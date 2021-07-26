За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса

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26 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...

Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
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Трамп возвращается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Это ситуация преддверия новой «войны Севера и Юга», войны гораздо более глобальной, чем та, что была когда-то. Подробности...
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Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
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    В Бундестаге заявили о необходимости достроить «Северный поток – 2» В США предсказали начало новой мировой войны из-за конфликта с Китаем Льву Лещенко грозит в Грузии участь Владимира Познера Умерла актриса из сериала «Мухтар»

    Главная тема


    Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

    геополитическое значение


    Саакашвили подсказал решение для Украины после запуска «Северного потока – 2»

    «применение оружия»


    В Киеве призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

    отвергнутый протест


    Эксперт: Токио стал заложником собственной пропаганды по вопросу Курил

    Видео

    экспорт оружия


    Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

    «Георгий Победоносец»


    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    многовекторная политика


    Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

    жалоба в ЕСПЧ


    Россия представила Европе грехи Украины

    особый случай


    Какие уроки следует извлечь из дела автоинспектора с золотым унитазом

    Газовый вопрос


    Геворг Мирзаян: Либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах

    Система ценностей


    Алексей Алешковский: Метафизика идиотизма

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    За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса

       26 июля 2021, 11:24
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2629, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1929.

    Всего в стране выявлено 6 149 780 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 506 834 человек, из них 16 200 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 727 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 154 601 человек.

    Накануне, 25 июля, в России выявили 24 072 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 833.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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    Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи
       25 июля 2021, 17:35
    Фото: Muhammad Sadio/EEPA/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    «Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19.

    «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

    В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи.

    Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости».

    По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт.

    При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало».

    «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник.

    Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.

    В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела.

    В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане.

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    Коментарии (52)
    Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта»

    26 июля 2021, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

    «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik.

    Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог.

    «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов.

    Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог.

    «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он.

    Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.

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    В Турции призвали ужесточить меры для российских туристов

    24 июля 2021, 20:54

    Текст: Евгения Шестак

    Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.

    «С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», – цитирует РИА «Новости» Джейхана.

    Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсо предположил, что страну могут закрыть для туристов из-за нового штамма коронавируса, но пока вопрос об этом не стоит. По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов.

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    Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID

    25 июля 2021, 14:35

    Текст: Елена Мирошниченко

    С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.

    Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, сообщает РИА «Новости».

    Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт.

    Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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    Ученые нашли слабое место в геноме коронавируса
       24 июля 2021, 11:55
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Вера Басилая

    Международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства.

    Исследования специалистов Института органической химии и химической биологии Университета Гете и международного консорциума COVID-19-NMR опубликовал журнал Angewandte Chemie.

    Они изучали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, которые в течение 2020 года редко мутировали. Похожие фрагменты встречаются в других известных коронавирусах: все они выполняют регуляторные функции. Исследователи идентифицировали почти 70 молекул, которые способны связаться с большинством частей длинной молекулы РНК SARS-CoV-2.

    «Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК. Благодаря этому мы смогли показать, что РНК SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств», – приводит слова одного из авторов научной работы профессора Харальда Швальбе «Царьград».

    Эта брешь в геноме коронавируса является своеобразной мишенью. Ученые решили бить именно туда, чтобы появился шанс создать эффективное лекарство от COVID-19, осталось подобрать нужное вещество.

    Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток. Специалисты переходят ко второй стадии испытаний, которая будет проводиться с участием 60 тяжелобольных COVID-19.

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    Сотрудников больницы под Брянском заподозрили в уничтожении вакцины от COVID

    23 июля 2021, 16:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде после того, как их заподозрили во внесении в единую систему о вакцинации населения ложных сведений о привитых людях – при этом якобы использованная вакцина уничтожалась, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.

    По данным следователей, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации от коронавируса нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области, «повысив тем самым риск ее распространения», передает РИА «Новости».

    Сотрудники больницы, считают в СК, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник. В данный момент «все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись».

    Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали «левые» справки, они еще и уничтожали вакцину, «якобы прививали людей».

    По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке».

    Ранее в Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации.

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    Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
       23 июля 2021, 21:05
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Концертный директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния исполнительницы, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.

    «Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», – написала Соколова в Instagram.

    По ее словам, у певицы есть проблемы с легкими, но есть сбои в организме, которые связаны с тяжелым течением заболевания.

    «Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания!», – подчеркнула представитель певицы.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое.

    5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

    Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.

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    Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID
       24 июля 2021, 11:37
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.

    В министерстве сообщили, что «временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», передает ТАСС.

    «В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», – говорится в документе.

    При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

    Указывается также, что «вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания».

    При этом «тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «Эпиваккорона».

    Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.

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    Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить 80% иммунитет от COVID-19
       23 июля 2021, 21:50
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Работодателям необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19, говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора.

    «Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», – уточняется в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

    «Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания», –  говорится в рекомендациях.

    В документе содержатся и условия, при которых работник может быть отстранен от работы.

    «В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», – следует из документа.

    Основанием для отстранения служит абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

    Вместе с тем в документе уточняется, что непривитого сотрудника можно привлечь к работе дистанционно.

    «В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу», – говорится в документе.

    При этом таким правом рекомендуется пользоваться преимущественно в отношении работников, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.

    Говорится в документе и о поощрительных мерах поддержки для работников, которые прошли вакцинацию. Минтруд и Роспотребнадзор предлагают работодателям самим решать, как поддержать привитых сотрудников.

