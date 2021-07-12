Опубликовано видео с пьяным грузинским журналистом незадолго до смерти

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12 июля, понедельник | Последнее обновление — 04:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России
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Первое ощущение за решеткой – как будто ты свалился в ловчую яму посреди темного леса. Снаружи какое-то движение, топот, рычание. И что будет дальше – неизвестно.
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У бившихся в Смоленском сражении частей в 1941-м получилось совершить великое дело. Протоптавшись на месте два месяца, немцы окончательно потеряли намеченный в плане нападения на СССР темп.
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Время идет, и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии.
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Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Опубликовано видео с пьяным грузинским журналистом незадолго до смерти
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Видеозаписи свидетельствуют, что оператор телекомпании «Пирвели» Александр (Лексо) Лашкарава, избитый противниками ЛГБТ, был пьян незадолго до смерти, заявило МВД Грузии.
На представленных МВД видеозаписях Лашкарава шатается, не может удержать равновесие и даже падает, а после поднимается и идет домой. Ведомство составило хронологию его передвижений за день до смерти: в 15.31 он зашел в аптеку, в 16.31 камеры зафиксировали его в районе Поничала, после Лашкарава поехал в Ортачала, в 19.41 – вернулся в Поничала и поехал к парку Деда Эна. В 00.10 вернулся домой.
МВД Грузии утверждает, что факт нетрезвого состояния оператора виден на записях, но окончательные выводы можно сделать только после завершения экспертизы, передает Sputnik.
Как связано предполагаемое алкогольное опьянение со смертью журналиста, не уточняется, передает РЕН ТВ.
Напомним, причина смерти журналиста на данный момент неизвестна. Его избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, он несколько дней лечился в больнице. Директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе ответил на вопрос о версии «передозировки». На митинге, который состоялся в Тбилиси из-за смерти оператора, потребовали отставки премьер-министра Грузии.
Макгрегор сломал ногу в первом раунде и проиграл Порье
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В главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе ирландский боец MMA Конор Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение от американца Дастина Порье.
Поединок был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье, сообщает RT.
В первом раунде Конор, падая от ударов соперника, неудачно наступил на левую ногу, в результате чего он ее вывернул. После чего боец не смог продолжить поединок, поскольку доктор не позволил ему выйти на второй раунд, передает «Московский комсомолец».
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Американский боец победил техническим нокаутом, а ирландец покинул октагон на носилках. Свой проигрыш он объяснил тем, что ему не хватило соревновательной практики. Макгрегор заявил, что это не последний бой, однако ирландцу вряд ли разрешат четвертый раз драться с Порье.
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Ранее чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов заявил, что ход боя Конора Макгрегора и Дастина Порье будет зависеть от того, кто угадает с тактикой.
Первая встреча спортсменов прошла в 2014 году, тогда в первом раунде победил ирландец. Второй бой прошел в январе 2021 года, досрочную победу во втором раунде одержал американский атлет. После боя Макгрегор заявлял, что не намерен завершать спортивную карьеру.
Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2»
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Работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%, заявил глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
Варниг указал, что основной целью компании является запуск «Северного потока – 2» уже в этом году, передает ТАСС.
При этом, по словам Варнига, транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.
Варниг уточнил, что компания учитывает риски дополнительных санкций со стороны США. «Риск велик, мы не можем это игнорировать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Умер избитый противниками ЛГБТ в Тбилиси журналист
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Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер, сообщает телекомпания. Возбуждено уголовное дело.
«Телекомпания «ТВ Пирвели» выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы», – говорится в заявлении телекомпании.
В сюжете телекомпании отмечается, что причина смерти на данный момент неизвестна. Оператора обнаружила мертвым в квартире его мать, передает РИА «Новости».
Журналист после избиения несколько дней лечился в больнице. Позже его выписали из медучреждения, так как он пошел на поправку, сообщает ТАСС.
МВД Грузии начало расследование смерти. Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства» – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Как уточнили в ведомстве, будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. «Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против «Тбилиси прайд» журналист и оператор «ТВ Пирвели» Александре Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации «Сирцхвилиа» на улице Ингороква», – говорится в заявлении МВД, передает Sputnik.
По данным ведомства, задержаны четыре человека за «незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия», «преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности», «организацию группового насилия и участие в нем».
Полиция Грузии в ночь на среду задержала сто радикалов, которые в течение двух дней устраивали побоища на проспекте Руставели в Тбилиси, сорвав гей-парад. Радикалы особенно охотились за журналистами. Они избили более 50 представителей СМИ. Часть пострадавших остается в больницах.
Напомним, 1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек.
5 июля в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.
Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада.
Открывший дверь самолета в Шереметьево оказался преподавателем консерватории
Мужчина, открывший в аэропорту Шереметьево аварийную дверь самолета Москва – Анталья, оказался преподавателем Московской государственной консерватории им. Чайковского.
Как уточняет «Рен ТВ», 42-летний пианист Владимир Кузнецов возмутился тем, что пассажиров держат в жарком салоне самолета, а вылет задерживается. Очевидцы сообщают, что он открыл вторую левую дверь самолета, объяснив это тем, что «ему жарко».
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету. Следственный комитет организовал проверку после инцидента.
Стало известно о пытках президента Гаити перед смертью
Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем как погибнуть после нападения группы неизвестных, сообщил и. о. премьер-министра республики Клод Жозеф в интервью телеканалу ABC.
«Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме», – приводит слова чиновника ТАСС.
