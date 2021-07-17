Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID Перепрофилированные под COVID-19 стационары вернулись к плановой работе в Москве Выявлено 15 случаев коронавируса у связанных с организацией Олимпиады людей в Японии 17 июля 2021, 09:26 Текст: Наталья Ануфриева

По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы среди людей, связанных с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио, объявил организационный комитет Олимпиады. Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований, передает ТАСС. В числе последних – человек, который стал первым инфицированным на территории Олимпийской деревни в Токио. Известно, что он был членом иностранной сборной, но не был спортсменом. На данный момент коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран: его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России. При этом ранее Япония решила ужесточить требования для въезжающих из Москвы. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом 16 июля 2021, 17:10 Текст: Евгения Шестак

В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК. Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля. В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц. Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая. Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело» 16 июля 2021, 15:53

Фото: Ben Birchall/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения. Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature. После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках. «Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело. Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции. Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов 16 июля 2021, 13:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости». При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр. Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации». Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу». Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек». «Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он. Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики». «Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он. Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии 16 июля 2021, 19:51

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости». Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России. Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки 16 июля 2021, 21:22 Текст: Вера Басилая

Повышенная и сильно растущая температура дольше 24-36 часов после прививки от коронавируса – повод обратиться к врачу, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «В случае <…> если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», – приводит слова министра ТАСС. При этом, отметил Мурашко, имеет значение, насколько сильно растет температура. По его словам, аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, в целом все используемые вакцины переносятся хорошо. Мурашко напомнил, что в период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу. Ранее министр заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии 16 июля 2021, 17:15 Текст: Евгения Шестак

Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС. «Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса. «С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации. «От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Первый случай коронавируса выявлен в Олимпийской деревне в Токио 17 июля 2021, 07:24

Фото: Michael Steinebach/AFLO/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Токио заражение коронавирусом впервые выявили непосредственно в Олимпийской деревне, сообщают СМИ. Прежде COVID-19 фиксировали у спортсменов и членов команд либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения сборных. В Олимпийской деревне коронавирус выявили у члена иностранной сборной. NHK уточняет, что речь идет не о спортсмене. Не сообщается, гражданин какой страны заболел. Ранее коронавирус выявляли у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России, передает ТАСС. Накануне члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста (старше 60 лет) и наличия хронических заболеваний. Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве 16 июля 2021, 18:05

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00. Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна. Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. За сутки в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса 16 июля 2021, 11:21

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 25 704 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5382, Московской области – 2484, Санкт-Петербурге – 1948. Всего в стране выявлено 5 907 999 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 300 908 человек, из них 21 932 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 146 868 человек. Накануне, 15 июля, в России выявили 25 293 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 411. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Италии посетовали на снижение потока российских туристов до нуля 16 июля 2021, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, это очень огорчает, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано. Терраччано заявил, что «пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, и это очень огорчает нас, потому что мы знаем, что Италия для российских туристов – одно из любимых направлений», передает РИА «Новости». По его словам, пандемия в целом сугубо отрицательно сказалась на туристических потоках из всех стран. «Чтобы составить представление о величине экономическо-финансового потрясения, связанного с кризисом туристической отрасли, достаточно того факта, что падение доходов от международных путешествий в 2020 году превысило 60%: это минус 27 млрд. Впечатляющая сумма, составляющая треть от общего объема потерь всей отрасли экспорта товаров и услуг. А если брать путешественников из стран, не входящих в ЕС, таких как Россия, там падение оказалось еще более значительным», – отметил посол. При этом он рассказал, что начиная с конца апреля наблюдается явное возобновление роста количества иностранных путешественников, в особенности из стран ЕС. «Это дает нам повод смотреть в будущее с умеренным оптимизмом», – добавил он. Посол также заявил, что пока трудно делать прогнозы о том, когда границы Италии откроются для туристов из России, «но ясно одно: чтобы вернуться к нормальному положению вещей, необходимо, чтобы пандемия оказалась под контролем». Это значит, что если не будет расти число вакцинированных российских граждан, болезнь будет дальше распространятся, «а значит, нельзя будет принимать решения, делающие возможным возвращение российских туристов в нашу страну». Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. Между тем РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «Спутник V» вернет россиянам путешествия по Европе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ресторатор назвала сроки восстановления посещаемости заведений общепита после отмены QR-кодов 16 июля 2021, 17:00

