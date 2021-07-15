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Хакеры атаковали сайты органов власти Крыма
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Сайты органов власти Крыма, в том числе совета министров региона, подверглись массированной кибератаке, специалисты восстанавливают их работу, заявил советник главы республики Олег Крючков.
«На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DDoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена», – приводит ТАСС слова Крючкова.
Ранее замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил на «Инфофоруме» в Сочи, что в 2020 году «большинство компьютерных атак на российское информационное пространство было совершено из-за рубежа, главным образом с территории США, Германии и Нидерландов.
Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым
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Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым.
Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети.
«Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист.
По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины».
«Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма
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Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым.
«В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров.
Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США.
В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством».
Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка
В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
«Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций.
По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве.
Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих.
В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии.
Эксперт объяснил, как правильно вести себя со взломавшими телефон вымогателями
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Мошенникам, которые заявляют, что взломали телефон и опубликуют компрометирующие жертву хакерской атаки материалы, ни в коем случае не стоит платить выкуп, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя отдела специальных проектов Group-IB Яков Кравцов.
«Во-первых, нужно понять – не обманывают ли вас сами мошенники. Под видом украденных фото и видео они могут вам представить публичные материалы, которые вы сами или ваши друзья когда-то выкладывали в Сеть», – говорит Кравцов.
Во-вторых, продолжает собеседник, необходимо помнить, что выплата выкупа «за компромат» совершенно не гарантирует, что данные вам вернут, что их никто не будет распространять в дальнейшем или у вас не потребуют новую сумму. Специалисты не рекомендуют платить выкуп, поскольку таким образом пострадавший поощряет преступность.
«Если налицо факт вымогательства, угрозы – это повод обратиться в правоохранительные органы. И самое важное – получив сообщение от мошенников, необходимо включить паранойю на полную: обезопасить свое устройство, почту, мессенджеры. Это касается как смены паролей на более надежные, так и установки двухфакторной аутентификации. Кроме того, не надо разговаривать по телефону с неизвестными, не переходить по подозрительным ссылкам, поскольку не исключено, что преступники могут попробовать другие векторы атаки», – объясняет эксперт.
Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов посоветовал россиянам для сохранения своих личных данных от мошенников меньше пользоваться соцсетями, установить на гаджеты VPN-программу и создать сложные пароли.
В Греции призвали Киев отказаться от авантюры с «Крымской платформой»
Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от опасной авантюры, связанной с проведением международного саммита «Крымская платформа».
«Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чье многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году. Проект же «Крымская платформа» – это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины», – передает РИА «Новости» слова Исихоса.
По его мнению, нынешние власти Украины и украинские элиты являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы.
«Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы «в безопасности», будучи заложником гегемонии США. Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом», – подчеркнул политик.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Выводы Москвы в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита «Крымской платформы» будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.
Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью
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Стартовал процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли исполнение поручения президента Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами. «Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать», – сказал Песков.
Кроме того, он заявил, что в Кремль не в курсе, связано ли то, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, перестали отвечать на поисковые запросы, передает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya.
В российской делегации в ШОС пообещали жесткую реакцию на «Крымскую платформу»
Выводы Москвы в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита «Крымской платформы» будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.
Как рассказали источники, было заявлено, что Россия «будет делать жесткие принципиальные выводы в этой связи». Так, российская сторона убеждена, что все ее союзники и стратегические партнеры полностью осознают провокационный характер еще одной затеи Киева – создания «Крымской платформы», понимают ее абсолютную неприемлемость для России, передает РИА «Новости».
Как подчеркнули источники, та ретивость, с которой эту провокацию поддерживают некоторые западные и ряд других стран, говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При это президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
США обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы послали России ясный сигнал об ответственности стран, укрывающих киберпреступников. По его словам, США примут меры, если этого не сделает Россия.
«В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал [был] ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они (Россия) этого не сделают, мы сделаем», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты наращивают свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности.
«Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds», – заявил Блинкен.
По словам госсекретаря США, 22 страны поддержали версию Вашингтона о якобы причастности к атаке России. «Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения», – считает Блинкен.
Накануне в администрации Джо Байдена пообещали объявить о дополнительных шагах по противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. В прошлую субботу президент США Джо Байден анонсировал переговоры с Россией по кибербезопасности.
Напомним, на прошлой неделе президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.
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СБУ вызвала на допрос украинских депутатов из-за соглашения о размещении флота России
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос сопредседателя парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко и еще четырех депутатов Верховной рады.
Повестки о вызове на допросы опубликованы на сайте СБУ. Представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил агентству РБК-Украина, что допрос будет касаться дела о Харьковских соглашениях 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму.
Отмечается, что Бойко должен прибыть в спецслужбу 21 июля, его коллеги по фракции Виталий Борт и Сергей Ларин – 20 июля, Дмитрий Шпенов и парламентарий от депутатской группы «За будущее» Игорь Палица – 19 июля.
В апреле в украинском МИДе заявили, что не поддерживают денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считают их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах.
В марте на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Во время шторма в Крыму утонули четверо отдыхающих
Четыре человека утонули в различных районах Крыма, купаясь в море во время шторма, один пропал без вести, сообщает региональный главк СК.
«Сразу в нескольких районах проводятся процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма. Только за минувшие сутки зарегистрировано пять подобных происшествий», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Так, на пляже поселка Николаевка Симферопольского района обнаружено тело 67-летней женщины, на пляже одного из санаториев в Евпатории – тело 71-летней отдыхающей. Кроме того, в Саках погиб 50-летний мужчина, а в селе Курортное Ленинского района – 62-летний отдыхающий.
«Личности всех погибших установлены. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы», – подчеркнули в управлении.
Кроме того, следователями зарегистрировано сообщение о безвестном исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться на море с маской и не вернулся. На берегу Балаклавской бухты обнаружена его одежда. Поиски мужчины продолжаются.
Напомним, 9 июля в Крыму зарегистрировали около 1,5 тыс. оползней после мощных ливней, большая часть из них пришлась на Большую Ялту – 600 зарегистрированных случаев.
Google предложил «Царьграду» мировую
Суд отложил рассмотрение дела по иску «Царьграда» к Google после того, как представитель американской компании попросил об этом, апеллируя желанием урегулировать судебный спор мирным путем.
Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев указал, что «этот вопрос – это вопрос не только правды, но и нашего, русского, цифрового и правового суверенитета», говорится в сообщении на сайте издания.
«Мы больше не считаем их Золотой Ордой... И пусть не думают, что там сидит их «хан», который имеет право нам сюда ярлыки присылать», – добавил он.
Google подал апелляцию на решение суда первой инстанции по иску «Царьграда», но после попросился на «мировую» с истцом и ходатайствовал о том, чтобы отложить рассмотрение дела для «мирного урегулирования спора».
Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Царьграда» к Google. Корпорации необходимо восстановить заблокированный летом 2020 года аккаунт «Первого русского» в YouTube. Ответчиками по главному делу «Царьград» против Google» выступили ирландское и американское представительства корпорации, а также ООО «Гугл», зарегистрированное в России.
Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.
В «Царьграде» тогда заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.
Instagram запустил новую функцию проверки безопасности аккаунтов
Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, заявили в компании.
«Сегодня мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Уточняется, что с помощью новой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, могли подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи.
В компании также добавили, что Security Checkup является одним из способов обеспечения безопасности аккаунта. Instagram также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учетную запись.
Ранее компания Google запустила в России бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании. Сервис уже работает более чем в 20 странах мира.
В Крыму предложили создать платформу по спасению Украины
Необходимо учредить платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Уверен, что настал момент учредить международную украинскую платформу по спасению Украины от развала ее государственности, попрания ее суверенитета западными кураторами и внешнего управления. Русские и украинцы – один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами», – сказал РИА «Новости» Константинов.
Константинов считает, что с 2014 года власть на Украине была полностью захвачена антироссийскими силами, реализующими проект по созданию украинской «анти-России».
По словам главы парламента полуострова, статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» свидетельствует и готовности России поддержать братский украинский народ.
«Теперь главный вопрос, насколько готово к незамедлительным и решительным действиям украинское общество?» – подчеркнул Константинов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России.
Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера.
Депутат объяснил, почему YouTube рекомендует пользователям нарушающий правила контент
«Видеохостинг YouTube наглядно показал, что для него капитализация и агрессивная «раскрутка» гораздо важнее собственных этических норм», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя выводы американских исследователей, критикующих рекомендательные алгоритмы YouTube.
