В Кремле прокомментировали уход США из Ирака

Кремль будет мониторить ситуацию в Ираке, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака.

«Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски, передает РИА «Новости».

По его словам, «сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно».

«Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость», – отметил он.

Отвечая на реплику о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что «ситуация в Ираке и в Афганистане разная». «Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», – ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент России такое решение.

Он также указал, что в Кремле заинтересованы и нацелены на продолжение контактов с руководством Ирака. «Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы», – ответил Песков.

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ.