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В Кремле прокомментировали уход США из Ирака
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Кремль будет мониторить ситуацию в Ираке, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака.
«Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски, передает РИА «Новости».
По его словам, «сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно».
«Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость», – отметил он.
Отвечая на реплику о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что «ситуация в Ираке и в Афганистане разная». «Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», – ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент России такое решение.
Он также указал, что в Кремле заинтересованы и нацелены на продолжение контактов с руководством Ирака. «Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы», – ответил Песков.
Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ.
Российская гимнастка резко раскритиковала США
Российская гимнастка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к Соединенным Штатам.
«Скажу так: мне США не нравятся от слова совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», – написала спортсменка в сторис в Instagram.
Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на олимпийских играх в 2012 году. Также 26-летняя гимнастка имеет победы в двух дисциплинах на чемпионате Европы.
Захарова предложила США «убрать» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, предложив Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
«Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои «небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты, видя, как развиваются события в Афганистане и Ираке, «должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше «тело» было больше ориентировано на угрозы от Китая и России».
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
Кроме того, в апреле НАТО приступило к выводу войск из Афганистана. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Напомним также, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
В России начали создавать самолет на случай ядерной войны
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Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», – приводит слова источника РИА «Новости».
По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название «Звено-3С», уточнил он.
Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижным и шахтным пусковым установкам, подводным лодкам – носителям стратегического ядерного оружия, в радиусе шести тысяч километров.
Эти самолеты «Судного дня» придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.
Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.
В начале июля в правительстве Воронежской области сообщали, что постройку опытного образца самолета Ил-96-400М планируется завершить в 2021 году.
Для управления роем «Охотников» решили создать двухместный Су-57
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Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Для управления новейшими беспилотниками «Охотник» будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, в преддверии открытия МАКС-2021 в коллегии Военно-промышленной комиссии сообщили, что Минобороны решило ускорить поставки «Охотника» в войска.
Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.
Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?
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В США увидели повод для импичмента Байдена из-за «Северного потока – 2»
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Из-за сделки по газопроводу «Северный поток – 2» глава американского государства Джо Байден заслуживает импичмента, заявили СМИ.
Обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен напомнил, что импичмент против Дональда Трампа был вызван давлением на президента Украины Владимира Зеленского. Теперь же, пословам Тиссена, «администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии», хотя эта сделка невыгодна для Киева, передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Как считают политические оппоненты Трампа, он якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена – сына своего политического противника Джозефа Байдена – в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Сенат оправдал Трампа.
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Празднование Дня ВМФ началось в России
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На базах Тихоокеанского флота во Владивостоке и на Камчатке началось празднование Дня военно-морского флота, сообщила пресс-служба ТОФ.
В главной бухте Владивостока у Золотого моста были «выстроены боевые корабли основных классов». Их возглавил флагман ТОФ – ракетный крейсер «Варяг». За ним следовали большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «Советская Гавань» и большая дизельная подводная лодка «Усть-Большерецк». В параде приняли участие ракетные фрегаты ВМС Вьетнама «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг».
На плавучей сцене на набережной Цесаревича установлен светодиодный экран, на котором организована трансляция морского парада. В дальнейшем на экране будут транслироваться музыкальные композиции и видеофильмы о флоте. В 22.00 (15.00 мск) будет дан праздничный салют, передает ТАСС.
В Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском в парадных линиях выставлены восемь кораблей, подводных лодок и судов Войск и сил на Северо-востоке России. Впервые представлен новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев». К парадным бочкам ошвартованы малые ракетные и малые противолодочные корабли, морской тральщик, пограничный сторожевой корабль, современный морской буксир «Андрей Степанов», а также атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей».
В торжественном шествии войск на берегу приняли участие сводные роты Почетного караула, управления ОКВС, соединения ПВО, подразделения морской пехоты, соединения береговых ракетчиков, авиаполка, а также береговой охраны ФСБ по Арктическому району – всего около 700 военных.
Напомним, в преддверии Дня Военно-морского флота России Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге.
Трамп высмеял разное отношение семьи Байдена к России и Китаю
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Бывший президент США Дональд Трамп высмеял предположение, согласно которому российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена, сына действующего главы американского государства.
«(Хантер Байден) сказал, что это была Россия», – заявил Трамп, отметив, что «это всегда Россия», но «ни в коем случае не Китай», ведь «они богатеют от Китая, не от России». «Это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена.
Трамп, занимая пост президента США, заявлял, что «Байден подкуплен Китаем». «Байден слаб в отношении Китая... Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста», – говорил Трамп.
Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России
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Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
При испытании противоракет системы Aegis в США поразили одну из двух целей
Агентство Пентагона по ПРО смогло подтвердить поражение только одной из двух целей при испытании противоракет SM-6 корабельной системы Aegis.
Испытания проводились к северо-западу от Гавайских островов. Четыре SM-6 Dual II должны были перехватить две баллистические ракеты малой дальности. Военные, «основываясь на первоначальных наблюдениях», заявили, что «одна цель была успешно перехвачена». Однако сейчас они не могут «подтвердить, что вторая цель была уничтожена». В Пентагоне назвали нынешние испытания стали «самыми сложными» с момента начала проведения подобных тестов, передает ТАСС.