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Благодаря отмене QR-кодов в столице, рестораны и кафе смогут восстановиться уже к концу августа - началу сентября, сказала газете ВЗГЛЯД основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. «Такое решение мы оцениваем с большим позитивом. Буквально вчера мы обращались с просьбой, чтобы отменить QR-коды и очень рады, что Сергей Семенович пошел нам навстречу и услышал нас, потому что отрасль была в критическом состоянии. На восстановление понадобится время, но я думаю, что если не будет никаких потрясений, то к концу августа – началу сентября рестораны смогут восстановиться», – говорит Татулова. Она подчеркивает, что под восстановлением подразумевает поток клиентов, который был в июне этого года. Вернуться к тем же плановым цифрам, которые были до начала пандемии коронавируса, в ближайшее время вряд ли удастся. «Так как ситуация в городе остается достаточно сложной, то, конечно, наше восстановление будет зависеть от того, как будет продвигаться активная прививочная кампания. Если все-таки удастся добиться того, чтобы в городе хотя бы не было увеличения ежедневного прироста заболевших, то мы сможем уже поговаривать о том, что мы более-менее в порядке», – полагает собеседница. Напомним, согласно указу Собянина с 28 июня посещение кафе и ресторанов было возможно исключительно для людей, имеющих QR-код. Получить его могли только те граждане, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный ПЦР-тест не более трехдневной давности или сделавшие прививку. Кремль оценил смягчение антиковидных мер в Москве 16 июля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Кремль считает, что власти Москвы действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», – сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия столичных властей по некоторому смягчению антиковидных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, оказание услуг общепита в Москве возобновится с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований. В Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70% 16 июля 2021, 22:17 Текст: Дарья Григоренко

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, за последний месяц вакцинировалось 2 млн человек. «Мы видим результат: за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 млн москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще 2 млн. <…> Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. Лидер партии «Новые люди» назвал ошибочным призыв «Яблока» к локдауну 16 июля 2021, 22:08 Текст: Вера Басилая

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что инициатива лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в России похожа на попытку угодить тем, кто считает, что эпидемия рассосется сама собой. «Сейчас много езжу по стране. Города и регионы разные, а люди говорят об одном: что устали от ограничений, хотят нормально жить и работать! После этого вдвойне неожиданно читать о новой инициативе Николая Рыбакова», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Нечаева, заявление лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в России похоже на попытку угодить тем, кто желает сидеть сложа руки и ждать, пока эпидемия рассосется сама собой. «Опыт европейских государств показал, что не рассосется. И деньги потратим, и вирус не остановим. Угрозы, с самого начала нелепые, теперь перестают работать вовсе», – считает Нечаев. Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Посвященный гибели Романовых стихийный памятный ход устроили в Екатеринбурге 17 июля 2021, 01:51 Текст: Антон Антонов

Часть участников фестиваля православной культуры «Царские дни» в ночь на субботу устроила стихийный памятный ход, посвященный гибели императорской семьи Романовых. В нем принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг. Акция не была согласована. Традиционно в ночь гибели царской семьи паломники шли крестным ходом, но в 2021 году было принято решение его не проводить из-за коронавируса. Однако часть участников фестиваля направилась от Храма на Крови до Ганиной Ямы, повторяя маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки Романовых, передает ТАСС. На божественной литургии митрополит Екатеринбургский передал просьбу и благословение патриарха Кирилла: «Когда служба закончится, и каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце – кто-то пройдет домой, кто-то пройдет к близким, кто-то пройдет на молебен, чтобы поучаствовать в молебне в монастыре на Ганиной Яме, – это будет неорганизованно. И очень важно, чтобы каждый очень внимательно относился к себе и к тем людям, которые находятся рядом. И еще не менее важная просьба и благословение святейшего патриарха, <…> и надеть масочку». Митрополит идет по тротуару, на нем медицинская маска. Вместе с ним идет митрополит Узбекистанский и Ташкентский Викентий, он также использует средства индивидуальной защиты. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в стихийном памятном ходе участвуют порядка 2 тыс. человек, хотя «в литургии у храма было больше людей». 8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти не согласовали проведение крестного хода. Министерство общественной безопасности рекомендовало перенести мероприятие. Роспотребнадзор запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. В свою очередь митрополит Екатеринбургский сказал, что люди пройдут традиционным маршрутом, несмотря на это. В 2020 году историко-архивная экспертиза в рамках расследования убийства царской семьи подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».