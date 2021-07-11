Автомобиль сбил семью с коляской в Красноярске

В Красноярске легковой автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель, водителем влетел в семью с коляской и затем врезался в ларек с мороженым, пострадали четырехмесячный ребенок и женщина-продавец, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали женщина и четырехмесячный ребенок. По предварительной информации, сегодня на улице Щорса, 7 водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, допустил съезд на тротуар, с последующим наездом на семью с коляской и ларек с мороженым», – сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в результате происшествия пострадал четырехмесячный ребенок в коляске и женщина-продавец 1995 года рождения, родители ребенка не пострадали. Водителя задержали недалеко от места происшествия, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что пчела укусила водителя грузовика в Удмуртии, из-за чего он выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе трое детей.