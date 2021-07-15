Хакеры атаковали сайты органов власти Крыма

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым.

Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети.

«Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист.

По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины».

«Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.