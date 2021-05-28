Минтруд не нашел предпосылок для введения четырехдневки

Минтруд не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. При этом министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

По его словам, к данному моменту Минтруд не получал инициативу, которая была бы «сформирована, обоснована», где была бы объяснена необходимость сокращенной недели. «Потому что мы на сегодняшний день предпосылок к этому – четких, ярко выраженных – не видим», – передает ТАСС слова Котякова на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

Он заверил, что «как только одна из инициатив поступит» в Минтруд, ведомство ее «обязательно рассмотрит».

Котяков заявил также, что Минтруд полагает, что в России важно зафиксировать четкие правила работы в удаленном режиме.

«Мы четко понимаем, что должны быть зафиксированы правила при взаимоотношениях работодателя и работника: определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов», сказал министр в пятницу в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ, рассуждая о дистанционной работе. «Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила», – пояснил он.

Котяков подчеркнул, что при переходе на удаленку заработная плата сотрудника не должна снижаться, во всяком случае, «при выполнении всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве».

Ранее Котяков заявил, что любые инициативы, которые поступают в Минтруд, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат.