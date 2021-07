В ФРГ приветствовали договоренность с США по «Северному потоку – 2» В России появился единый оператор газификации 22 июля 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

Единым оператором газификации в России по решению правительства стала компания «Газпром газификация», сообщил заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. «Нами создана компания, зарегистрирована уже, называется «Газпром газификация». И вчера (по решению) правительства РФ эта компания стала официальным единым оператором газификации в РФ», – сказал он на совещании с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В свою очередь Турчак отметил, что компании, которые назначаются оператором для проведения газификации будут полностью отвечать за строительство газовых сетей, инфраструктуру последней мили и за техприсоединение. Это должно снять дополнительную нагрузку с муниципалитетов и регионов, упростить процедуры подключения, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Ранее в ходе визита в Алтайский край Секретарь Генсовета «Единой России» сказал, что программа социальной газификации, инициированная депутатами «Единой России», позволит подключить к газу до конца 2022 года порядка 4 млн домовладений. В рамках социальной газификации у людей будет возможность провести газовую трубу, приобрести котел, счетчики и весь набор необходимого оборудования по минимальной стоимости. Для некоторых категорий граждан, в первую очередь, малоимущих, многодетных семей, инвалидов это будет бесплатно. По инициативе «Единой России» в 30 регионах для них уже предусмотрены меры поддержки. Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 07:25

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ. Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. В Кремле указали на коммерческий характер переговоров о транзите газа 21 июля 2021, 23:34 Текст: Антон Никитин

Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Любые переговоры – это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, планируются ли у президента России телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским на тему транзита газа. Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о скором соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2» 19 июля 2021, 22:54

Фото: Jens Büttner/dpa/

picture-alliance/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники. Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Другой источник сказал, что США и Германии приближаются к соглашению, которое позволит избежать санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По словам источников, Вашингтон и Берлин планируют выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Не уточняется, идет ли речь о государственных или частных инвестициях, передает РИА «Новости». Госдеп сообщает, что советник ведомства Дерек Шолле 20–21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву, он «продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая обеспокоенность относительно трубопровода». В Киеве Шолле «встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии». Кроме того, Шолле обсудит с представителями бизнеса на Украине «возможности для общего процветания», передает ТАСС. Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». США объявили сроки визита Зеленского в Вашингтон 21 июля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Американская администрация ожидает визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Сегодня будет публично объявлено о приглашении президенту Зеленскому», – сказала Нуланд в конгрессе, передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа. «Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года», – говорится в заявлении Псаки. Она отметила, что визит призван подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму». Также Псаки рассказала, что визит Зеленского «подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях». До этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа. Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что Зеленский планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита в Вашингтон. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС 21 июля 2021, 23:58 Текст: Антон Никитин

Германия будет соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2», а также готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России, говорится в совместном заявлении ФРГ и США. «Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, в том числе ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать как букву, так и дух Третьего энергетического пакета в отношении «Северного потока – 2», находящегося под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон», – приводит текст совместного заявления ТАСС. Вместе с тем указывается, что это включает в себя оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения Евросоюза. Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов. Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол обвинил США в нечестной конкуренции из-за нападок на «Северный поток – 2» 21 июля 2021, 03:50

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Нападки США на газопровод «Северный поток – 2» являются методом нечестной конкуренции, газопровод – исключительно экономический проект, заявил посол России Анатолий Антонов. Он «не понимает», почему российская сторона «должна использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество». «При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RT America. Антонов надеется, что в Вашингтоне осознают исключительно коммерческий характер проблемы. Он подчеркнул, что для России «Северный поток – 2» – это «исключительно экономический проект, ничего больше, ничего меньше». Россия хочет «продавать товары тем, кто хочет их покупать», а «партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые предлагает» российская сторона. Посол указал на «недостаток уверенности и доверия между» двумя странами. Антонов заявил, что «пытается найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло». «Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис», – отметил он. В американских СМИ слишком много ложной информации о российской внешней политике, заявил посол. Он считает, что власти двух стран «должны поправить дело», так как Москва и Вашингтон «обречены на сотрудничество», ведь «хорошие отношения в интересах народа Америки, как и российского». Проблемы коронавируса, терроризма, изменения климата требуют решения, подчеркнул Антонов. «Если кто-то решит создать остров безопасности где-то в США, в Европе – это будет ошибкой. Мы можем победить вместе. Когда мы вместе, мы можем решить любую проблему», – сказал он. Антонов заявил, что в США «некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики». При этом, по мнению посла, Вашингтон сам занимается тем, что называет «вредоносной активностью», когда говорит о Москве. «Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина», – сказал Антонов. Напомним, США утверждают, что «Северный поток – 2» якобы несет угрозу энергетической безопасности Европы и является «геополитический проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам». Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Пушков усомнился в востребованности транзита газа через Украину 22 июля 2021, 07:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Как отметил сенатор, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными, передает РИА «Новости». «Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков. Сенатор выразил уверенность, что предположение об использовании Россией газа как «политического оружия» преследует чисто геополитические цели США в Европе. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Названа дата объявления о соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

