Опубликовано видео с пьяным грузинским журналистом незадолго до смерти

Видеозаписи свидетельствуют, что оператор телекомпании «Пирвели» Александр (Лексо) Лашкарава, избитый противниками ЛГБТ, был пьян незадолго до смерти, заявило МВД Грузии.

На представленных МВД видеозаписях Лашкарава шатается, не может удержать равновесие и даже падает, а после поднимается и идет домой. Ведомство составило хронологию его передвижений за день до смерти: в 15.31 он зашел в аптеку, в 16.31 камеры зафиксировали его в районе Поничала, после Лашкарава поехал в Ортачала, в 19.41 – вернулся в Поничала и поехал к парку Деда Эна. В 00.10 вернулся домой.

МВД Грузии утверждает, что факт нетрезвого состояния оператора виден на записях, но окончательные выводы можно сделать только после завершения экспертизы, передает Sputnik.

Как связано предполагаемое алкогольное опьянение со смертью журналиста, не уточняется, передает РЕН ТВ.

Напомним, причина смерти журналиста на данный момент неизвестна. Его избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, он несколько дней лечился в больнице. Директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе ответил на вопрос о версии «передозировки». На митинге, который состоялся в Тбилиси из-за смерти оператора, потребовали отставки премьер-министра Грузии.