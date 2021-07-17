Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии

Состояние здоровья певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, остается стабильно тяжелым, сообщила ее представитель.

«На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», – сообщила она РИА «Новости», добавив, что не может комментировать сведения, которые являются врачебной тайной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое.

5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.