За сутки в России выявили 24 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 24 тыс. 72 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 тыс. 72 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3406, Московской области – 2191, Санкт-Петербурге – 1934.

Всего в стране выявлено 6 126 541 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 490 634 человек, из них 18 678 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 153 874 человек.

Накануне, 24 июля, в России выявили 23 тыс. 947 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 125.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.