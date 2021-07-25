Эксперт оценил подготовку народной программы «Единой России»

Народная программа «Единой России» – инициатива, которая позволит уменьшить дистанцию между разработчиками партийных концепций – и избирателями, которые ждут от партии учета своих запросов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Виноградов. Так он прокомментировал сообщение о более чем 100 тыс. предложений по улучшению жизни, которые россияне прислали на сайт «Единой России».

«Я думаю, что это интересный и полезный эксперимент в части детализации программы. Избиратели обычно более чувствительны к деталям, а не к общим рамочным положениям, из которых обычно состоит программа», – заметил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

За неделю на сайт народной программы «Единой России» поступило более 100 тысяч предложений от жителей регионов, сообщается в воскресенье на сайте партии.

Такая инициатива «позволяет снизить дистанцию между разработчиками программ (которые не всегда погружены в конкретные аспекты стоящих перед гражданами проблем) и избирателями, которые стремились бы увидеть в риторике партий собственные запросы», – заметил Виноградов.

По данным сайта «Единой России», всего граждане заполнили более 2,3 млн анкет с конкретными предложениями по 11 направлениям, которые касаются всех сфер жизни. «Это, в том числе, уровень жизни, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, экология, культура, пространственное развитие. Респонденты могут не только заполнить анкеты на сайте NP.ER.RU, но и оставить личные инициативы. Самые важные из них войдут в федеральный или региональный блок документа», – сообщили в партии.

Принять участие в формировании народной программы «Единой России» может каждый житель страны. Сделать это можно на сайте NP.ER.RU двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни.

Второй способ – направить свои предложения через специальную форму на сайте. Предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

«Единая Россия» уже провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, по поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В работе сессий приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.