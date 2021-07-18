Беспилотник США нанес удар по грузовику с продовольствием в Сирии

На юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор недалеко от границы с Ираком беспилотник США нанес удар по грузовику с продовольствием, сообщает сирийское госагентство САНА.

«Американские оккупанты нанесли с помощью беспилотника удар по грузовику с продовольствием в районе Эс-Сувейда в городе Аль-Букемаль на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, что привело к уничтожению машины, пострадавших нет», – приводит сообщение РИА «Новости».

В начале июля в Сирии заявили, что американские военные вывезли в Ирак более 45 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей. В сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти.

Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.

Напомним, 11 июля в Сирии обстреляли еще одну военную базу США.