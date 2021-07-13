Врач заявил об эффективности плазмы привитых от COVID

Плазма вакцинированных от коронавируса не менее эффективна, чем плазма переболевших, в том числе и против нового штамма, сообщил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов.

Буланов сообщил, что «исследование, которое прошло с марта по май в наших стационарах, показало, что на седьмой день после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%», при этом «в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%», передает РИА «Новости».

«Теперь мы знаем, что плазма вакцинированных не менее эффективна, чем плазма переболевших, в том числе и против нового штамма», – подчеркнул он.

Кроме того, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.

«Благодаря исследованию мы имеем возможность расширить пул доноров и пригласить на донации и привитых людей», – рассказал специалист.

Буланов напомнил, что все условия по выплатам для них сохраняются такие же, как и для переболевших. Они получают дополнительно к компенсации за питание еще и 5 тыс. рублей, а при безвозмездной донации она может быть засчитана в число для получения статуса Почетного донора Москвы или России.

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