США и Германия в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают источники. Белый дом перестанет мешать завершению строительства, а Берлин возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Напомним, Reuters сообщало, что Вашингтон и Берлин уже в ближайшие дни могут достигнуть соглашения, которое позволит преодолеть споры в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. В «Единой России» заявили о необходимости снижения цен на продукты в ретейле 19 июля 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Депутаты «Единой России» в Госдуме предлагают принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания, сообщил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. «Предлагаем правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию», – сказал Гордеев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». По его словам, региональные органы власти необходимо наделить правом контроля за исполнением этих соглашений на местах. Также, считает парламентарий, надо организовать поставки в регионы овощей и фруктов без торговых наценок. «Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года», – предложил он. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Госдеп запланировал представить в августе доклад по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 06:38 Текст: Антон Антонов

В августе Конгрессу США представят доклад по ситуации со строительством газопровода «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он отметил, что в мае Конгрессу уже был представлен доклад по газопроводу, «спустя 90 дней» после первого, «ему будет представлен еще один доклад», передает РИА «Новости». Прайс рассказал, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель глава американского государства Джо Байден вновь назвал газопровод «плохой сделкой для Германии, Украины и для Европы в целом». США считают проект геополитическим и «направленным на расширение российского влияния на европейские энергетические ресурсы, чтобы обойти Украину», передает ТАСС. В мае США ввели «санкции в отношении 19 компаний и судов», продолжают выступать против строительства, но Вашингтон признает, что «санкции вряд ли могли предотвратить» реализацию проекта. В связи с этим была одобрена приостановка санкций. «Газопровод был достроен более чем на 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе», – отметил Прайс. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки 21 июля 2021, 19:48 Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор». «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом. Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Эксперт: В 2020 году удалось ликвидировать отставание в строительстве медицинских объектов 20 июля 2021, 19:50 Текст: Елена Мирошниченко

По планам в 71 субъекте России должно было появиться 1359 амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, за первое полугодие текущего года удалось ликвидировать отставание, и количество построенных объектов достигло 1268, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев, выступая в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». «Мы проверяли, как осуществлялось строительство этих объектов, привлекали специалистов. Потому что эти объекты должны качественно функционировать после сдачи. И на сегодняшний день в шести субъектах РФ 91 объект не введен в эксплуатацию. А на 16 объектов в Тверской области даже закупочные процедуры не проходят, в Единую систему не вводил никто никакие данные», – приводятся его слова на сайте «Единой России». Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел. Политолог: Тема стоимости «борщевого набора» станет маркером возможностей «Единой России» 20 июля 2021, 10:28 Текст: Алина Назарова

Стабилизация стоимости «борщевого набора» может стать маркером способности «Единой России» решать проблемы людей, заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в комментарии газете ВЗГЛЯД. «Чем ниже цены на «борщевой набор», тем выше рейтинги власти. Повышение цен на овощи трудно объяснить экономическими причинами, погодными условиями и пандемией. Мне кажется, этот рост во многом носит спекулятивный характер. Работа с представителями торговых сетей, которые должны осознавать социальную ответственность, с сельхозпроизводителями, закупочные цены на продукцию которых значительно ниже розничных, решение проблемы всякого посредников, безусловно, должна дать электоральный эффект», – отметил Калачев. По его словам, «Единая Россия» в очередной раз доказывает, что она партия реальных дел, которая, слушает и слышит людей. Он напомнил, что вопрос о ценах на морковь прозвучал в ходе прямой линии президента, который является идеологическим лидером для партии. «Тема «борщевого набора» может быть тестом, проверкой, маркером возможностей системообразующей партии, ее способности вместе с исполнительной властью и бизнесом решать те проблемы, которые входят в народную повестку и действительно волнуют людей», – подчеркнул политконсультант. Он добавил, что сейчас, когда в регионах идет обсуждение народной программы, меры по стабилизации цен могут стать и демонстрацией того, как партия выступает в роли коммуникатора и инструмента решения проблем народной повестки. «Кроме того, это привлечет внимание в новому партийному интернет-порталу, который собирает предложения для народной программы партии», – резюмировал эксперт. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора».