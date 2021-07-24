Российский самолет с электродвигателем совершил первый полет

Бывшая жена не дала Грудинину зарегистрироваться на выборах в Госдуму

Центризбирком исключил из партийного списка КПРФ директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. В постановлении ЦИК говорится, что при регистрации кандидатом на выборах в Госдуму бизнесмен не предоставил несколько документов, связанных с наличием зарубежных счетов. Ранее бывшая жена Грудинина Ирина направила в ЦИК заявление о наличии у бизнесмена доли в зарубежном офшоре.

В субботу Центризбирком на своем заседании исключил из партсписка КПРФ директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы зарегистрирова без него, передает ТАСС. Подовом для такого решения стало непредставление Грудининым ряда документов.

Ранее бывшая жена Грудинина Ирина обратилась в ЦИК с информацией о владении Грудининым иностранных активов, которые не были указаны при его регистрации. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем 1/3 акций в офшорной компании Bontro LTD в Белизе, через которую он контролировал российские предприятия.

Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в офшоре окажется верна, это станет поводом отказать ему в участии в выборах.

Представители Ирины Грудининой опасались, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По их словам, бизнесмен остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытался мстить бывшей супруге.

В среду рабочая группа Центризбиркома не приняла решений по заявлению Грудининой. Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации. Но позже Генпрокуратура подтвердила наличии у него доли в иностранной компании.

В принятом в субботу постановлении ЦИК указано, что «гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов... закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов».

«В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», – говорится в документе.

То, что ЦИК может снять Грудина с выборов, не исключал руководитель Центра политического анализа Павел Данилин. Недопуск бизнесмена к выборам, который находился на третьем месте в избирательном списке КПРФ, для коммунистов «станет серьезным ударом». «По сути, в очередной раз станет очевидным оппортунистический характер партийной верхушки, а также то, что места в списке можно приобрести за разного рода услуги Зюганову. Нет сомнения, что и личные позиции лидера КПРФ пошатнутся», – говорил политолог.

Накануне Ирина Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за начавшейся травли после ее обращения в ЦИК в связи с наличием у Грудинина доли в иностранном офшоре. В письме, которое имеется в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД, женщина написала, что «заказчиком этой кампании, очевидно, является Грудинин». «Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – призналась Грудинина.

Она подчеркнула, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына: «Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все. В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут».

«Это не обращение, а крик души. Услышьте меня: если не как представитель ЦИК, то как женщина. Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит. В ваших силах этому помешать – стоит лишь разобраться и убедиться в том, что я права. Пожалуйста, не верьте на слово этому человеку, проверьте подлинники документов», – заключила Грудинина.