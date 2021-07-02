Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины

Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг».

«Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?».

По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов.

Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк.

«Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов.

Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов.

Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина».

По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг».

В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.

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