Жозеф добавил, что находится в шоке как и весь народ Гаити и не знает, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть. «Я не знаю ведется ли сейчас политическая борьба, Я не обращаю внимания есть она или нет, я сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза», – подчеркнул и. о. премьер-министра, призвав всех дождаться результатов расследования.
Напомним, по данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента Гаити, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства.
В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в американской администрации заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США, однако решили пока не отправлять военных.
Верхняя палата парламента Гаити провозгласила Жозефа Ламбера временным президентом вплоть до вступления в должность следующего избранного народом главы государства. Однако Сенат Гаити отложил инаугурацию временного главы республики.
В Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за поддержку националистических настроений в стране и назвал Украину колыбелью фашизма в Европе.
Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал Зеленского «первым президентом – национал-патриотом», передает РИА «Новости».
«Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня – это колыбель фашизма в Европе!» – заявил Кива.
Накануне президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко заявил, что в украинских магазинах появились запрещающие проход россиянам знаки в виде перечеркнутой красной линией свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. В тот же день вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма в случае возвращения полуострова под контроль Киева.
Напомним, 1 июля Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в числе которых не оказалось русских. Президент России Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Он также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Путин также заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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Россияне назвали бюджет хорошего отпуска
Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тыс. рублей, более половины готовы взять кредит для оплаты отдыха, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.
По данным исследования, около трети (30,4%) россиян склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тыс. рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тыс. рублей.
Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых.
В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% – «скорее нет».
Ранее президент России Владимир Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм.
В ЛНР заявили о гибели двух украинских силовиков при попытке устроить провокацию в Донбассе
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Снайперская группа украинских ВС подорвалась на мине у линии соприкосновения в Донбассе при попытке устроить провокацию, два силовика погибли, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«При попытке проведения очередной провокации в ночь на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка [под контролем Киева] в зоне ответственности 24-й бригады [украинских силовиков]», – передает его слова РИА «Новости».
По данным ведомства, погибли два украинских силовика. Филипоненко указал, что происшествие в очередной раз свидетельствует о хаотичном минировании местности и отсутствии каких-либо формуляров минных полей у украинских военнослужащих.
Также ранее в зоне ответственности 24-й бригады украинских силовиков наблюдатели зафиксировали автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», – сказал Филипоненко.
Ранее сообщалось, что в ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника.
На отказавшуюся надеть маску в московском МФЦ женщину завели уголовное дело
В Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело, сообщил адвокат Олег Ярошик.
«Москвичка Валентина Муженская, которую в конце июня полицейские силой вынесли из МФЦ за отказ надеть маску, стала фигурантом уголовного дела по статье 318 УК («Применение насилия в отношении сотрудника власти»). 23 июля она должна явиться на допрос», – сообщает «Ридус». Адвокат подтвердил информацию, но не рассказал подробностей.
Напомним, в конце июня полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно». По прибытии полицейских женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.
Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от коронавируса.
«Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговорить по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», – прокомментировала она в своем Telegram-канале сожаление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае.
Захарова отметила, что «госсекретарь МИД Франции – не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса».
«В отличие от французского МИД, глава комитета Франции по вакцине от ковид Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину «Спутник V» эффективной. Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог – директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», – написала Захарова, а также подчеркнула, что «не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться».
Ранее Бон заявил, что Франция не осуждает Грецию, но предпочитает, чтобы «в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)».
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.
Поезд сбил участника шоу «Голос.Дети» в Подмосковье
Участник музыкального шоу «Голос. Дети» погиб на мотоцикле под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
«10 июля примерно в 19:05 мск несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта «43-й км», был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва – Сергиев Посад», – передает ее слова ТАСС.
Имя погибшего она не уточнила, однако по данным источника агентства в правоохранительных органах, погибший принимал участие в шоу «Голос. Дети».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту гибели подростка.
Ранее поезд сбил насмерть заслуженную артистку России Галину Дашевскую в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги.
Москвичей предупредили о тропическом индексе ультрафиолета
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В Москве в воскресенье ожидается жара до 33 градусов, а также индекс ультрафиолета как на экваторе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что атмосферное давление будет прежним: 750 миллиметров ртутного столба.
«Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик.
Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Массовое ДТП произошло в Удмуртии из-за пчелы
Пчела укусила водителя грузовика в Удмуртии, из-за чего он выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
Авария произошла в Можгинской районе в Удмуртии, столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля.
«По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее власти Подмосковья
предупредили о появлении на лугах пьяных пчел из-за жары.
Президент Литвы попросил Польшу помочь решить проблему с мигрантами
Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса, сообщила пресс-служба литовского президента.
«Литовский лидер подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси», – приводит сообщение пресс-службы «Ведомости».
Науседа подчеркнул, что Литва и Польша только совместными усилиями могут обеспечить безопасность в регионе. Также он пообещал не дать Минску использовать мигрантов в качестве «политического оружия».
Ранее сообщалось, что рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах.
В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов.
Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии.
Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
Заразившаяся двумя штаммами коронавируса женщина умерла в Бельгии
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В Бельгии в марте умерла заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса девяностолетняя женщина, свидетельствует исследование бельгийских ученых, которое будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.
Как сообщает Agence France-Presse, женщина была госпитализирована в марте в бельгийском городе Алст. Сначала у пациентки отмечался хороший уровень кислорода в крови, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Уточняется, что пациентка не была вакцинирована, передает ТАСС.
Как отметила автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген, есть вероятность, что женщина заразилась указанными штаммами от двух разных людей. По ее мнению, феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса.
Напомним, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли Россия признавать сертификаты о прививках других стран.
Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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