подготовить почву для негативных оценок проведения выборов в Государственную Думу и их итогов. На это прямо указывают приводимые в The Independent слова сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, заявившего, что сентябрьское голосование в принципе нельзя считать выборами. На примере «Голоса» мы видим, как выдающие себя за независимых наблюдателей структуры еще до самого голосования распространяют выгодные Западу оценки и фабрикуют ложные обвинения», – приводятся слова Ковитиди. Сенатор также добавила, что «российские выборы открыты для наблюдателей на протяжении всего процесса голосования. Однако мы не потерпим никаких попыток вмешаться в выборы, замаскированных под наблюдение. Все такие попытки будут своевременно выявляться и пресекаться». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома» 29 июля 2021, 10:05

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками». «Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram. При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета. «Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД. «Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она. Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить. «Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи. Российские рапиристки после выхода в финал ОИ процитировали сборной США Омара Хайама 29 июля 2021, 10:01

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские рапиристки после победы в полуфинальном поединке против сборной США поприветствовали соперника цитатой из стихотворения Омара Хайяма. В четверг Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в полуфинале победили американок со счетом 45:42. Большую часть боя российские рапиристки уступали в счете. После боя на приветствии россиянки хором прокричали фразу из стихотворения Хайяма: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», передает РИА «Новости». В финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах россиянки встретятся с командой Франции, которая в полуфинальном поединке победила итальянок – 45:43. Ранее саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Олимпиады Софью Великую. Оскорбившему россиян комику вручили постановление о явке в прокуратуру 29 июля 2021, 09:49

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Полицейские встретили на вокзале оскорбившего россиян белорусского комика Идрака Мирзализаде по приезде в Москву: в российскую столицу юморист прибыл, чтобы провести очередной концерт. Правоохранители вручили ему постановление о явке в прокуратуру. Мирзализаде обязали явиться в прокуратуру, так как его действия могут быть расценены как правонарушение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает «Пятый канал». Отмечается, что в ходе проведения судебного психолого-лингвистического исследования записи выступления юмориста было установлено, что высказывания Мирзализаде содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Кроме того, в его выступлении нашли признаки пропаганды «неполноценности» россиян. Скандал вокруг молодого комика разразился после шутки артиста про «любовь» русских к фекалиям: в своем монологе стендапер заявил о расизме арендодателей, которые, по его словам, сдают жилье «только славянам»; после долгих поисков ему удалось найти квартиру, в которой Мирзализаде обнаружил матрас, измазанный испражнениями прежних, якобы русских съемщиков. Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение. «В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: «Идрак Мирзализаде – враг русского народа!». За мою голову объявили денежную награду», – рассказывал комик на одном из своих выступлений. Пловчиху Ефимову попытались спровоцировать на Олимпиаде по примеру Медведева 29 июля 2021, 13:28

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде, как ранее это было сделано с теннисистом Даниилом Медведевым, рассказала спортсменка. Ефимова рассказала, что «была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию», передает ТАСС. Она отметила, что «Медведев правильно ответил журналисту». В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент с журналистами. Позднее стало известно, что оргкомитет ОИ начал расследование. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

Напомним, Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию Даниила Медведева. На платформе для онлайн-выборов стартовало тестовое голосование 29 июля 2021, 09:39 Текст: Алина Назарова

В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года, первые участники проверки уже отдали свои голоса. Проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться при помощи своей учетной записи и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в вашем профиле. После этого можно будет сделать свой выбор. Тестовое голосование доступно до 19.59 30 июля, сообщается на сайте мэра Москвы. Тестирование необходимо, чтобы проверить готовность системы электронного голосования к полноценной работе и убедиться в ее удобстве. Кроме того, оно позволяет проверить внедренные в систему технологические новшества и проконтролировать, что она работает без ошибок, в том числе при больших нагрузках. В ходе тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса. Они касаются обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода), а также развития личного и общественного транспорта. Участники голосования также смогут оценить новую функцию «Отложенное решение». Она защитит их от технических сбоев со стороны пользователя. Если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время и сделать свой выбор. Вместе с жителями города в тестировании примут участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность ее работы. Тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение. Система электронного голосования будет использована на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовать онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом. Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому 28 июля 2021, 21:59