В мае агентство по ПРО минобороны США сообщило, что испытания противоракет SM-6 системы Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились неудачей, они не смогли поразить цель.
Китайцев восхитили корабли на параде ВМФ России
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Пользователи китайского сайта «Гуанча» выразили восхищение российскими военными кораблями, принявшими участие в параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России.
Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские судна «потерялись бы на фоне таких гигантов». «Любой крупный надводный корабль – это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи», – написал один из них, передает РИА «Новости».
«124-метровый корабль создает впечатление 421-метрового», – выразил мнение другой.
Один из комментаторов сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России.
Некоторые читатели выразили сожаление из-за того, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС. «Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!» –задался вопросом guan_15563825741299.
«Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде», – добавил другой пользователь.
В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.
В Иране оценили участие иранских судов в Главном военно-морском параде в Петербурге
Участие кораблей Ирана в Главном военно-морском параде в Петербурге показывает углубление сотрудничества Тегерана и Москвы, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.
«Присутствие ВМС исламской республики на этом огромном параде говорит об углублении военно-морского сотрудничества Ирана и России», – заявил Ханзади, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИЛНА.
Командующий отметил, что «когда военное сотрудничество достигает такого уровня, оно начинает играть особую роль, поскольку определяет расстановку сил» в мире.
Он пояснил, что в параде участвовали два иранских корабля: эсминец «Шаханд» и плавучая военная база «Макран».
Напомним, Главный военно-морской парад прошел в Петербурге и Кронштадте в День ВМФ. В нем участвовали свыше 50 кораблей, катеров, подлодок и парусных судов, а также порядка 4 тыс. военных.
В России начались испытания новых квадратных парашютов
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Специалисты холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступили к испытаниям новых квадратных парашютов, предназначенных для десантирования грузов, сообщил гендиректор холдинга Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021.
«Наша новая универсальная грузовая обвязка УПГО-80-500 получила квадратную форму купола. Сейчас она проходит исследовательские испытания для окончательной проработки тактико-технических характеристик», – цитирует РИА «Новости» Насенкова.
По его словам, с помощью новой разработки уже были десантированы надувные лодки, плоты, индивидуальный водолазный буксировщик. Руководитель холдинга подчеркнул, что квадратный парашют был создан на тот случай, когда парашютисту при угрозе необходимо сбросить груз.
Отмечается, что с помощью квадратного парашюта можно десантировать негабаритный груз, например, спасательные средства как на сушу, так и на воду с летательных аппаратов на скорости до 400 км/ч. Общий полетный вес изделия составляет полтонны. С грузом массой до 130 кг десантирование может выполняться с парашютистом на системе специального назначения «Тандем-400».
Парашютная система имеет малый вес и укладочный объем. Для создания купола использована новая опытная ткань с низкой воздухопроницаемостью. При площади 18 квадратных метров средняя вертикальная составляющая скорости снижения 5 м/с при массе груза 100 кг.
Насенков отметил, что предварительные испытания новых парашютов для Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Кадет-100» завершатся в ближайшее время. Парашютная система является продолжением линейки «Кадет» с круглым куполом, предназначенной как для боевых подразделений ВДВ, массового десантирования, так и для учебно-тренировочных прыжков.
Благодаря «Кадету-100» десантники смогут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч. «Принято считать, что парашюты с круглыми куполами сложны в управлении, но «Кадет» позволяет развернуться в любую сторону на 360 градусов не более чем за 12 секунд и обладает повышенной стабильностью купола», – отметил гендиректор.
Ранее на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в летной программе впервые принял участие уникальный самолет короткого взлета и посадки, способный стартовать с вертолетной площадки.
В МИД рассказали об ожиданиях от встречи с США по стратегической стабильности
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Москва передала Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы им уже передали на бумаге (предложения) и в процессе подготовки к встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не во всем подходы сторон совпадают. «Это очевидно и понятно, но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, и попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива», – добавил замминистра.
По его словам, Россия надеется на встрече в Женеве по стратегической стабильности понять, насколько серьезен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу. «Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьезный настрой коллег из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты. То, что мы слышали до сегодняшнего дня, в принципе изучено нами со всем вниманием, но однозначных выводов или ответов на тот вопрос, о котором я только что сказал, мы не делаем. Может быть все», – отметил Рябков.
Он подчеркнул, что не ожидает, что делегации после переговоров в Женеве «разойдутся». «Я думаю, некое продолжение последует, но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперед, большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас», – добавил замминистра.
Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля.
Ранее Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Предполагается, что Дженкинс возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической стабильности.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.
В Минобороны назвали дату спуска на воду АПЛ «Казань»
Атомную подводную лодку новейшего проекта «Ясень-М» (885М) «Красноярск» планируется спустить на воду на северодвинском «Севмаше» 30 июля, сообщили в Минобороны.
«Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».
Мероприятием будет руководить главком ВМФ России Николай Евменов. Также в церемонии примут участие руководство ОСК, представители администраций Архангельской области, Северодвинска и Красноярска, сотрудники предприятий кооперации.
Напомним, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной.
Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35
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Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35.
«Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде».
По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество.
Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою.
«Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев.
Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.