Российскую сборную на Олимпиаде поддержали тик-ток челленджем под музыку Чайковского и Queen

Диджей Smash выпустил мэшап композиции Queen – We Will Rock You и первой симфонии Чайковского, который будет использоваться вместо гимна на Олимпиаде российской сборной, музыкант запустил тик-ток челлендж под этот трек.

Диджея поддержали блогеры Катя Вайн, lizzeasy и Лера Завали, пишут «Аргументы и Факты».

Известная телеведущая Тина Канделаки резко отозвалась о работе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и запустила кампанию #wewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной. Ее поддержал рэпер Тимати и другие популярные персоны.

В своем посте исполнитель так же высказался в поддержку олимпийской сборной и призвал фанатов поддержать хэштег #wewillROCyou.

К нему присоединились топ-блогеры: трехкратный Всероссийский чемпион по смешанным единоборствам, Руслан Баргаев(2,6 млн подписчиков), актриса Наталья Рудова (4,4 млн подписчиков) и певица и композитор Лера Туманова (2 млн подписчиков).

Акция набрала популярность, пользователи уже написали тысячи комментариев в поддержку российской сборной.