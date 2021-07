Турция вернулась к рекордным значениям выявленных случаев COVID-19 Турция опровергла введение новых ограничений для российских туристов 26 июля 2021, 13:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Турции не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемиологические меры для российских туристов, направляющихся на отдых в республику, сообщили в посольстве Турции в Москве. «Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», – передает ТАСС сообщение диппредставительства. Напомним, в воскресенье суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое.

«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19. «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи. Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости». По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт. При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало». «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник. Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела. В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Харькове продавец отказалась обслуживать говорившую на украинском языке клиентку 25 июля 2021, 15:47

Жительница Харькова Оксана Хвиля пожаловалась в Facebook на русскоязычную продавщицу местного магазина, которая отказалась ее обслуживать из-за украинского языка. Женщина рассказала, что несколько дней назад пришла за покупками, выбрала товар, а когда дело дошло до оплаты, произошел конфликт, передает РИА «Новости». «Продавщица тарахтела по-русски «ой, у нас сейчас вкуснятина», но когда она услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински», ее порвало», – написала Хвиля на своей странице в Facebook. Она написала, что продавец послала ее «в Бандерштадт», сказала, что не будет говорить по-украински, забрала покупки и вернула деньги. По словам клиентки, она обратилась к владельцу торговой точки, но он бросил трубку, услышав украинскую речь. Как выяснилось, что накануне клиентка приходила в этот же магазин и устроила провокацию. Включив камеру, украинка обратилась к продавщице. Та попросила не снимать ее, но женщина в грубой форме спросила у нее, почему она не обслуживает покупателей на украинском. В ответ сотрудница послала ее матом. Хвиля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице «троллинг». В комментариях под постом многие обратили внимание на провокационное поведение автора публикации. «А почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца??? <...> Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана», – написал один из подписчиков. «Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво», – отметил другой пользователь. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении. Саакашвили подсказал решение для Украины после запуска «Северного потока – 2» 26 июля 2021, 07:26

Глава исполкома национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2» уменьшится. По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранится, нельзя. «То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока – 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили. При этом он обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода. «И Россия смотрит на эти вещи», – сказал он.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта» 26 июля 2021, 09:11

Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik. Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог. «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов. Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог. «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он. Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций. В США предсказали начало новой мировой войны из-за конфликта с Китаем 25 июля 2021, 22:22

Американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман рассказали о будущем конфликте планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море. По мнению авторов, столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году приведет к «глобальному пожару» и «грядущей мировой войне», в которой на поле боя будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника, а военные действия будут сопровождать масштабные атаки хакеров на системы противника, передает РИА «Новости». Американский адмирал убежден, что Соединенным Штатам придется обучать небольшие группы элитного спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий. Ставридис и Акерман призывают сосредоточиться на автономном оружии, а не «создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого». Накануне в администрации США заявили о нежелании конфликта с Китаем. Между тем днем ранее глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США. Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США. В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином. В Киеве призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса 26 июля 2021, 09:50

Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса после парламентских выборов в России, заявил телеканалу Obozrevatel экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак. «Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории», – заявил он, передает РИА «Новости». По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о якобы намерении Москвы «присоединить» эту территорию. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах. СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве министра Приамурья 25 июля 2021, 16:02

Подозреваемый в убийстве министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова задержан, сообщил Следственный комитет России. «В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль. Напомним, Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта в одном из пансионатов, расположенном в пригороде Благовещенска. Глава региона Василий Орлов в своем Instagram в воскресенье сообщил, что министр скончался в медицинском учреждении. Губерниев жестко оценил выступление российских пловцов на ОИ 26 июля 2021, 08:23

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике выступление мужской сборной России по плаванию в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. По мнению специалиста, тренерский штаб мог допустить ошибки в подготовке российской четверки к олимпийской эстафете. «Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх...», – написал он в своем Telegram-канале. Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Золото досталось американцам. Серебро у Италии, бронзовые награды выиграли пловцы из Австралии. Россия после двух дней на Олимпиаде заняла пятое место в медальном зачете 25 июля 2021, 16:44

Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете после двух дней на Олимпиаде в Токио. За воскресенье российские атлеты смогли завоевать пять медалей, Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, серебряные медали завоевали Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Также серебро завоевали российские лучницы. Бронзу в воскресенье принесла рапиристка Лариса Коробейникова. Всего сборная после двух дней завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидером в общем зачете остается Китай (шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали). На втором месте японцы (5;1;0), замыкают тройку американцы (4;2;4), передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину завоевавшую золото на Олимпиаде в Токио. Россия из-за углеродного налога будет платить ЕС более 1 млрд евро в год 26 июля 2021, 08:35

Углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений по меньшей мере в 1,1 млрд евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%, следует из расчетов, заверенных Минэкономразвития. Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 млрд евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля. Это следует из расчетов РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития. Ведомство отвечает за консультации с ЕС по углеродному налогу. Исходя из объемов импорта 2020 года, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 млрд евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении – 16,3 млн тонн (в 2019 году – 18,4 млн тонн), следует из внешнеторговой базы данных Евростата. Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров – 1,1 млрд евро от 7 млрд евро. Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России – 655 млн евро, азотных удобрений – 398 млн евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов. Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), согласно которому Евросоюз заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно – с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на 7,6 млрд евро в год. Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID 25 июля 2021, 14:35 Текст: Елена Мирошниченко

С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара. Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, сообщает РИА «Новости». Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 26 июля 2021, 08:45

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 проявляют неуважение к украинской аудитории, публикуя трейлеры на русском языке и игнорируя мнение СМИ и украинцев, заявил журналист Сергей Коршунов. Как заявил Коршунов, он очень гордится тем, что данную серию игр создали на Украине. «А вот разработчики горячо ожидаемого S.T.A.L.K.E.R. 2, видимо, нет. По крайней мере, так выглядят их действия со стороны», – написал он в статье для издания УНИАН. Как указал журналист, в прошлогоднем дебютном трейлере игры можно было увидеть «одну важную деталь» – отрывок из поэмы «Катерина» Тараса Шевченко, помещенный мелким шрифтом на одну из локаций. «Уже в июне 2021-го, спустя месяц после напряженной ситуации с войсками РФ у границ Украины, на выставке E3 студия показывает второй полноценный трейлер… на русском языке. То есть украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском? И это в такое время!» – возмутился Коршунов. При этом игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl с русской транслитерацией названия города Чернобыль, из-за чего «украинцы в сети справедливо возмутились», продолжает он. По мнению автора, ситуация выглядит так, будто разработчики «добровольно позволяют присвоить свои достижения кому-то еще», передает РИА «Новости». Кроме того, Коршунов выразил недовольство тем, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не стали официально комментировать слухи о привлечении рэпера Моргенштерна к тестированию игры. «Напомним, что этот российский артист внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины», – заявил он. Также журналист раскритиковал наличие в игре, помимо русской и английской, украинской озвучки, так как это, по его мнению, выглядит не как «позиция» разработчиков, а «как кость, брошенная игрокам, мол, чтобы не устраивали скандал, что украинская игра выйдет без локализации на родном языке». «Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно четко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем», – заключил Коршунов. Студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в апреле 2022 года. В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность» 25 июля 2021, 17:49 Текст: Елена Мирошниченко

В Госдуме России обсуждают вопрос о возвращении в паспорт графы «национальность» гражданам, которые относятся к ряду малочисленных коренных народов, сообщил председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», – приводит его слова «Говорит Москва». Ранее сообщалось, что правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными. МВД объяснило отказ от разрешений на временное проживание иностранцев 26 июля 2021, 04:34 Текст: Антон Никитин

Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранным гражданам вызвано неэффективностью данного института, сообщили в пресс-службе МВД России. «Существующий в настоящее время институт временного проживания исключается. Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», – приводит сообщение пресс-службы МВД России ТАСС. Кроме того, по его словам, для тех иностранных граждан, которые планируют приобрести российское гражданство, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является излишней бюрократической процедурой. МВД России в рамках мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики подготовило проект федерального закона, который ликвидирует разрешения на временное проживание. Документ предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в России для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране. Речь идет о режиме краткосрочного пребывания (когда иностранный гражданин находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режиме долгосрочного пребывания (когда иностранец находится в РФ свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), а также режиме постоянного бессрочного проживания. «Предстоящее реформирование миграционных режимов основано на применении современных подходов с учетом накопленного опыта и анализа применения действующих положений», – подчеркнули в МВД. Напомним, 9 июля МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание (РВП) иностранцев. В России начали создавать самолет на случай ядерной войны 26 июля 2021, 07:49

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», – приводит слова источника РИА «Новости». По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название «Звено-3С», уточнил он. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижным и шахтным пусковым установкам, подводным лодкам – носителям стратегического ядерного оружия, в радиусе шести тысяч километров. Эти самолеты «Судного дня» придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями. В начале июля в правительстве Воронежской области сообщали, что постройку опытного образца самолета Ил-96-400М планируется завершить в 2021 году.