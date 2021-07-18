Опрос показал, какая доля россиян не хочет четырехдневную рабочую неделю

Треть россиян (34%) не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, опасаясь возможного сокращения доходов, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

В рамках опроса респондентов спрашивали, поддерживают ли они идею введения четырехдневной рабочей недели, передает РИА «Новости».

Положительный ответ на этот вопрос дали 44% экономически активных россиян. "Против выступают 34% опрошенных, их основной довод – вероятное падение доходов", – говорится в сообщении.

Для сравнения, в апреле 2021 года подобную идею поддержали 39% россиян (против выступили также 39%), в феврале – 48% (против – 33%), в октябре 2020 года – 40% (против – 37%), в июне 2019 года – 49% (против – 31%).

При этом 63% опрошенных россиян в настоящее время считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю (опрос 9-13 июля, 1 тыс. экономически активных респондентов из 295 населенных пунктов с постоянной работой по пятидневному графику). В то же время практически каждый четвертый (24%) думает, что не справится со своим функционалом за четыре дня.

Исследование проводилось с конца июня до середины июля. В нем приняли участие 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В апреле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах.

Между тем в мае министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что Минтруд не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. При этом министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят.