На Алтае до конца 2022 года догазифицируют 4 тыс. домовладений

До конца 2022 года в Республике Алтай догазифицируют 4 тыс. домовладений, до 2025 года – более 13 тыс. домовладений, гостиниц и других объектов, сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе пуска газа в микрорайоне №24 Горно-Алтайска. До последнего времени этот микрорайон обслуживали угольные котельные.

«Газ – это тепло, это уют, это чистый воздух. Для Горно-Алтайска это особенно важно, это уникальная природная территория. Закрытие любой, даже одной, а в данном случае трех угольных котельных – это большое и очень важное дело», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Он также напомнил, что по инициативе фракции «Единой России» была принята программа социальной газификации, благодаря которой подведение газа к участку стало для граждан бесплатным. В настоящее время депутаты от «Единой России» вместе с региональными властями работают над тем, чтобы льготные категории граждан (малоимущие, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны) могли получить базовый набор газового оборудования со значительной скидкой или вообще бесплатно. При этом газ будет доводиться до их домов, а не только до участка.

«Котел, счетчики, газоанализаторы, внутренняя разводка, плита – это все предполагается компенсировать. Для каких-то категорий 50%, для каких-то 75%, а для каких-то эти внутренние работы будут вообще бесплатно», – рассказал Турчак.

По его словам, сейчас составляется список таких льготников в регионе. «Работа предстоит большая. Но мы находимся в тесном взаимодействии с руководством Газпрома, правительством Российской Федерации, руководителями регионов. И я уверен, что общими усилиями мы задачу, поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным, выполним до конца 2022 года, как и было поручено», – заключил он.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.