Водители во Владивостоке устроили флешмоб в сторону Японии

Автомобилисты во Владивостоке организовали флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Водители на клаксонах своих автомобилей «сыграли» композицию группы Queen «We Will Rock You».

«Водители во Владивостоке устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Если бы были соревнования по самому масштабному гудению, участники акции точно взяли бы золото. Но такой дисциплины нет, поэтому все наши клаксоны и сердечки пуляли звуковую волну в сторону Токио – в поддержку России на Олимпиаде», – сообщает Telegram Amur Mash.

Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.