Фото: twitter.com/POTUS

Текст: Андрей Резчиков

То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. «Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог. В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден. Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить. В ООН назвали страну – потенциального «суперраспространителя» COVID-19 29 июля 2021, 05:54

Фото: NYEIN CHAN NAING/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Мьянма превращается в суперраспространителя коронавируса, заявил спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс. По его словам, речь идет о «всех этих очень опасных вариантах – «дельте» и других формах», которые чрезвычайно «опасны и смертоносны». При этом в соседних государствах живет примерно треть населения мира. Регион «подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian. Напомним, жертвами COVID-19 в Мьянме за два месяца, как сообщает местный минздрав, стали свыше 4 тыс. человек – это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего зафиксировано свыше 284 тыс. случаев коронавируса, умерли более 8 тыс. человек. В начале февраля в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Потерявшие товарища при нападении медведя туристы рассказали подробности 29 июля 2021, 09:59

Фото: Frank Sommariva/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Один из туристов, переживших нападение медведя и гибель товарища в походе в Красноярском крае, рассказал подробности трагедии. Инцидент случился 27 июля в районе Девяти озер Аараданского хребта (парк «Ергаки»). Медведь напал, когда туристы укладывали рюкзаки, чтобы отправиться после ночевки дальше, передает «Ридус». «Я стоял у камней, где стояли две палатки. Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову – прямо между двух камней высовывается голова медведя. Большущая башка со слюнищей капающей. Я заорал (...) Потом побежал. Передо мной из палатки выскочил наш товарищ, мы вдвоем с ним побежали», – рассказал один из путешественников Антон Шелкунов. По словам мужчины, они побежали вниз от палаток, в «ложбинку», и там «забрались на камни». «Залезли метров на 50 по вертикали и увидели то место, где у нас палатки стояли. Смотрим, тело лежит, рядом медведь стоит (...) то туда, то сюда (...) тело (...) ест он тело нашего друга (...) потом отвлекся от тела, стал на нас смотреть. Мы еще выше полезли, залезли достаточно высоко, стояли там минут 15, смотрели на все происходящее (...) Затем решили выходить в чем есть – босиком, в сланцах выходить в сторону трассы», – сказал турист. Погибшим считается (пока не найдены его останки) 42-летний Евгений Старков. Как рассказал Шелкунов, двое из группы – москвичи, еще двое, один из которых погибший – из Ессентуков. Напомним, красноярский СК проверяет обстоятельства нападения медведя на туристов из Москвы. Отметим, что это не первый случай нападения медведя на людей в парке «Ергаки»: 22 июня на озере Медвежье в результате нападения зверя погиб 16-летний подросток. СП раскритиковала Росавтодор и нашла способ сэкономить миллиарды на щебне 29 июля 2021, 03:18

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Счетная палата представила отчет по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах. В СП считают, что использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 млрд рублей в год. Новые стандарты строительства не допускают асфальтобетоны, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93, разрешен асфальтобетон только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, передает РИА «Новости». Аудиторы заявили, что такая техническая «революция» не предусматривает «принципиально новые составы асфальтобетонных смесей», а вот стоимость выросла, если сравнивать с традиционными асфальтобетонами. В результате тонна щебня дорожает. Причем, если в Татарстане цена в среднем растет на 19,7% (до 1,695 тыс. рублей), то в Ростовской области и Краснодарском крае – на 68,1% (до 1,5 тыс. рублей), а в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – на 121,8% (до 1,332 тыс. рублей). Разрешение использовать старый щебень могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1,477 млрд рублей ежегодно, причем состояния «нового» и «старого» дорожного покрытия почти не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше. Также СП сообщает, что Росавтодор за шесть лет потратил более 3,6 млрд рублей бюджетных средства на «написание документов» под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – «фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись». Деньги были направлены на «разработку стандартов, методических и аналитических документов». Счетная палата также предложила правительству поручить Минтрансу проработать вопрос по нормативному закреплению определений «новые технологии», «новые технологические решения», и «новые материалы», передает ТАСС. «С 2018 года на дорогах федерального значения было применено 264 технологии и материала, которые «подведы» Росавтодора и госкомпания «Автодор» считают новыми. Однако по факту таковыми нельзя назвать 168 технологий и материалов (63,6%), опробованных на российских дорогах», – говорится в отчете. Год назад Счетная палата по итогам проверки российских дорог назвала причины их плохого состояния и предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание трасс федерального значения, а также законодательно закрепить критерии отнесения автодорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения средств из бюджета. На Украине рассказали об упущенном шансе «шантажировать весь мир» 29 июля 2021, 13:54

Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Кравчук, мне кажется, допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку», – объяснил он, передает РИА «Новости». По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. … Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат. Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом». В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность. Белорусов предупредили о серьезной опасности американских «печенек» 29 июля 2021, 11:09

Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Это стандартная практика американцев – выменивать территории в обмен на бусы или печенье», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден подарил ей коробку с «печеньем». «Еще со времен колонизации Америки европейцы, ставшие впоследствии американцами, выменивали целые территории у индейцев за бусы, часы и другие безделушки. Так что это стандартный прием американцев», – считает донецкий историк и публицист Владимир Корнилов. Он напомнил, что до недавнего времени самым дешевым приобретением в мире считалась покупка голландцами нынешнего Нью-Йорка (в то время он назывался Новый Амстердам) за вещи, которые оценивались в 60 гульденов, или 24 доллара. «Но в 2014 году это достижение переплюнула официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая за печенье выменяла огромную территорию Украины», – отметил собеседник. «Теперь эта практика применяется в отношении Белоруссии. Американцы пытаются «купить» и ее, используя полюбившийся инструмент – печенье, что несет серьезные риски для белорусов. Так что время идет, а приемы американцев не меняются», – заключил Корнилов. В среду президент США Джозеф Байден В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден. Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. По мнению украинских экспертов, тем самым Байден продемонстрировал свое отношение к Зеленскому. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение Тихановской. «Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram. При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета. «Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД. «Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она. Отметим, что «печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Швеции объяснила Вовану и Лексусу отсутствие санкций против «Северного потока – 2» 29 июля 2021, 14:14

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), говорившими с ней от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова, рассказала, почему не будет санкций против газопровода «Северный поток – 2». «Волков» сообщил Линде, что они говорили с некоторыми немецкими партнерами «о давлении на российское правительство, чтобы оно остановило строительство «Северного потока – 2». В ответ министр призналась, что большинство в парламенте Швеции хочет, чтобы власти ввели санкции по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости». «Но с нашей стороны это будут санкции против Германии, Австрии, Бельгии и Голландии, компании которых финансируют и строят «Северный поток – 2». А мы должны сосредоточиться на санкциях против России. Мы не хотим санкций против Германии», – подчеркнула она. Если бы можно было остановить проект раньше, то это был бы другой вопрос, отметила Линде. «Но сейчас у нас никогда не будет единой позиции по остановке «Северного потока – 2». А это значит, что это только покажет раскол внутри ЕС, что ослабит ЕС и укрепит Россию. А это не самое лучшее в текущем положении. Нам нужен сильный, единый посыл со стороны ЕС в адрес России. И если мы поднимем вопрос о «Северном потоке – 2», то он никогда не наберет большинства, потому что санкции будут направлены против компаний из ЕС», – отметила министр. Запись разговора выложена на YouTube-канале пранкеров. В среду сообщалось, что газопровод «Северный поток – 2» завершен на 99%, судно «Академик Черский» полностью закончило свои работы. До этого глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде 28 июля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ. Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН. Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали. Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6). В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине. Ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer 28 июля 2021, 21:40 Текст: Дарья Григоренко

Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщило издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения. Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%, передает РИА «Новости». Отмечается, что в исследовании приняли участие более 44 тыс добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация. Кроме того, по данным исследования выявили, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%. Ранее ученые сообщили, что полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса. В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей 28 июля 2021, 22:03

Фото: Reuters

Текст: Дарья Григоренко

В Литве на митинг против наплыва мигрантов случайно вышли четверо чернокожих мужчин, которые только что перешли границу. «Об этом пишет Delfi. Жители Девянишкес крайне возмутились, когда во время протеста из-за нелегалов к ним подошли четверо чернокожих мужчин. Как выяснилось, все они пересекли границу Литвы и пришли в этот городок», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье». «Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это ещё одно доказательство того, что граница не защищена», – пояснили местные жители. Уточняется, что протестующие вызвали полицию, мигрантов задержали. Ранее в Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов. Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.