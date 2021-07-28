Попова рассказала в интервью «Знанию» о низкой заболеваемости COVID среди привитых

Только массовая вакцинация позволит не допустить дальнейшего воспроизведения вируса в популяции и появления новых мутаций, заявила в среду в прямом эфире общества «Знание» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация - инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», – объяснила глава Роспотребнадзора.

«Знание» продолжает серию прямых эфиров просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. По словам руководителя ведомства, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации – всего 0.7-0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации.

Глава Роспотребнадзора призвала зрителей поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и здорового образа жизни и соблюдать меры безопасности – носить маски, мыть руки и обрабатывать поверхности. По словам Анны Поповой, по мере появления новых мутаций вируса соблюдать эти рекомендации становится все важнее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Все вирусы постоянно меняются, и дальнейшие поколения вирусов могут размножаться внутри клетки, используя ее составляющие. Новые свойства вируса зависят от того, какие мутации закрепляются. Например, распространенный сейчас штамм «дельта» характеризуется большим количеством копий, а значит, он стал контагиознее в 2 или 3 раза, и носитель вируса может заразить большее количество людей, при этом сокращается инкубационный период заболевания», – рассказала Попова.

«Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация - инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», – объяснила глава Роспотребнадзора.

По словам руководителя ведомства, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации – всего 0.7-0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации.

В интервью Попова затронула также вопрос эффективности государственных мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Каждая страна выработала свой алгоритм защиты от новой инфекции. В Китае был полноценный карантин, как при чуме, как при черной оспе. Появился новый термин – локдаун, и некоторые страны уже по 4 раза прошли по этому пути. Значит, это не самое эффективное средство, когда каждый раз приходится все останавливать – это неэффективно для купирования инфекции и вредно для экономики. Россия вводила изоляцию только один раз – за это время мы отработали рекомендации, как работать и не болеть, и убедились, что наши меры эффективны», – пояснила она.

Глава ведомства рассказала, что для каждой сферы экономики были разработаны специфические рекомендации. Соблюдение предписанных ограничений позволило крупным предприятиям в разных отраслях сохранить здоровье сотрудников и производство, а после появления вакцины – обеспечить вакцинацию и снова сохранить здоровье людей.

Также Попова отметила эффективную работу государственной системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

«Главная наша победа – в системе управления, мы это умеем. В самые пики заболеваемости у нас суточная заболеваемость была меньше, чем в ряде стран Европы. Россия стабильно входит в пятерку стран-лидеров по охвату тестирования – мы постоянно видим, что происходит в популяции, стараемся максимально быстро выявить всех, кто болеет и своевременно оказать медицинскую помощь», – рассказала Попова.

В ходе интервью поговорили также о перспективах включения российских вакцин в список рекомендованных ВОЗ. Анна Попова отметила, что это было бы правильным решением – российские вакцины очень качественные и имеют большую историю. Спикер напомнила, что сегодня разработка вакцин в России основана на знаниях советских эпидемиологов, на наследии врачей, благодаря разработкам которых в мире была ликвидирована черная оспа и получены эффективные вакцины от других инфекционных заболеваний.

В заключение Анна Попова призвала молодых зрителей доносить достоверную информацию о вакцинации до своих сверстников.