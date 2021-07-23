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На Алтае до конца 2022 года догазифицируют 4 тыс. домовладений
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До конца 2022 года в Республике Алтай догазифицируют 4 тыс. домовладений, до 2025 года – более 13 тыс. домовладений, гостиниц и других объектов, сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе пуска газа в микрорайоне №24 Горно-Алтайска. До последнего времени этот микрорайон обслуживали угольные котельные.
«Газ – это тепло, это уют, это чистый воздух. Для Горно-Алтайска это особенно важно, это уникальная природная территория. Закрытие любой, даже одной, а в данном случае трех угольных котельных – это большое и очень важное дело», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».
Он также напомнил, что по инициативе фракции «Единой России» была принята программа социальной газификации, благодаря которой подведение газа к участку стало для граждан бесплатным. В настоящее время депутаты от «Единой России» вместе с региональными властями работают над тем, чтобы льготные категории граждан (малоимущие, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны) могли получить базовый набор газового оборудования со значительной скидкой или вообще бесплатно. При этом газ будет доводиться до их домов, а не только до участка.
«Котел, счетчики, газоанализаторы, внутренняя разводка, плита – это все предполагается компенсировать. Для каких-то категорий 50%, для каких-то 75%, а для каких-то эти внутренние работы будут вообще бесплатно», – рассказал Турчак.
По его словам, сейчас составляется список таких льготников в регионе. «Работа предстоит большая. Но мы находимся в тесном взаимодействии с руководством Газпрома, правительством Российской Федерации, руководителями регионов. И я уверен, что общими усилиями мы задачу, поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным, выполним до конца 2022 года, как и было поручено», – заключил он.
Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.
США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2»
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Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ.
Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта.
Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС.
Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации.
Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом.
Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая.
По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона».
Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.
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Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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«Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы
«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России».
«Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40.
Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он.
В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми.
«Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей.
В Кремле указали на коммерческий характер переговоров о транзите газа
Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Любые переговоры – это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, планируются ли у президента России телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским на тему транзита газа.
Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.
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Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС
Германия будет соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2», а также готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России, говорится в совместном заявлении ФРГ и США.
«Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, в том числе ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать как букву, так и дух Третьего энергетического пакета в отношении «Северного потока – 2», находящегося под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
Вместе с тем указывается, что это включает в себя оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения Евросоюза.
Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.
Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.
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США объявили сроки визита Зеленского в Вашингтон
Американская администрация ожидает визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Сегодня будет публично объявлено о приглашении президенту Зеленскому», – сказала Нуланд в конгрессе, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.
«Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года», – говорится в заявлении Псаки.
Она отметила, что визит призван подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».
Также Псаки рассказала, что визит Зеленского «подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях».
До этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что Зеленский планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита в Вашингтон.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
Пушков усомнился в востребованности транзита газа через Украину
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров.
Как отметил сенатор, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными, передает РИА «Новости».
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
Сенатор выразил уверенность, что предположение об использовании Россией газа как «политического оружия» преследует чисто геополитические цели США в Европе.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Посол обвинил США в нечестной конкуренции из-за нападок на «Северный поток – 2»
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Нападки США на газопровод «Северный поток – 2» являются методом нечестной конкуренции, газопровод – исключительно экономический проект, заявил посол России Анатолий Антонов.
Он «не понимает», почему российская сторона «должна использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество». «При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RT America.
Антонов надеется, что в Вашингтоне осознают исключительно коммерческий характер проблемы. Он подчеркнул, что для России «Северный поток – 2» – это «исключительно экономический проект, ничего больше, ничего меньше». Россия хочет «продавать товары тем, кто хочет их покупать», а «партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые предлагает» российская сторона.
Посол указал на «недостаток уверенности и доверия между» двумя странами. Антонов заявил, что «пытается найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло». «Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис», – отметил он.
В американских СМИ слишком много ложной информации о российской внешней политике, заявил посол. Он считает, что власти двух стран «должны поправить дело», так как Москва и Вашингтон «обречены на сотрудничество», ведь «хорошие отношения в интересах народа Америки, как и российского». Проблемы коронавируса, терроризма, изменения климата требуют решения, подчеркнул Антонов.
«Если кто-то решит создать остров безопасности где-то в США, в Европе – это будет ошибкой. Мы можем победить вместе. Когда мы вместе, мы можем решить любую проблему», – сказал он.
Антонов заявил, что в США «некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики». При этом, по мнению посла, Вашингтон сам занимается тем, что называет «вредоносной активностью», когда говорит о Москве.
«Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина», – сказал Антонов.
Напомним, США утверждают, что «Северный поток – 2» якобы несет угрозу энергетической безопасности Европы и является «геополитический проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам».
Украине посоветовали вернуться к идее газотранспортного консорциума
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Украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, выразил мнение глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – приводит ТАСС заявление Медведчука, сделанное в интервью изданию «Стена» и опубликованное на сайте ОПЗЖ.
По мнению Медведчука, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
«Поскольку только Россия способна выступить гарантом поставок и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, необходимость безотлагательного создания трехстороннего газотранспортного консорциума выходит на первый план», – пояснил политик и добавил, что таким образом можно было бы также привлечь средства партнеров для модернизации ГТС Украины. Кроме того, по мнению Медведчука, создание трехстороннего газотранспортного консорциума «могло бы стать драйвером «перезагрузки» отношений между Украиной и Россией».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Однако, отметил политик, в решении важнейшего вопроса сохранения транзита газа высшее руководство Украины «продемонстрировало полный инфантилизм и оторванность от реальности». «Вместо того чтобы поставить на первое место экономические интересы своей страны и учитывать потребности экономик других стран, вовлеченных в кооперацию, взять на вооружение тактику сотрудничества с основным партнером в газовой сфере – Российской Федерацией, украинская власть не оставляла попыток подменить рациональные решения бессмысленно агрессивными заявлениями о «Северном потоке – 2» и сомнительными договоренностями с западными партнерами», – заключил он.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину»
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Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2».
По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.
Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2».
Пушков оценил угрозы Киева о «пенальти» по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «серии пенальти» в игре за «Северный поток – 2».
«Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком – 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», – написал сенатор в своем Twitter.
По его словам, теперь Киев может лишь «клянчить» компенсацию у сильных игроков. «А настаивать на своем – все равно, что бить пенальти в свои ворота», – добавил сенатор.
Накануне Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение – это еще «не конец истории», а у Украины «есть еще два тайма и серия пенальти». Он также заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Между тем глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал украинским властям вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии Евросоюза.
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Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
«В этой бумаге (в заявлении ФРГ и США по «Северному потоку – 2») идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект … по-русски это «без меня меня женили», – сказал он.
Песков также подчеркнул, что продление транзита российского газа через Украину после 2024 года следует определять исключительно экономической рентабельностью, передает ТАСС.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Названа дата объявления о соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2»
США и Германия в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают источники.
Белый дом перестанет мешать завершению строительства, а Берлин возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, Reuters сообщало, что Вашингтон и Берлин уже в ближайшие дни могут достигнуть соглашения, которое позволит преодолеть споры в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.
ВЦИОМ: За партию «Единая Россия» готовы проголосовать 40% опрошенных
Около 40% опрошенных россиян из числа тех, что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, поддерживают «Единую Россию», сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.
«В группе строгого участия, то есть среди тех, кто выразил уверенность в том, что примет участие [в голосовании], а это порядка 40% [опрошенных], показатель «Единой России» составил 40% в квартирном опросе, а в телефонном опросе – 30%», – пояснил Мамонов, передает ТАСС.
По его словам, ВЦИОМ проводил два опроса - телефонный и квартирный. При этом, эксперт уточнил, что разница в результатах может быть связана с тем, что при квартирном опросе респонденту показывали карточки, в которых указывались фамилии кандидатов из общефедеральной части списков партий.
Говоря о поддержке партий среди всех потенциальных избирателей, Мамонов отметил, что «лидерские позиции сохраняет «Единая Россия», она набирает 28% от всех опрошенных». «На вторых-третьих местах – КПРФ и ЛДПР с результатом 11-13% (в квартирном опросе КПРФ и ЛДПР набирают по 11% голосов респондентов, в телефонном опросе у КПРФ 13%, у ЛДПР 11% – прим. ВЗГЛЯД), четверку замыкает «Справедливая Россия» с результатом около 6-7%», – сказал Мамонов, уточнив, что результаты телефонного и квартирного опроса в этом сегменте сопоставимы.
Эксперт также добавил, что к прохождению 5% порога на выборах близки еще три партии. «Это «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Яблоко», – отметил он.
Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки
Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки.
Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор».
«Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом.
Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко.
Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.