    «Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию», – говорится в документе. Также уточняется, что работников, подлежащих вакцинации, надо ознакомить с приказом об организации прививок под роспись.

    Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа.

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    В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт»

    24 июля 2021, 21:53

    Текст: Евгения Шестак

    В международный аэропорт сирийского Дамаска доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Минобороны России.

    «Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тыс. доз российской векторной вакцины «Спутник лайт» и 1 млн тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции», – сказали ТАСС в министерстве.

    Отмечается, что партия была доставлена в Сирию самолетом Ил-76, в пути следования были полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов. 

    «В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе», – заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. 

    Также в министерстве сообщили, что доставку вакцины и ПЦР-тестов осуществили в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Кроме того, было доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению. 

    Ранее президент Сирии Башар Асад привился вакциной «Спутник V». 

    Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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    Турция вернулась к рекордным значениям выявленных случаев COVID-19
       25 июля 2021, 22:58
    Фото: Abdurrahman Antakyali/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в воскресенье составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

    «Сегодня сделано 223837 тестов, выявлено 14230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек», – приводит текст сообщения минздрава Турции РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил возможность закрытия страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса.

    Между тем 5 июля Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. В конце мая Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.

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    Эксперт назвал возможные причины сбоев в поставках «Спутник V» в Аргентину
       23 июля 2021, 17:25
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Биотехнологии – тонкая вещь. Это не то же самое, что чугун лить. Сложности возникают с поставками любых вакцин на те или другие рынки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя угрозу властей Аргентины разорвать контракт на закупку «Спутника V» из-за задержки поставок.

    «Фактически нет ни одной вакцинной компании в мире, которая порой не опаздывала бы с поставками. Напомню о конфликте Евросоюза с компанией AstraZeneca также из-за срыва сроков поставок вакцины. Насколько я знаю, вакцину для Аргентины собирались делать не в России, а переключить производство на партнеров в соседней Бразилии. Возможно, именно из-за этого возникли какие-то сложности. А любая задержка предполагает крах всей цепочки поставок», – пояснил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

    По словам политолога, «аргентинцы сейчас пытаются о себе напомнить. Их угрозы – это обычная мера психологического давления».

    Напомним, советница президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за задержек в поставках. «Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18,7 млн доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента.

    Как напоминает Deutsche Welle, спрос на вакцины в России резко вырос в июне, когда Москва и другие регионы объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФПИ находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок, чтобы урегулировать этот вопрос. Он добавил, что обязательства по поставкам вакцин на внешние рынки, в том числе в случае с Аргентиной, «безусловно будут выполняться», но вакцинация от ковида граждан самой России остается безусловным приоритетом.

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    Белоруссия предложила Китаю открыть производство вакцин из КНР в республике

    25 июля 2021, 20:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона проводит переговоры с тремя компаниями из Китая по совместному производству вакцин и коммерческой поставке около 1 млн доз препарата, заявил белорусский посол в КНР Юрий Сенько.

    «Идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории республики Белоруссия», – заявил посол в эфире канала СТВ, передает ТАСС.

    Он добавил, что минздрав страны по поручению президента проводит переговоры о закупке коммерческой партии вакцин специально для Белоруссии по скидкам.

    «Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт, и в республику Белоруссия, думаю, уже к концу августа этого года будет направлено около 1 млн доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения», – пояснил посол.

    По его словам, за первую половину 2021 года Китай безвозмездно отправил в Белоруссию порядка 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm («Синофарм»). Дипломат отметил, что препарат востребован и котируется как «вакцина с очень высокой эффективностью».

    В июне сообщалось, что белорусские исследователи приступили к испытаниям своей вакцины против коронавирусной инфекции, разработку опытного образца планируется завершить к осени.

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    Ученые назвали причину опасного последствия COVID у детей

    25 июля 2021, 14:29

    Текст: Ксения Панькова

    Американские ученые предупредили об опасном последствии продолжительного коронавирусного заболевания, с которым могут столкнуться дети и подростки.

    Как отметили исследователи из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США), в числе признаков длительного течения инфекции – высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли, быстрая утомляемость. Заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но их нельзя полностью исключать, считают медики, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Healio.

    Кроме того, спустя две-четыре недели после заражения есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), которое провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Чтобы узнать его причины, ученые провели эксперимент, в котором участвовали 100 детей. Оказалось, у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике.

    По данным исследования, дело в том, что частицы SARS-CoV-2, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, из-за чего организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C. По словам ведущего пульмонолога Массачусетской больницы Леля Йонкера, это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.

    Ранее в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области назвали опасные последствия коронавируса у детей.

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    Президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента
       26 июля 2021, 01:33
    Фото: Khaled Nasraoui/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов, сообщила радиостанция Mosaique FM.

    В воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел во дворце в Карфагене срочное совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся в стране ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Саид также сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Туниса Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики.

    «Мы считаем, что институты власти продолжают оставаться на месте, а сторонники партии «Ан-Нахда» и тунисский народ будут защищать революцию», – заявил председатель АНП.

    Напомним, Каис Саид был избран президентом Туниса в октябре 2019 года, после смерти бывшего главы республики Аль-Баджи Гаида ас-Себси, который занимал высший в Тунисе пост с 2014 года и скончался 25 июля 2019 года на 93-м году жизни.

    Напомни также, в конце января власти Туниса разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием «Спутника V». В апреле делегация Туниса отправилась в Россию для обсуждения увеличения поставок российской вакцины.

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