«Исследование показало, что алгоритм рекомендаций YouTube направляет зрителей на фейки и ролики с нежелательным контентом. Кто бы мог подумать!», – иронизирует член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Схема же очень простая. Сеть заинтересована в популярных роликах, ажиотаже, ссылках. Чем эмоциональнее и агрессивнее контент, тем всего этого больше. И анализ показывает: сначала YouTube собирает сотни миллионов просмотров с предосудительного контента, а потом удаляет его. Вроде, и борьба с опасными видео идет, и «урожай» с пользователей собран: все при деле, все довольны. На самом деле, разумеется, нет: далеко не всем нравится, когда они заходят посмотреть фильм или концерт, а им навязчиво подсовывают фейки», – поясняет депутат.
«Это как раз тот пример непрозрачных рекомендательных алгоритмов, против которых я уже не раз выступал. Стремление максимизировать рыночные показатели не очень хорошо сочетается в больших компаниях с этикой и законопослушностью», – добавляет Горелкин.
По его мнению, удалять запрещенный контент через взаимодействие с Роскомнадзором – слишком долгий путь. «Более правильно – дать людям возможность самим отключать алгоритмы поиска в видеохостинге. И это не останется благим пожеланием. Я уверен, что депутаты следующего созыва Госдумы уже осенью вернутся к этому вопросу и претворят его в законопроект, который обяжет видеоплатформы предоставлять пользователям возможность по своему усмотрению отключать рекомендательные алгоритмы. При этом сам сервис останется доступным. Этот документ, надеюсь, станет логическим продолжением той большой работы по усилению безопасности интернета, которую мы вели в нашем комитете. В частности, мы разработали, напомню, закон о «приземлении» зарубежных интернет-площадок в российском законодательстве», – заключил депутат.
Как сообщило ранее The Wall Street Journal, американские исследователи в ходе эксперимента обнаружили, что рекомендательные алгоритмы YouTube предлагают пользователям видеоролики, которые нарушают собственные правила онлайн-площадки. Более 70% видео, рекомендуемых YouTube, не соответствовали внутренним нормам видеохостинга. Так, нежелательный контент, подобранный искусственным интеллектом, составил 71% от общего количества просмотренных участниками эксперимента видео, уточняет «Газета.ру».
Напомним, в июне Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Согласно документу, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, после 1 января 2022 года обязаны создать в нашей стране филиалы или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний». Документ также ввел комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства.
Ранее сообщалось, что канадская компания Rumble Inc. подала в суд на Google, обвинив компанию в настройке поисковой системы таким образом, чтобы преимущество перед конкурентами отдавалось сервису YouTube.
США призвали договориться о стандартах поведения в киберпространстве
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия.
Госсекретарь США отметил важность «сокращения рисков нацбезопасности», исходящих от вредоносной кибердеятельности и новых технологий. «Это то, с чем придется иметь дело дипломатии. Это защита наших граждан, сетей, предотвращение конфликтов и выработка стандартов ответственного поведения в киберсфере», – приводит слова Блинкена ТАСС.
По мнению госсекретаря США, такие стандарты должны применяться не только в случае конфликтов, но и в мирное время. «Мы также призывали к выстраиванию практических мер доверия. Шаги так же просты, как <…> установление точек контактов. То есть в случае крупных киберинцидентов мы знаем, к кому обращаться», – отметил Блинкен.
«Сотрудничество с союзниками и партнерами в разработке и развертывании технологий поможет нам противостоять наиболее неотложным вызовам – пандемиям и климатическому кризису, – сказал он. – Дипломатия будет также крайне важна в минимизации рисков: предотвращении кибератак в отношении бизнеса и регулировании технологий, угрожающих частной жизни, защите демократических ценностей и образа жизни».
Блинкен выразил мнение, что технологии должны «служить людям, защищать интересы и поддерживать демократические ценности». При этом он приписал России и Китаю «технологический авторитаризм», не пояснив, что имеет в виду.
Кроме того, по мнению госсекретаря, США и партнеры должны оставаться «мировыми инновационными лидерами и задавать стандарты, чтобы гарантировать центральное место в инновациях основных прав и демократических ценностей».
Ранее Блинкен фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.
Накануне в администрации Джо Байдена пообещали объявить о дополнительных шагах по противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. В прошлую субботу президент США Джо Байден анонсировал переговоры с Россией по кибербезопасности.
Напомним, на прошлой неделе президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.