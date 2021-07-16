Басков не смог выступить на «Славянском базаре» из-за температуры

Светлану Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу на самолет в Германии

Нобелевского лауреата, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине, заподозрив ее в попытке пронести бомбу на борт.

Отмечается, что сотрудники аэропорта долго искали взрывное устройство, в итоге она опоздала на свой рейс. Писательница должна была вылететь вечером 14 июля во Вроцлав для участия в мероприятии с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук, пишет «Коммерсант».

«Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что ее задержали в аэропорту Берлина, потому что в ее вещах якобы была бомба», – сообщается на странице фонда Токарчук в Facebook.

По словам Алексиевич, ее вещи досмотрели еще раз, но не нашли ничего опасного, но на самолет она опоздала, организаторы мероприятия отправили за ней автомобиль. По ее словам, за бомбу сотрудники аэропорта могли принять зарядное устройство.

Нобелевскую премию по литературе Алексиевич получила в 2015 году за «ее полифонические сочинения, памятник страданиям и мужеству в наше время», причем награду ей прочили уже несколько лет.

Алексиевич родилась в 1948 году в Станиславе (ныне Ивано-Франковск, Украина). Отец – белорус, мать – украинка. После демобилизации отца из армии семья переехала в Белоруссию.

В 2020 году Светлана Алексиевич вошла в координационный совет оппозиции Белоруссии, который создали по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской для транзита власти.

В сентябре Алексиевич уехала из Белоруссии, она, как сообщалось, отправилась в Германию на лечение. Позже она заявила о намерении вернуться в Белоруссию, несмотря на риск запрета. Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников.