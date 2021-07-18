На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения арабов с полицией

В Иерусалиме на Храмовой горе арабы начали бросать камня в евреев, на место происшествия прибыла израильская полиция, которая столкнулась с сопротивлением арабов, передают СМИ.

«Полиция применила спецсредства для разгона толпы, арабы в ответ начали бросать камни в правоохранителей. В арабских СМИ циркулирует информация о пострадавших в ходе столкновения», – сообщает Mignews.com.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел встречу с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и начальником полиции Коби Шабтаем. Беннет отдал приказ полиции продолжать сохранять порядок на Храмовой горе, но в то же время разрешать евреям проходить на территорию.

«Премьер-министр дал указание разрешить организованный и безопасный подъем евреев на гору, соблюдая при этом порядок на месте», – цитирует издание заявление канцелярии главы правительства.

В мае на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения между израильской полицией и палестинцами.

Между тем в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.